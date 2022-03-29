الهدهد

طفل جزائري متوشح بعلم فلسطين.. يتبرع بالجائزة لأطفال غزة بعد فوزه بمسابقة القرآن الكريم (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة

وطن – في الوقت الذي شارك فيه وزارء خارجية الدول العربية المطبعة في قمة “النقب” مع وزير خارجية الاحتلال ورقصوا على دماء شهداء فلسطين. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للطفل الجزائري عبدالخالق بودوده يتوشح بعلم فلسطين ويتبرع بمبلغ مالي حصل عليه عقب فوزه بمسابقة “مزامير داوود” للقرآن الكريم والتي تنظمها قناة “الشروق” الجزائرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه خلال إعلان فوز الطفل “بودوده” بجائزة المسابقة، طلب من أحد أعضاء لجنة التحكيم الذي كان إماما لقافلة المساعدات لجزائرية لقطاع غزة عام 2011 بأن يوشحه بعلم فلسطين. ليجعل جميع من تواجد في الاستوديو يتأثر بموقفه البطولي.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد طلب من الشيخ عضو لجنة التحكيم بأن يوصل له أمانة لأطفال فلسطين. معلنا تبرعه بقيمة الجائزة لأطفال غزة.

وحينما جادله الشيخ بأنه ربما يحتاج المبلغ البالغ “40000” سنتيم لشراء ما يحتاج أو يعطيه لوالده، قال: “لا..لا ..أنا أفدي فلسطين بمالي وروحي”.

وتابع قائلا: “أقول لأطفال فلسطين أن كل أبناء الجزائر معكم. ولن يهدأ لنا بال حتى نصلي معا في القدس الشريف كما صلى عمر وصلاح الدين”.

مقالات ذات صلة

وأردف قائلا: “النصر قادم لا محال”.

المصدر
فيسبوكوطن
الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى