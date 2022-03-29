زيلينسكي يرفع الراية البيضاء .. تفاصيل الصفقة التي ستنهي حرب أوكرانيا الدامية

وطن – أعلن الجيش الروسي اليوم، الثلاثاء، أنه سيقلص بشكل أساسي العمليات بالقرب من العاصمة الأوكرانية، حيث كشفت المحادثات عن صفقة محتملة لإنهاء الحرب الطاحنة.

وقال نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الثقة في المحادثات بعد أن فشلت عدة جولات من المفاوضات في وقف ما تحول إلى حملة استنزاف دموية.

وقبيل المحادثات، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لإعلان حيادها.

كما قال زيلينسكي إنه مستعد لتقديم تنازلات بشأن “دونباس” المنطقة ذات الغالبية الروسية، حيث يخوض المتمردون المدعومون من موسكو هناك حربًا انفصالية منذ ثماني سنوات.

بادرة حسن نية أوكرانية

وبينما صورت روسيا الخطوة على أنها بادرة حسن نية، فإنها تأتي في الوقت الذي تغرق فيه قوات الكرملين في مواجهة المقاومة الأوكرانية الشديدة التي أحبطت آمال الرئيس فلاديمير بوتين، في تحقيق نصر عسكري سريع.

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وقال فومين إن موسكو قررت “بشكل أساسي تقليص النشاط العسكري في اتجاه كييف وتشيرنيهيف”، من أجل “زيادة الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لمزيد من المفاوضات”. ولم يوضح على الفور ما قد يعنيه ذلك من الناحية العملية.

وأعلنت روسيا أيضا أن أوكرانيا اقترحت أن تكون دولة حيادية غير نووية خارج أي تحالفات.

كما تعهدت أوكرانيا وفق البيان الروسي، بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو نشر قوات أجنبية على أراضيها.

موضحة أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا تنطبق على القرم ودونباس.

وقال البيان الروسي أيضا إن أوكرانيا تعهدت بالحصول على موافقتنا المسبقة لاستضافة أي قوات أجنبية وطلبت صياغة الاتفاق النهائي خلال قمة تجمع بوتين مع زيلينسكي.

مخاوف من التقسيم

وبينما يمثل ذلك استراتيجية خروج محتملة لحفظ ماء الوجه لبوتين، فقد أثار أيضًا مخاوف الأوكرانيين من أن الكرملين يهدف إلى تقسيم البلاد وإجبارها على التنازل عن جزء من أراضيها.

وقال الجيش الأوكراني إنه لاحظ انسحاب بعض القوات حول كييف وتشيرنيهيف.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة CNN: “لم نر أي شيء يدعم التقارير التي تفيد بسحب روسيا قوات كبيرة من جميع أنحاء كييف. لكن ما رأيناه خلال اليومين الماضيين هو أنهم توقفوا عن محاولة التقدم في كييف.”

ومن جانبه غرد “روب لي” الخبير العسكري في معهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره الولايات المتحدة قائلاً: “يبدو هذا وكأنه اعتراف بالوضع حول كييف. حيث توقف تقدم روسيا لأسابيع وحققت القوات الأوكرانية نجاحات في الآونة الأخيرة. روسيا ليس لديها القوات لتطويق المدينة “.

مفاوضات اسطنبول

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فقد التقى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا الثلاثاء في اسطنبول في أول محادثاتهم المباشرة منذ أسبوعين.

ولم تحرز المحادثات السابقة، التي عقدت في بيلاروسيا أو عبر الفيديو، أي تقدم نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر والتي أودت بحياة الآلاف وشردت أكثر من 10 ملايين أوكراني من ديارهم، بما في ذلك ما يقرب من 4 ملايين فروا من البلاد.

وأشار “فومين” إلى أنه قد تم إحراز تقدم اليوم، الثلاثاء، قائلا إن “المفاوضات بشأن إعداد اتفاق بشأن حياد أوكرانيا والوضع غير النووي ، وكذلك بشأن إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا، تتحول إلى مسائل عملية”.

في غضون ذلك، وضع الفريق الأوكراني إطارًا مفصلاً لاتفاق سلام تظل الدولة بموجبه محايدة. ولكن أمنها سيضمن من قبل مجموعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والصين وبولندا، في ترتيب مشابه لمبدأ الناتو “الهجوم على أحدهم هو هجوم على الجميع”.

مستقبل شبه جزيرة القرم

وقالت أوكرانيا إنها مستعدة أيضًا لإجراء محادثات على مدى 15 عامًا بشأن مستقبل شبه جزيرة القرم. التي استولت عليها روسيا في عام 2014، مع اتفاق البلدين على عدم استخدام قواتهما المسلحة لحل المشكلة في غضون ذلك.

ولم تتضح على الفور وجهات نظر روسيا بشأن المقترحات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المحادثات حققت تقدما “ذا مغزى”. وأن الجانبين توصلا إلى “إجماع وتفاهم مشترك” بشأن بعض القضايا.

وقال إن الاجتماع سيعقبه اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في وقت غير محدد.

مضيفا أن لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني هو أيضا “على جدول الأعمال”.

وطالبت موسكو من بين أمور أخرى، بأن تتخلى أوكرانيا عن أي أمل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. الأمر الذي تعتبره تهديدًا.

ولكن حتى أثناء اجتماع المفاوضين في اسطنبول ، قصفت القوات الروسية مستودعًا للنفط في غرب أوكرانيا في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وأحدثت فجوة فجوة صباح الثلاثاء في مبنى إداري حكومي مكون من تسعة طوابق في مدينة ميكولايف الساحلية الجنوبية. وقال زيلينسكي إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ذلك الهجوم.

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