تغيرات جذرية قد تطرأ على دوري أبطال أوروبا

وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تغيرات جذرية قد تحدث لمسابقة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم المقبلة، بعد طرحها على طاولة المناقشة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”.

تغيرات مسابقة دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن أبرز التغيرات الجذرية على مسابقة أبطال أوروبا، تتمثل في اختيار الفرق التي ستوجه لها دعوة المشاركة في البطولة القارية وسيكون بناء على تقييم التراكمي لنتائجها على مدار 5 أعوام سابقة للنسخة.

كما وبينت الصحيفة، أن هذه الفكرة تم مناقشتها في اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”. يوم الإثنين الماضي، إلا أن تطبيق تلك الفكرة لن يكون قبل عامين من الآن على أقل تقدير.

الفرق الغير المتأهلة

وأوضحت، أنه إن لم يستطع فريق إنجليزي التأهل المباشر للمشاركة في أبطال أوروبا، من خلال المراكز الأربعة الأولى في دوري الدرجة الممتازة، فيمكنه التأهل في حال تمكن ذات الفريق المتأهل حصوله على اللقب على مدار 5 أعوام سابقة من النسخة القارية.

كما وأردفت، ” هذه الفكرة ستخدم العديد من الفريق الأوروبية الكبيرة. في حال تعثرها في موسم ما، وفشلت في التأهل المباشر للبطولة من خلال الصراع على المراكز الأربعة الأولي في الدوري الممتاز”.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وستنطلق مباريات دور الربع النهائي من بطولة أبطال أوروبا 2021-2022، في الخامس من شهر إبريل/ نيسان المقبل، وسط مواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المتأهلة لهذا الدور.

كما وسيواجه ريال مدريد أمام حامل النسخة الماضية تشيلسي، وسيلتقي الوصيف مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد، وليفربول أمام بنفيكا البرتغالي. فيما سيواجه فياريال الإسباني العملاق البافاري بايرن ميونيخ الألماني.

ويتواجد في هذا الدور ثلاثة فرق إنجليزية وأخرى إنجليزية، إلى جانب تواجد فريق برتغالي وألماني. في دور الربع النهائي من منافسات البطولة القارية.

ومن الجدير بالذكر، بأن المباراة النهائية. من مسابقة أبطال أوروبا للنسخة الحالية، ستكون في ال28 من شهر مايو/أيار المقبل على ميدان ملعب فرنسا.

(المصدر: وطن + ماركا)

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