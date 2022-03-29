قناص روسي لا ترحم قتلت 40 قبل أسرها في أوكرانيا .. كانت راهبة فأصبحت تاجرة مخدرات! (صور)

وطن – أسرت القوات الأوكرانية قناص تقاتل في صفوف قوات الغزو الروسي بعد أن تركها رفاقها .

وبحسب التقاريرـ قتلت القناص “إيرينا ستاريكوفا” واسمها الحركيّ “باغيرا”، 40 شخصًا، بما في ذلك المدنيين الأوكرانيين، لكن هويتها الحقيقية لا تزال غير واضحة ومحاطة بالغموض.

يُعتقد أنها ولدت في صربيا، وفقًا لبعض التقارير ، فهي لاعبة كرة يد محترفة سابقة تدعى “دانييلا لازوفيتش”.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن هذه القناص كانت ذات يوم راهبة ,أصبحت مهربة مخدرات .

وأشارت إلى اأنها كانت تقاتل نيابة عن المتمردين الموالين لروسيا في دونستك منذ عام 2014، عندما غزت روسيا الأراضي الأوكرانية في شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس.

وبحسب الجندي الأوكراني فلاد إيفانوف، فإن “باغيرا” أصيبت قبل أسرها وعلاجها على يد مسعفين من الجيش الأوكراني.

تقرير من المخابرات الأوكرانية، أفادت أنّها كانت تخدم في وحدات “الميليشيا الشعبية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية” منذ 2014.

وتدعي أن رفاقها تركوها في ساحة المعركة.

في غضون ذلك، ادعت مصادر روسية مقتل قناص النخبة “والي”، يقاتل مع القوات الأوكرانية بعد أن نشر صورة لنفسه على قيد الحياة وبصحة جيدة، وهو يحتضن بندقيته في حفرة في مكان ما في كييف.

وقال القناص الذي قاتل سابقاً في أفغانستان مازحا: “كنت آخر شخص علم بخبر وفاتي. أعتقد أنه مجرد تصيد”.

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