الضربة الثالثة خلال أيام .. 5 قتلى بعملية إطلاق نار في “بني براك” شرق تل أبيب (فيديو)

وطن – قُتل خمسة مستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في بني براك ورمات غان شرق مدينة تل أبيب.

💥#عاجل| عمليتا إطلاق نار في منطقة بني براك في تل أبيب تسفران عن 5 إصابات بجروح خطيرة . pic.twitter.com/R44oVSHdUN — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 29, 2022

عملية إطلاق نار في بني براك

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردها موقع “والا” العبري، فقد تم تحييد مطلق النار الذي كان يركب دراجة نارية. بينما تحدثت تقارير أخرى عن اعتقاله. دون الاشارة الى حالته الصحية .

وذكر الموقع أنه سُمع إطلاق نار في رمات غان في شارع “بياليك جابوتنسكي” وفي بني براك في شارع شانيم.

📸مشاهد قوية للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة بني براك شرق تل أبيب والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين . pic.twitter.com/uxVefvCrzu — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 29, 2022

كما تم الإبلاغ عن اشتباه في حادثة أخرى في مجمع “أيالون مول” في المدينة، ولكن في الوقت الحالي لم يتم التحقق من المعلومات بعد.بحسب الموقع

وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كان هناك مسلح واحد أو اثنان وراء تنفيذ العملية.

وتأتي هذه العملية، بعد يومين من عملية الخضيرة التي أدت لمقتل إسرائيليين، وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وقد أعلن تنظيم “داعش” تبنيه العملية التي نفذها الشابان أيمن اغبارية وابراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

#شاهد📸| مشاهد جديدة من عملية إطلاق النار الفدائيــة في مدينة #الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل والتي أدّت لمقتل مستوطنين إثنين وإصابة 3 آخرين، واستشهاد المنفذيْن. pic.twitter.com/AWtbKID6W9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 27, 2022

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كما سبق هاتان العمليتان، الأسبوع الماضي، مقتل 4 مستوطنين، في عملية طعن ودهس، نفذها الشهيد محمد أبوالقيعان، في مدينة بئر السبع.

وتأتي العمليا الثلاث وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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