الراقصة لورديانا تفاجئ متابعيها بهذا القرار احتراماً لشهر رمضان!

وطن– فاجأت الراقصة البرازيلية لورديانا، متابعيها بقرار جديد حول الرقص، بمناسبة شهر رمضان.

لا فيديوهات راقصة

حيث أعلنت لورديانا أنها ستتوقف عن الرقص خلال شهر رمضان، احتراماً للشهر الفضيل.

وكتبت الراقصة البرازيلية، عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”: “احتراما لشهر رمضان لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام”.

وكشفت لورديانا أنها ستستغل هذا الشهر في السفر والسياحة، مؤكدة لجمهورها أنها ستشاركهم فيديوهات وصور من رحلاتها.

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وسخر بعض الناشطين من قرار لورديانا، منوهين إلى أن الأفراح والملاهي الليلة ستقفل بكل الأحوال في رمضان.

بينما أشاد معظم المتابعين بقرار الراقصة، متمنين أن تحذو الأخريات حذوها.

براءة لورديانا

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، قبل أيام حكمًا بمعاقبة كل من مؤديي أغاني المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال بالحبس لمدة سنة. وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، وبراءة الراقصة لورديانا.

وذلك بعد اتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، واستغلال مقطع فيديو على أغنية “إنتي معلمة” للرقص والغناء بهدف التربح.

وبدأ الخلاف منذ سبتمبر عام 2020، حين نشر عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على “انستجرام” مقطع فيديو يجمعه مع بيكا ولورديانا، أثناء بروفات كليب مهرجان “إنتي معلمة”.

“مش هنزعلكم تاني”

وتعرض ثلاثتهم إلى هجوم حاد من الجمهور، ما دعا بيكا لطرح الكليب حينها بمشاركة حمو بدون الراقصة البرازيلية.

وكتب عمر كمال آنذاك: “استجابة ليكم هنزل أغنية إنتي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني”.

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وباشرت بعد ذلك نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيقات في اتهام الثلاثة ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهت النيابة لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعية، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها، والحصول على أموال مقابل نشرها.

وتم إحالة المحضر إلى المحكمة الاقتصادية قبل صدور الحكم النهائي.

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