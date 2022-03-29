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مصطفى الصواف لـِ”وطن”: هكذا يشوه الاحتلال المقاومة ويكسب ودّ العرب المطبعين

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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قمة النقب .. الاحتلال يشوه المقاومة ويكسب ودّ العرب المطبعين watanserb.com
قمة النقب - وزراء الخارجية العرب مع نظيرهم الإسرائيلي والأمريكي

(خاص وطن) – ركز الإعلام العبري مؤخراً بشكل كبير على انتماء منفذي عملية الخضيرة الشهيدين أيمن وابراهيم اغبارية من مدينة ام الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل، وأنهما ينتميان لتنظيم “داعش”.

وكشفت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن الأجهزة الامنية الإسرائيلية أن هناك بين 20-30 خلية نائمة لتنظيم داعش في الداخل المحتل. مدعياً أنها تحاول تنفيذ عمليات قريبا.

“عدو واحد”

لكن، يرى الكاتب والمحلل السياسي د. مصطفى الصواف أن كل ما يقوله الاحتلال هو من أجل تبرير عمليات الاعتقال الواسعة التي يقوم بها بحق فلسطينيي الداخل أولا. ولمحاولة كسب ود العرب المطبعين أن إسرائيل تحارب عدوا واحدا. وتسعى أيضا لتصوير نفسها انها تحارب ما يسمى بالإرهاب أمام الإدارة الأمريكية.

ويرى الصواف في حديثه لـ”وطن” أن عملية الخضيرة جاءت بعد ساعات مما وصفها بقمة العار السداسية بين الدول العربية المطبعة وأمريكا والاحتلال الإسرائيلي. وكأن الاحتلال يريد تصوير المقاومة الفلسطينية أنها ارهابية ويحاول تشويهها أمام الجماهير في الدول العربية والعالم المتضامنين مع الفلسطينيين.

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ويعتقد الكاتب مصطفى الصواف أن محاولة المس بالمقاومة الفلسطينية هي طريقة مكررة، ولن تنجح، لأنه ما دام في مثل هذه العمليات ان المنفذ فلسطيني وأن الهدف هو الاحتلال ومستوطنيه. وكذلك أن العملية وقعت فوق الارض الفلسطينية المحتلة، فهي عملية مقاومة مهما وصفها الاحتلال.

ويرى “الصواف” أن إجراءات الاحتلال سواء في الضفة أو في غزة او في الأرض المحتلة عام48، ما هي الا عكس حالة القلق والاضطراب التي تعيشها الاجهزة الأمنية الاسرائيلية، وخلفها حكومة نفتالي بينت، التي تخشى من تصاعد الاحداث لحد لا يمكن السيطرة عليها في الميدان.

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وقال الكاتب لـ”وطن” إن الاحتلال أصبح يحسب ألف حساب للشعب الفلسطيني بشكل واضح؛ لأنه توحد خلف المقاومة.

لذلك، فإن الاحتلال عزز من كتائبه العسكرية في الضفة الغربية، ويزيد من تسليح مستوطنيه، خشية ان يكون شهر رمضان نار عليه وعلى مستوطنيه.وفق “الصواف”

ويعتقد “الصواف” ان معركة سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني في كل مكان. واصبح الفلسطينيون على قلب رجل واحد. وان الاحتلال يخشى ان تتكرر العمليات في كل فلسطين.

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المصدر
خاص وطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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