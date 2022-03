فيديو مروع لجنود أوكرانيين يطلقون النار على أسرى من الجيش الروسي (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لجنود أوكرانيين وهم يطلقون النار على جنود روس بعد أن تم أسرهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه عقب وصول سيارة تابعة للجييش الأوكراني نزل منها أسيرين من الجيش الروسي ليقابلهم على الفور جندي أوكراني بإطلاق النار على أرجلهما.

وأظهر الفيديو لحظة قيام الجندي الأوكراني أيضا بإطلاق النار على رجل جندي روسي ثالث بعد أن قام بإجباره بالجلوس على الأرض ليضع بندقيته على رجله من المسافة “صفر” ويطلق النار عليه.

وسبق أن أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت جنودا أوكرانيين يضربون ويطلقون النار على أسرى من الجيش الروسي.

وأظهر الفيديو خمسة من الأسرى الروس مقيدين على الأرض، بعضهم مكبل ومحتجز تحت تهديد السلاح والبعض الآخر بأكياس فوق رؤوسهم.

وبحسب الفيديو ظهر أن الأسرى الخمسة المقيدين مصابين بجروح خطيرة، إلا أنه من غير الواضح كيف أصيبوا.

These war crimes must be investigated by United Nations…& Stopped.

Footage shows Ukrainian troops shooting Russian POWs captured around Kharkiv..

