محمود عباس يدين عملية بني براك .. وردود غاضبة (شاهد)

وطن – أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عملية بني براك شرق تل أبيب، مساء الثلاثاء، والتي أدت لمقتل 5 إسرائيليين، واستشهاد منفذها ضياء حمارشة من بلدة يعبد غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة .

محمود عباس يدين عملية بني براك

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن محمود عباس،” عبر عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء اليوم. وأكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع. حيث نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية”.

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وحذّر عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.وفق ما أوردت الوكالة

كما أشار عباس -بحسب وفا- الى أن “دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة”.

ردود

وتعليقاً على إدانة عباس للعملية، انتقدت فصائل ونشطاء فلسطينيون، تصريحات رئيس السلطة، واعتبروها مخالفة للإجماع الفلسطيني، الذي يرى أن هذه العمليات ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين .

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس غن إدانة الرئيس محمود عباس لعملية تل أبيب هي تغريد خارج السرب الوطني وهي تخدم الرواية الصهيونية وتعطي الاحتلال غطاء لجرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

كما أضاف أنّ رئيس السلطة مُصر على معاندة توجهات شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني .بحسب قوله

بينما كتب حساب “مش هيك” الفلسطيني الساخر: “الجاسوس محمود عباس يدين عملية بني براك . وينهم السحيجة والمناديب ؟؟؟؟؟”.

الجاسوس محمود عباس يدين عملية تل ابيب وينهم السحيجة والمناديب ؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/IVhWRtsFOE — مش هيك (@meshhek) March 29, 2022

بينما كتبت مغردة أخرى: “ياريت حد يفهم #محمود_عباس لما بده يستنكر أي عملية يفرق بين الشهيد والقتيل..الشهيد بتنحكى للفلسطيني والقتيل للفطيسة الصهيوني”.

عملية بني براك

ومساء الثلاثاء، نفذ الشاب ضياء حمارشة عملية إطلاق نار في مدينة بني براك شرق تل أبيب، وقتل 5 مستوطنين بينهم شرطيّ إسرائيليّ، قبل ان يستشهد.

📸مشاهد قوية للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة بني براك شرق تل أبيب والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين . pic.twitter.com/uxVefvCrzu — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 29, 2022

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وشكلت عملية بني براك صدمة لأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيليّ، كونها العملية الثالثة خلال أقل من اسبوعين، بعد مقتل اثنين في عملية الخضيرة التي نفذها أبناء العمومة أيمن وابراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم، وعملية بئر السبع التي قتل فيها 4 مستوطنين الأسبوع الماضي، ونفذها الشهيد محمد أبو القيعان .

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