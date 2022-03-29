ضياء حمارشة .. من هو منفذ عملية بني براك؟! (صور)

وطن – أعلنت مصادر فلسطينية، مساء الثلاثاء، أنّ منفذ عملية بني براك شرق تل أبيب، هو الشهيد ضياء حمارشة (27 عاماً) سكان قرية يعبد غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .

#صورة منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد ضياء حمارشة (27 عاماً) سكان قرية يعبد بجنين، وكان معتقلاً سابقاً في سجون الاحتلال، وينتمي لحركة فتح. pic.twitter.com/GVw5deupGb — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) March 29, 2022

الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية بني براك

وبحسب المعلومات التي ذكرها موقع “والا” العبري، فقد كان منفذ عملية بني براك ضياء حمارشة معتقلاً سابقاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما أضاف الموقع، أنّه وفي عام 2013 ، حُكم على حمارشة بالسجن ستة أشهر في سجن النقب الصحراوي؛ بتهمة “تهريب الأسلحة والانتماء إلى حركة فتح”.وفق المزاعم الإسرائيلية

منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد ضياء حمارشة (27 عاماً) سكان قرية يعبد بجنين، وكان معتقلاً سابقاً في سجون الاحتلال، وينتمي لحركة فتح. pic.twitter.com/CKd8PfiDN1 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) March 29, 2022

وبعد الإعلان عن استشهاد ضياء حمارشة، في عملية بني براك، توجه مواطنون بمسيرة عفوية نحو منزل الشهيد، هاتفين باسمه، ومشيدين ببطولته .

يعبد تهتف للضيف في أعقاب عملية تل أبيب pic.twitter.com/bdmGpMmqMw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2022

وقتل في العملية التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة، 5 إسرائيليين.

حيث قَتل المنفذ ثلاثة بالرصاص في الساحة الاولى في بني براك. ثم قتل اثنان اخران في الساحة الثانية، وهناك تمّ إطلاق النار عليه واستشهاده.

📸مشاهد قوية للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة بني براك شرق تل أبيب والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين . pic.twitter.com/uxVefvCrzu — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 29, 2022

وفي أعقاب العملية، قال موقع “والا” إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قرر تعزيز “فرقة الضفة” في جيش الاحتلال الاسرائيلّ بأربع كتائب مقاتلة أخرى.

وبهذا يصل مجموع التعزيزات الأخيرة إلى 8 كتائب.

بينما جاءت هذه العملية، بعد يومين من عملية الخضيرة التي أدت لمقتل إسرائيليين، وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وقد أعلن تنظيم “داعش” تبنيه العملية التي نفذها الشابان أيمن اغبارية وابراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

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كما سبق هاتان العمليتان، الأسبوع الماضي، مقتل 4 مستوطنين، في عملية طعن ودهس، نفذها الشهيد محمد أبوالقيعان، في مدينة بئر السبع.

في حين أن العمليات الثلاث وقعت وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة. وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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