الإعلان عن استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار

وطن – أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن قطر ستضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن “مدبولي” مع “آل ثاني” العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

استثمارات قطرية في مصر

وأكد على انه تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

كما أشاد مجلس الوزراء المصري بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين. بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر

يشار إلى ان مصر وقطر أعلنتا أمس الاثنين عن تشكيل لجنة مشتركة “لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن “العلاقات مع مصر تطورت كثيرًا”.

وأضاف الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أن قطر ومصر “تجاوزتا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات”.

قد يهمك أيضا

وأكد دعم بلاده “لدور القاهرة المحوري في استقرار الإقليم”.

إشادة بدور قطر في القضايا الدولية

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن “قطر تؤدي دورًا مشهودًا له في كثير من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز “كل الآليات الثنائية مع قطر، وسنواصل دعم دورها في القضايا الإقليمية والدولية”.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية القطري إلى القاهرة منذ عودة العلاقات بين البلدين عقب قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2021.

اقرأ أيضا