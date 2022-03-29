فيديو جديد للشهيد ضياء حمارشة يطلق النار من المسافة “صفر” على المستوطنين وشاهدة عيان: امتنع عن قتل النساء

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يرصد لحظة استهداف الشهيد ضياء حمارشة لاثنين من المستوطنين من المسافة “صفر” في بني براك شرق تل أبيب، ليلة الأربعاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “حمارشة” وهو أسير سابق ليفاجىء اثنين من المستوطنين كانا يجلسان بجانب أحد المحلات التجارية، ويضع بندقيته في رأسيهما ويرديهما قتيلين ويغادر المكان.

وبعد ثواني معدودة، عاد مرة أخرى وأطلق رصاصا على رأس أحدهما الذي اتضح أنه لم يمت بالرصاصة الأولى.

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مشاهد جديدة لحظة إطلاق الشهيد ضياء حمارشة النار من مسافة صفر على المستوطنين في بني براك في تل أبيب. pic.twitter.com/nvpTakehDo — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) March 29, 2022

الشهيد ضياء حمارشة امتنع عن قتل النساء

جاء ذلك بينما أكدت شاهدة عيان إسرائيلية، إن منفذ عملية بني براك، امتنع عن قتل النساء، وطلب من بعضهن الابتعاد عن مسرح الهجوم، قبل أن يشرع بإطلاق النار.

وقالت شاهدة العيان في تصريحات لإحدى القنوات العبرية: “طلب منا أحد منفذي العملية أن نرجع إلى الوراء، يبدو أنه لم يرغب بقتل النساء والأطفال”.

وأضافت الشاهدة الإسرائيلية أنها كانت تهم بقطع الطريق مع سيدة أخرى وطفلتها، لكنها فوجئت بشخصين مسلحين يترجلان من سيارة مرسيدس سوداء، ويطلب أحدهما منهن الابتعاد عن المكان، و”بعد دقيقتين سمعت إطلاق النار في المنطقة ذاتها”.

ضياء حمارشة أسير سابق

وقالت قناة ”كان العبرية“ إن منفذ العملية هو ضياء حمارشة، من مواليد 1995 من سكان قرية يعبد في جنين، وكان معتقلا سابقا في السجون الإسرائيلية وينتمي لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية.

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وقالت الشرطة في بيان لاحق للعملية، إن مسلحا وصل على دراجة نارية إلى شارع ”جيبوتنسكي“ في ”بني براك“ وأطلق النار تجاه مركبة فأصاب 3 بجراح بليغة، وواصل طريقه إلى شارع مجاور فأصاب اثنين آخرين وفي منطقة ثالثة أصاب خامساً.

وأضاف البيان: ”تقدر الشرطة أن عملية إطلاق النار في بني براك هي عملية على خلفية قومية نفذها مسلح على متن دراجة نارية ويحمل بندقية رشاشة من طراز م-16 وكان بحوزته عدد كبير من مخازن الذخيرة“.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن القتيل الخامس في الهجوم المسلح هو شرطي إسرائيلي قتل في آخر طلقات منفذ الهجوم قبل تحييده من جانب الشرطة.

اشتباه بوجود مهاجم آخر

بالتوازي مع ذلك، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت شخصاً ثانياً يشتبه أنه المنفذ الثاني للهجوم المتزامن في ”بني براك“ و“رمات جان“، وهو معروف للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وينحدر من الداخل ويحمل الهوية الزرقاء.

مشاورات أمنية

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأثناء عقب العملية جلسة مشاورات أمنية عاجلة بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لبحث تداعيات العملية الأخيرة. فيما عززت القوات الأمنية تواجدها في مناطق التماس مع الأراضي الفلسطينية.

وأصدر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، قراراً بتعزيز قوات الجيش بأربع كتائب تضاف إلى مثيلاتها التي تمت إضافتها مؤخراً، وذلك لمراقبة خطوط التماس مع الضفة الغربية.

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