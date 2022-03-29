تصفيات كأس العالم 2022 آسيا: الإمارات تتأهل للملحق الآسيوي والعراق يخفق في مشواره

وطن – نجح منتخب الإمارات في خطف بطاقة التأهل للملحق الآسيوي بعد الفوز النظيف على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، بينما أخفق العراق مشواره بعد التعادل الإيجابي أمام سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

منتخب الإمارات والتأهل للملحق الآسيوي

وحجز منتخب الإمارات بطاقة التأهل إلى الملحق الآسيوي من أجل حسم المشاركة في مونديال قطر 2022، بعد الفوز النظيف بهدف دون رد على كوريا الجنوبية.

وسجل هدف الفوز لصالح منتخب الإمارات “الأبيض”، في الدقيقة ال54 من توقيع النجم الإماراتي حارب عبد الله.

هدف منتخب الإمارات في مرمى كوريا الجنوبية pic.twitter.com/d3w6D7AGIK — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) March 29, 2022

كما وشهدت المباراة تفوق منتخب كوريا الجنوبية على الإمارات على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 78%.

على عكس منتخب الإمارات الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 22%.

العراق والتعادل أمام سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وأخفق منتخب العراق ” أسود الرافدين” مواصلة مشواره في التأهل للملحق الآسيوي، بعد التعادل الإيجابي أمام نظيره سوريا ” نسور قاسيون” بهدف لكليهما.

هدف سوريا الاول في مرمى العراق عن طريق علاء دالي

لاعب الشباب واسيست مارديك لاعب الفحيحيل امام انظار علي فايز

محترف القادسية pic.twitter.com/dgT4seTPQg — شبكة سبورتي الاخبارية (@sportynnn1) March 29, 2022

وأحرز منتخب سوريا أولى أهداف المباراة داخل شباك منتخب العراق في الدقيقة الثالثة على بداية انطلاق صافرة بدء اللقاء عن طريق اللاعب علاء الدين آل دالي. كما وأدرك منتخب العراق هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال31 عن طريق أيمن حسين.

وتفوق منتخب أسود الرافدين “العراق” على سوريا على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 25 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 8 تسديدات فقط.

عاجل. هدف للمنتخب العراقي في شباك سوريا ليحرز العراق الهدف الاول والتعادل pic.twitter.com/N5TGWQb2zY — عشقي الابدي مالكي وافتخر الكاووشي (@MalkyShqy) March 29, 2022

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

ويتربع منتخب إيران على صدارة المجموعة المنافسة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا. برصيد 25 نقطة، كما ويليه كوريا الجنوبية برصيد 23 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى منتخب الإمارات برصيد 12 نقطة، أما في رابع الترتيب منتخب العراق برصيد 9 نقاط. كما وجاء منتخب سوريا ولبنان في أدنى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: