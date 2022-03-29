رياضة

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا: الإمارات تتأهل للملحق الآسيوي والعراق يخفق في مشواره

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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وطن – نجح منتخب الإمارات في خطف بطاقة التأهل للملحق الآسيوي بعد الفوز النظيف على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، بينما أخفق العراق مشواره بعد التعادل الإيجابي أمام سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

منتخب الإمارات والتأهل للملحق الآسيوي

وحجز منتخب الإمارات بطاقة التأهل إلى الملحق الآسيوي من أجل حسم المشاركة في مونديال قطر 2022، بعد الفوز النظيف بهدف دون رد على كوريا الجنوبية.

وسجل هدف الفوز لصالح منتخب الإمارات “الأبيض”، في الدقيقة ال54 من توقيع النجم الإماراتي حارب عبد الله.

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كما وشهدت المباراة تفوق منتخب كوريا الجنوبية على الإمارات على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 78%.

على عكس منتخب الإمارات الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 22%.

العراق والتعادل أمام سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وأخفق منتخب العراق ” أسود الرافدين” مواصلة مشواره في التأهل للملحق الآسيوي، بعد التعادل الإيجابي أمام نظيره سوريا ” نسور قاسيون” بهدف لكليهما.

وأحرز منتخب سوريا أولى أهداف المباراة داخل شباك منتخب العراق في الدقيقة الثالثة على بداية انطلاق صافرة بدء اللقاء عن طريق اللاعب علاء الدين آل دالي. كما وأدرك منتخب العراق هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال31 عن طريق أيمن حسين.

وتفوق منتخب أسود الرافدين “العراق” على سوريا على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 25 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 8 تسديدات فقط.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

ويتربع منتخب إيران على صدارة المجموعة المنافسة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا. برصيد 25 نقطة، كما ويليه كوريا الجنوبية برصيد 23 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى منتخب الإمارات برصيد 12 نقطة، أما في رابع الترتيب منتخب العراق برصيد 9 نقاط. كما وجاء منتخب سوريا ولبنان في أدنى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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