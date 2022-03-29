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الضربة الثالثة خلال أيام .. 5 قتلى بعملية إطلاق نار في “بني براك” شرق تل أبيب (فيديو)

صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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عملية بني براك شرق تل أبيب watanserb.com
منفذ عملية بني براك شرق تل أبيب

وطن – قُتل خمسة مستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في بني براك ورمات غان شرق مدينة تل أبيب.

عملية إطلاق نار في بني براك

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردها موقع “والا” العبري، فقد تم تحييد مطلق النار الذي كان يركب دراجة نارية. بينما تحدثت تقارير أخرى عن اعتقاله. دون الاشارة الى حالته الصحية .

وذكر الموقع أنه سُمع إطلاق نار في رمات غان في شارع “بياليك جابوتنسكي” وفي بني براك في شارع شانيم.

كما تم الإبلاغ عن اشتباه في حادثة أخرى في مجمع “أيالون مول” في المدينة، ولكن في الوقت الحالي لم يتم التحقق من المعلومات بعد.بحسب الموقع

وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كان هناك مسلح واحد أو اثنان وراء تنفيذ العملية.

وتأتي هذه العملية، بعد يومين من عملية الخضيرة التي أدت لمقتل إسرائيليين، وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وقد أعلن تنظيم “داعش” تبنيه العملية التي نفذها الشابان أيمن اغبارية وابراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

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كما سبق هاتان العمليتان، الأسبوع الماضي، مقتل 4 مستوطنين، في عملية طعن ودهس، نفذها الشهيد محمد أبوالقيعان، في مدينة بئر السبع.

وتأتي العمليا الثلاث وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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المصدر
wallaترجمة وطن
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صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة أيمن ربايعة

أيمن ربايعة

صحفي فلسطيني حاصل على بكالوريوس في الإعلام والتلفزة من جامعة القدس عام 2011 عضو نقابة الصحفيين منذ عام 2010 محرر ومذيع أخبار ورئيس تحرير راديو بيت لحم 2000 محرر ومراسل لعدة وكالات فلسطينية محلية

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