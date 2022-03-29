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ضياء حمارشة .. من هو منفذ عملية بني براك؟! (صور)

صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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ضياء حمارشة عملية بني براك شرق تل أبيب watanserb.com
ضياء حمارشة عملية بني براك شرق تل أبيب

وطن – أعلنت مصادر فلسطينية، مساء الثلاثاء، أنّ منفذ عملية بني براك شرق تل أبيب، هو الشهيد ضياء حمارشة (27 عاماً) سكان قرية يعبد غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .

الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية بني براك

وبحسب المعلومات التي ذكرها موقع “والا” العبري، فقد كان منفذ عملية بني براك ضياء حمارشة معتقلاً سابقاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما أضاف الموقع، أنّه وفي عام 2013 ، حُكم على حمارشة بالسجن ستة أشهر في سجن النقب الصحراوي؛ بتهمة “تهريب الأسلحة والانتماء إلى حركة فتح”.وفق المزاعم الإسرائيلية

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وبعد الإعلان عن استشهاد ضياء حمارشة، في عملية بني براك، توجه مواطنون بمسيرة عفوية نحو منزل الشهيد، هاتفين باسمه، ومشيدين ببطولته .

وقتل في العملية التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة، 5 إسرائيليين.

حيث قَتل المنفذ ثلاثة بالرصاص في الساحة الاولى في بني براك. ثم قتل اثنان اخران في الساحة الثانية، وهناك تمّ إطلاق النار عليه واستشهاده.

وفي أعقاب العملية، قال موقع “والا” إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قرر تعزيز “فرقة الضفة” في جيش الاحتلال الاسرائيلّ بأربع كتائب مقاتلة أخرى.

وبهذا يصل مجموع التعزيزات الأخيرة إلى 8 كتائب.

بينما جاءت هذه العملية، بعد يومين من عملية الخضيرة التي أدت لمقتل إسرائيليين، وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وقد أعلن تنظيم “داعش” تبنيه العملية التي نفذها الشابان أيمن اغبارية وابراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

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كما سبق هاتان العمليتان، الأسبوع الماضي، مقتل 4 مستوطنين، في عملية طعن ودهس، نفذها الشهيد محمد أبوالقيعان، في مدينة بئر السبع.

في حين أن العمليات الثلاث وقعت وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة. وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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المصدر
wallaمتابعة وترجمة وطن
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صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة أيمن ربايعة

أيمن ربايعة

صحفي فلسطيني حاصل على بكالوريوس في الإعلام والتلفزة من جامعة القدس عام 2011 عضو نقابة الصحفيين منذ عام 2010 محرر ومذيع أخبار ورئيس تحرير راديو بيت لحم 2000 محرر ومراسل لعدة وكالات فلسطينية محلية

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