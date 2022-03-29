طفل جزائري متوشح بعلم فلسطين.. يتبرع بالجائزة لأطفال غزة بعد فوزه بمسابقة القرآن الكريم (شاهد)

وطن – في الوقت الذي شارك فيه وزارء خارجية الدول العربية المطبعة في قمة “النقب” مع وزير خارجية الاحتلال ورقصوا على دماء شهداء فلسطين. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للطفل الجزائري عبدالخالق بودوده يتوشح بعلم فلسطين ويتبرع بمبلغ مالي حصل عليه عقب فوزه بمسابقة “مزامير داوود” للقرآن الكريم والتي تنظمها قناة “الشروق” الجزائرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه خلال إعلان فوز الطفل “بودوده” بجائزة المسابقة، طلب من أحد أعضاء لجنة التحكيم الذي كان إماما لقافلة المساعدات لجزائرية لقطاع غزة عام 2011 بأن يوشحه بعلم فلسطين. ليجعل جميع من تواجد في الاستوديو يتأثر بموقفه البطولي.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد طلب من الشيخ عضو لجنة التحكيم بأن يوصل له أمانة لأطفال فلسطين. معلنا تبرعه بقيمة الجائزة لأطفال غزة.

وحينما جادله الشيخ بأنه ربما يحتاج المبلغ البالغ “40000” سنتيم لشراء ما يحتاج أو يعطيه لوالده، قال: “لا..لا ..أنا أفدي فلسطين بمالي وروحي”.

وتابع قائلا: “أقول لأطفال فلسطين أن كل أبناء الجزائر معكم. ولن يهدأ لنا بال حتى نصلي معا في القدس الشريف كما صلى عمر وصلاح الدين”.

وأردف قائلا: “النصر قادم لا محال”.