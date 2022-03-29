الهدهد

قناص روسي لا ترحم قتلت 40 قبل أسرها في أوكرانيا .. كانت راهبة فأصبحت تاجرة مخدرات! (صور)

صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
قناص تقاتل في صفوف قوات الغزو الروسي قتلت 40 شخصاً watanserb.com
القناص "إيرينا ستاريكوفا" واسمها الحركيّ "باغيرا"

وطن – أسرت القوات الأوكرانية قناص تقاتل في صفوف قوات الغزو الروسي بعد أن تركها رفاقها .

وبحسب التقاريرـ قتلت القناص “إيرينا ستاريكوفا” واسمها الحركيّ “باغيرا”، 40 شخصًا، بما في ذلك المدنيين الأوكرانيين، لكن هويتها الحقيقية لا تزال غير واضحة ومحاطة بالغموض.

الهوية الحقيقية لستاريكوفا يلفها الغموض

يُعتقد أنها ولدت في صربيا، وفقًا لبعض التقارير ، فهي لاعبة كرة يد محترفة سابقة تدعى “دانييلا لازوفيتش”.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن هذه القناص كانت ذات يوم راهبة ,أصبحت مهربة مخدرات .

القناص إيرينا ستاريكوفا (يسار) يُنسب إليها أكثر من 40 عملية قتل مؤكدة

وأشارت إلى اأنها كانت تقاتل نيابة عن المتمردين الموالين لروسيا في دونستك منذ عام 2014، عندما غزت روسيا الأراضي الأوكرانية في شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس.

وبحسب الجندي الأوكراني فلاد إيفانوف، فإن “باغيرا” أصيبت قبل أسرها وعلاجها على يد مسعفين من الجيش الأوكراني.

مقالات ذات صلة

تقرير من المخابرات الأوكرانية، أفادت أنّها كانت تخدم في وحدات “الميليشيا الشعبية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية” منذ 2014.

وتدعي أن رفاقها تركوها في ساحة المعركة.

في غضون ذلك، ادعت مصادر روسية مقتل قناص النخبة “والي”، يقاتل مع القوات الأوكرانية بعد أن نشر صورة لنفسه على قيد الحياة وبصحة جيدة، وهو يحتضن بندقيته في حفرة في مكان ما في كييف.

أوكرانيا ترحب بأخطر قناص في العالم watanserb.com
القناص والي

وقال القناص الذي قاتل سابقاً في أفغانستان مازحا: “كنت آخر شخص علم بخبر وفاتي. أعتقد أنه مجرد تصيد”.

اقرأ أيضاً:

المصدر
dailystarترجمة وطن
الوسوم
صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة أيمن ربايعة

أيمن ربايعة

صحفي فلسطيني حاصل على بكالوريوس في الإعلام والتلفزة من جامعة القدس عام 2011 عضو نقابة الصحفيين منذ عام 2010 محرر ومذيع أخبار ورئيس تحرير راديو بيت لحم 2000 محرر ومراسل لعدة وكالات فلسطينية محلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى