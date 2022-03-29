المتحرش مونس ناير .. مغتصب بناته السعودية في قبضة السلطات بعد سنوات من الممارسات الشاذة!

وطن – أعلنت السلطات السعودية، القبض على المتحرش بابنته، والذي تصدر التريند قبل أيام، وعرف إعلامياً باسم “المتحرش مونس ناير”.

وذكر حساب “سناب الداخلية”، أنه تم القبض على المتحرش مونس ناير، بتهمة الاعتداء جنسياً على ابنته.

المتحرش مونس ناير

وذكر “سناب الداخلية” أن إدارة التحريات والبحث الجنائي، بشرطة منطقة الحدود الشمالية، تمكنت من القبض عليه. مشيرةً إلى أنه مواطن سعودي.

القبض على مواطن قام بالتحرش بابنته قبل 3 سنوات بعد ما تم نشر الحادثة مؤخرًا 🇸🇦.

pic.twitter.com/JxZqp5wETW — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 28, 2022

وتم إيقاف المتحرش لأخذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وتبين من التحقيقات أن الفتاة الضحية موجودة خارج المملكة حالياً، وأن الجريمة وقعت منذ ثلاثة أعوام.

وأكد حساب “سناب الداخلية” أن الجهات المختصة لم تتلق أي بلاغ عن الجريمة في وقت حدوثها.

وسام السويلمي

وكانت فتاة تدعى وسام السويلمي، قد كشفت تفاصيل صادمة حول تعرضها وشقيقتها للاعتداء الجنسي من قِبل والدها قبل أن تتمكن من الهروب إلى ألمانيا.

وتبين من تغريدات وسام، عبر حسابها على “تويتر”، أنها كانت تتعرض لاعتداء جنسي من قبل والدها ويعتدي عليها بالضرب العنيف في حال لم تستجب له.

وأكدت الفتاة أنه تم نقلها إلى المستشفى عدة مرات، بسبب الاعتداءات المتكررة من والدها. وذلك قبل أن تنجح في الهروب إلى ألمانيا.

اغتصب ابنته المتزوجة

وقالت وسام إن والدها كان يجبرها على النوم في درجات حرارة مرتفعة.

وأشارت إلى أن أعمامها أيضاً مارسوا عنفاً ضدها هي وشقيقاتها لخدمة والدتهم وشقيقاتهم دون شفقة.

وذكرت وسام أن عائلة والدها تدعي بأنها عائلة متدينة ومحافظة على تعاليم الدين الإسلامي، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك.

وقالت وسام إن والدها اعتاد على اغتصاب شقيقتها المتزوجة وتهديدها بالقتل في حال علم أحد بذلك.

ونشرت وسام صورًا لها وهي في المستشفى بعد تعرضها للضرب والاعتداء من قبل والدها بعدما رفضت النوم معه في سرير واحد.

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أبكي فرحاً

وبدل أن يدافع شقيق وسام عنها، ألقى باللوم عليها قائلاً إنها السبب لأنها كانت ترتدي ملابس النوم أمام والدها.

وعقب القبض على والدها، عبرت وسام عن سعادتها وكتبت: ” ابكي فرح ابكي انتصار انا نولدت من جديد”.

وطالبت وسام بالقبض على عمها مدالله السويلمي، مؤكدة أنه تحرش بها كثيراً، وحين حاولت إخبار جدتها لم تصدق.

#المغتصب_مدالله_السويلمي .

⛔️ قصتي مع عمي المغتصب صوت ⛔️ انا الان أطالب زي ما تم القبض على والدي #المغتصب_مونس_ناير بالقبض على عمي ايضآ ⬇️ ⬇️⬇️⬇️⬇️#المغتصب_مدالله_السويلمي

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ pic.twitter.com/2jN3a4ihgh — وسام السويلمي. (@We_90i) March 28, 2022

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