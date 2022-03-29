لابورتا يرد على أنباء التعاقد مع صلاح وإمكانية عودة ميسي

وطن – رد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، على الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح وإمكانية عودة النجم السابق ليونيل ميسي إلى ملعب “الكامب نو”، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

لابورتا والتعاقد مع صلاح أو ليفاندوفسكي

وقال رئيس برشلونة لابورتا، في تصريح صحفي مع إذاعة “RAC1″ الإسبانية، بشأن المفاوضات مع هداف فريق ليفربول محمد صلاح أو حتى البولندي روبرت ليفاندوفسكي. مهاجم بايرن ميونيخ والتعاقد مع أحدهما الصيف المقبل، ” لا أريد الخوض في التفاصيل. لكن صلاح وليفاندوفسكي لاعبين كبار”.

خوان لابورتا🎙: صلاح وليفاندوفسكي لاعبان كبيران، جميع اللاعبين الكبار يريدون القدوم إلى برشلونة لكني لا أستطيع قول إذا كان هناك شيء حقيقي أم لا بشأن العروض، أتممنا صفقتين حتى الآن، مدافع ولاعب وسط pic.twitter.com/VjWGdPeCNh — Yallakora (@Yallakoranow) March 28, 2022

وأوضح لابورتا بشأن إمكانية تعاقد برشلونة مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الصيف المقبل، ” بالنظر إلى المطالب المالية والظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي، لا يمكننا أن نفعل ذلك. فهي صفقة بعيدة المنال الآن، ولم ألتقي بهالاند أو حتى بأي شخص قريب منه”.

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رد لابورتا على إمكانية عودة ميسي

وتابع رئيس برشلونة خوان لابورتا حديثه بشأن إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني من جديد، في تصريحات أخرى نشرها صحف إسبانية، ” لم أتلقى أي رسالة من ليو أو من ممثليه بشأن العودة. الحقيقية أننا في الوقت الحالي لا نفكر في هذا الأمر”.

كما واستكمل، ” نحن نريد أن نبني فريق شاباً، جنباً إلى جنب مع بعض اللاعبين من أصحاب الخبرة الطويلة، لكن سيظل ليو أفضل لاعب في العالم”.

خوان لابورتا🎙: لا توجد أي مفاوضات مع ليونيل ميسي بشأن احتمالية عودته إلى برشلونة، الحقيقة أننا لا نفكر في هذا الاحتمال، ميسي هو ميسي، إنه الأفضل، لكن هذا النوع من الصفقات ليس جزءًا من خططنا pic.twitter.com/pY546AwlCb — Yallakora (@Yallakoranow) March 28, 2022

وختم لابورتا، ” ليونيل ميسي يستحق الاحترام كلاعب وشخص، لكننا في الوقت الحالي لا يوجد أي اتصال معه، كما أنني لا أتحدث معه. إنه في باريس سان جيرمان ولكنني أتذكره بمودة دائماً”.

أزمة برشلونة المالية

وكانت تقارير إسبانية تحدثت في وقت سابق، عن مفاوضات برشلونة للتعاقد. مع عدد من اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، من أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح، وكذلك بعيد المنال في الوقت الحالي النرويجي هالاند.

كما ويمر برشلونة في أزمة اقتصادية صعبة منذ رحيل رئيس برشلونة السابق. جوسيب ماريا بارتوميو، وانتخاب الرئيس الجديد خوان لابورتا بدلاً منه، فقد وصلت قيمة تراكم المديوانية على النادي الكتالوني إلى 2.1 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن فريق برشلونة يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني .برصيد 54 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه المتصدر ريال مدريد برصيد 66 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + RAC1 + تويتر)

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