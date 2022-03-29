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فيديو جديد للشهيد ضياء حمارشة يطلق النار من المسافة “صفر” على المستوطنين وشاهدة عيان: امتنع عن قتل النساء

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يرصد لحظة استهداف الشهيد ضياء حمارشة لاثنين من المستوطنين من المسافة “صفر” في بني براك شرق تل أبيب، ليلة الأربعاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “حمارشة” وهو أسير سابق ليفاجىء اثنين من المستوطنين كانا يجلسان بجانب أحد المحلات التجارية، ويضع بندقيته في رأسيهما ويرديهما قتيلين ويغادر المكان.

وبعد ثواني معدودة، عاد مرة أخرى وأطلق رصاصا على رأس أحدهما الذي اتضح أنه لم يمت بالرصاصة الأولى.

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الشهيد ضياء حمارشة امتنع عن قتل النساء

جاء ذلك بينما أكدت شاهدة عيان إسرائيلية، إن منفذ عملية بني براك، امتنع عن قتل النساء، وطلب من بعضهن الابتعاد عن مسرح الهجوم، قبل أن يشرع بإطلاق النار.

وقالت شاهدة العيان في تصريحات لإحدى القنوات العبرية: “طلب منا أحد منفذي العملية أن نرجع إلى الوراء، يبدو أنه لم يرغب بقتل النساء والأطفال”.

وأضافت الشاهدة الإسرائيلية أنها كانت تهم بقطع الطريق مع سيدة أخرى وطفلتها، لكنها فوجئت بشخصين مسلحين يترجلان من سيارة مرسيدس سوداء، ويطلب أحدهما منهن الابتعاد عن المكان، و”بعد دقيقتين سمعت إطلاق النار في المنطقة ذاتها”.

ضياء حمارشة أسير سابق

وقالت قناة ”كان العبرية“ إن منفذ العملية هو ضياء حمارشة، من مواليد 1995 من سكان قرية يعبد في جنين، وكان معتقلا سابقا في السجون الإسرائيلية وينتمي لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية.

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وقالت الشرطة في بيان لاحق للعملية، إن مسلحا وصل على دراجة نارية إلى شارع ”جيبوتنسكي“ في ”بني براك“ وأطلق النار تجاه مركبة فأصاب 3 بجراح بليغة، وواصل طريقه إلى شارع مجاور فأصاب اثنين آخرين وفي منطقة ثالثة أصاب خامساً.

وأضاف البيان: ”تقدر الشرطة أن عملية إطلاق النار في بني براك هي عملية على خلفية قومية نفذها مسلح على متن دراجة نارية ويحمل بندقية رشاشة من طراز م-16 وكان بحوزته عدد كبير من مخازن الذخيرة“.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن القتيل الخامس في الهجوم المسلح هو شرطي إسرائيلي قتل في آخر طلقات منفذ الهجوم قبل تحييده من جانب الشرطة.

اشتباه بوجود مهاجم آخر

بالتوازي مع ذلك، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت شخصاً ثانياً يشتبه أنه المنفذ الثاني للهجوم المتزامن في ”بني براك“ و“رمات جان“، وهو معروف للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وينحدر من الداخل ويحمل الهوية الزرقاء.

مشاورات أمنية

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأثناء عقب العملية جلسة مشاورات أمنية عاجلة بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لبحث تداعيات العملية الأخيرة. فيما عززت القوات الأمنية تواجدها في مناطق التماس مع الأراضي الفلسطينية.

وأصدر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، قراراً بتعزيز قوات الجيش بأربع كتائب تضاف إلى مثيلاتها التي تمت إضافتها مؤخراً، وذلك لمراقبة خطوط التماس مع الضفة الغربية.

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المصدر
تويترفيسبوكوطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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