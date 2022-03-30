بعد رقصه بالمايوه بين أجساد الفتيات.. تامر حبيب يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع بالرد! (فيديو)

وطن– خرج السيناريست المصري تامر حبيب عن صمته، ورد لأول مرة على الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له بسبب تقبيله واحتضانه للفنانات والفتيات.

“ليست معصية”

وعبر حبيب عن استنكاره الهجوم عليه حتى في عزاء والدته، وقال: “أنا لم أسلم من الانتقادات لتقبيلي الفنانات، حتى في عزاء والدتي وقالوا دول بيبوسوا بعض ويجهرون بالمعصية. معصية إيه، لما حد يواسي صديقه ويبوسه أو يحضنه تبقى معصية؟”.

وتابع حبيب خلال استضافته في برنامج ”بودكاست بالبجامة“ الذي يقدمه الإعلامي شريف نور الدين: “ليه بيقولوا إني ببوس الفنانات بس، ما كان فيه رجالة بيبوسوني، وخالاتي وعماتي، كمان كانوا بيبوسوني”.

وتابع: “أحب أقولهم أن ده دار مناسبات مش مسجد، دي لعنة السوشيال ميديا”.

قد يهمك أيضا:

طبيعي ألبس مايوه!

وحول تعرضه للهجوم بعد ظهوره بفيديو وهو يرقص بين الفتيات، أوضح حبيب: “تعرضت للهجوم بسبب ظهوري في فيديو وأنا أرقص في عيد ميلاد لصديقتي على مركب في دبي. فمن الطبيعي أن ألبس المايوه”.

وظهر تامر حبيب حينها بمقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، وهو يؤدي وصلة رقص شرقي على أغنية “الغزالة رايقة”. وسط مجموعة فتيات بملابس مثيرة على إحدى المراكب.

وكان تامر يرتدي أيضاً ملابس صيفية، حيث ظهر بتيشرت أخضر، وشورت ملون.

حبيب: “عايز أكون نفسي”

وزاد: “لما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات، هم عايزين نلبس طرابيش مثلًا، طبيعي نلبس مايوهات”.

كما عقب على ارتداءه أقراطاً بالقول: “أيوه أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي”.

يشار إلى أن بداية تامر حبيب الفنية في التأليف كانت عام 2003 من خلال فيلم “سهر الليالي”.

قد يهمك أيضا:

ثم قدم حبيب العديد من الأفلام، منها “عن العشق والهوى” عام 2006، “تيمور وشفيقة”، “18 يوم”، “واحد صحيح” عام 2011، “أسوار القمر” عام 2015.

وعلى الصعيد التلفزيوني ألف العديد من المسلسلات، منها “خاص جداً” عام 2009، “شربات اللوز” عام 2012.

وفي عام 2015، قدم حبيب مسلسل “طريقي”، ثم جراند أوتيل” عام 2016، “حلاوة الدنيا” عام 2017. و“لعبة النسيان” عام 2020.

اقرأ أيضا: