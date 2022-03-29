شمل تفاصيل عديدة.. مصادر عمانية تكشف عن اتفاق بين الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار

وطن – كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الرقيب البليط، نقلا عن مصادر عمانية، بأن الأطراف اليمنية توصلت لاتفاق مبدئي بشأن آلية وقف إطلاق النار في اليمن.

فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي

وقال “البليط” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، بأن الاتفاق المبدئي يشمل فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى صرف رواتب جميع موظفي الدولة والأسرى.

وأكد على ان النقاش حاليا يدور حول إعادة الإعمار والتعويضات، وكذلك الوجود الأجنبي.

مصادردبلوماسيةفي سلطنةعمان تقول:أن أطراف الأزمة باليمن توصلت إلى إتفاق مبدئي بشان آليةوقف إطلاق النار بالإضافةإلى فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي إلى جانب #صرف_رواتب جميع موظفي الدولة والأسرى، فيما لا يزال النقاش يدور حول إعادة الإعمار والتعويضات وكذا الوجود الأجنبي في اليمن — عبد الرقيب عبد محمد (@DnwxQfx7Np4owIQ) March 29, 2022

وكان رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، عبدالقادر المرتضى قد كشف عن صفقة تبادل أسرى بينهم وبين التحالف بقيادة السعودية، وبرعاية أممية.

وقال “المرتضى” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بتاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة تم بعون الله التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الاسرى عبر الامم المتحدة تشمل 1400 من اسرى الجيش واللجان الشعبية”.

صفقة تبادل أسرى بين الحوثيين والتحالف

وأوضح انه مقابلهم سيفرجون عن 823 من الطرف الاخر بينهم 16 اسير سعودي و3 سودانيين”.

كما أكد بان الصفقة ستشمل الإفراج عن شقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع محمود الصبيحي.

بتاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة تم بعون الله التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الاسرى عبر الامم المتحدة تشمل:-

1400 من اسرى الجيش واللجان الشعبية.. مقابل

823 من الطرف الاخر بينهم 16 اسير سعودي. و3 سودانيين. بالاظافة لناصر منصور هادي.. ومحمود الصبيحي. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 27, 2022

كما أشار رئيس لجنة الأسرى الحوثية، إلى أنهم ” وبانتظار خطوة تبادل الكشوفات بعد غد بتاريخ 29/مارس/2022 حسبما تم التوافق عليه

“. https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1508132212042084359 ”

“المشاط” يعلن وقف الهجمات الصاروخية ضد السعودية

وجاء الإعلان عن الصفقة لمحتملة بشكل متزامن مع إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثية، مهدي المشاط، عن هدنة لمدة 3 أيام تشمل إيقاف استهداف الأراضي السعودية وتعليق العمليات العسكرية الميدانية في محافظات يمنية بما فيها مأرب.

وقال المشاط في كلمة متلفزة “نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برًا وبحرًا وجوًا لمدة 3 أيام”.

وأضاف أن جماعته تجدد استعدادها التام للإفراج عن “أسرى التحالف كافة -بمن فيهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي- وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا”.

وأوضح أن الجماعة على استعداد لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي ودائم إذا التزم التحالف الذي تقوده السعودية بإنهاء الحصار وإيقاف غاراته على اليمن بشكل نهائي ودائم.

وتابع “هذه دعوة صادقة إلى خطوات عملية تبني الثقة وتنقل الجميع من مربع القول إلى مربع الفعل”.

الذكرى الثامنة لحرب اليمن

وتأتي المبادرة -المُعلَنة من جانب واحد- مع دخول الحرب بين الجماعة المدعومة من إيران والتحالف الذي تقوده السعودية عامَها الثامن، وسط تصاعد العنف على مدى الأشهر الماضية. حيث أودى الصراع بحياة عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وجعل الملايين في مواجهة الجوع والمرض.

التحالف يرد على قصف الحوثيين لمنشأة جدة النفطية

وفي وقت سابق السبت، نفّذ التحالف ضربات جوية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف (غربي اليمن) اللذين يسيطر عليهما الحوثيون، بعد يوم من شن الجماعة سلسلة هجمات على السعودية شملت منشأة نفطية في جدة. مما تسبب في نشوب حريق ضخم وتصاعد سحابة من الدخان الأسود في السماء.