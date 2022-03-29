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من حصار قطر إلى التغني بها وبحكمة أميرها .. سر التغير الجذري بموقف السيسي

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي watanserb.com
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وطن – خرج رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، يشيد بقطر ودورها الهام الذي تقوم به في المنطقة والساحة الدولية.

ويشار إلى أنه قبل قمة العلا وعقد المصالحة، كان السيسي من أشد مهاجمي قطر ودعم حصارها عام 2017 مع السعودية والإمارات والبحرين.

ورحب السيسي بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، مطالبًا بنقل تحياته “لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر”. حسب ما نشره متحدث الرئاسة المصرية في بيان رصدته (وطن).

كما ثمن رئيس النظام المصري ما وصفه بتقدم العلاقات المصرية القطرية بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين. ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

ويؤكد محللون أن تمكن قطر من مقاومة هذا الحصار الجائر. ووقوفها بثبات كبير في ظل الأزمة وعدم قبولها بالتفريط في سيادتها حتى انعقاد قمة الصلح، هو نجاح ساحق للدبلوماسية القطرية.

هذا وأشاد السيسي أيضا بالدور “الهام” الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

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وأكد في لقائه بوزيري الخارجية والمالية القطريين، على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

استثمارات قطرية في مصر

هذا وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن قطر ستضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

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وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن “مدبولي” مع “آل ثاني” العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأكد على انه تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

كما أشاد مجلس الوزراء المصري بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين. بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

انتهاء الأزمة الخليجية

ويشار إلى أنه في الرابع من ديسمبر 2020، فاجأ وزير الخارجية الكويتي العالَم مُعلِنا نجاح بلاده في إجراء محادثات أثمرت اتفاقا مبدئيا لحل الأزمة القائمة داخل مجلس التعاون الخليجي منذ قرابة أربعة أعوام. وتحديدا منذ يونيو 2017، حين قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر بشكل كامل. وفرضت حصارا بريا وبحريا وجويا عليها.

تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر

يشار إلى ان مصر وقطر أعلنتا أمس الاثنين عن تشكيل لجنة مشتركة “لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن “العلاقات مع مصر تطورت كثيرًا”.

وأضاف الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أن قطر ومصر “تجاوزتا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات”.

إشادة بدور قطر في القضايا الدولية

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن “قطر تؤدي دورًا مشهودًا له في كثير من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز “كل الآليات الثنائية مع قطر. وسنواصل دعم دورها في القضايا الإقليمية والدولية”.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية القطري إلى القاهرة منذ عودة العلاقات بين البلدين. عقب قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2021.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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