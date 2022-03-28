رياضة

موعد مباراة البرتغال ومقدونيا والقناة الناقلة في نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
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مباراة البرتغال ومقدونيا في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا watanserb.com
موعد مباراة البرتغال ومقدونيا في نهائي تصفيات أوروبا 2022

وطن – يستضيف ملعب “التنين” مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية المثيرة والقوية مساء يوم الثلاثاء، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.

موعد البرتغال مقدونيا في نهائي تصفيات أوروبا 2022

وستنطلق صافرة بدء مواجهة القمة الحاسمة بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وبتوقيت دولة مصر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث مباراة نهائيات تصفيات أوروبا 2022. بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، عبر شبكة قنوات ” beIN SPORTS HD” الرياضية القطرية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل مباراة البرتغال ومقدونيا عبر قناة “beIN SPORTS HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

المعلق على مباراة البرتغال ومقدونيا  

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب البرتغال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس المواجهة الحاسمة. أمام منافسه الضيف مقدونيا الشمالية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دييغو كوستا.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: بيبي، دانيلوا بيريرا، دييغو دالوت، جوزيه فونته، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، برناردو سيلفا، أوتافيو، برونو فرنانديز، جواو موتينيو، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثنائي، كريستيانو رونالدو، دييغو جوتا.

وكان منتخب البرتغال “الملاحون” قد نجح في إقصاء نظيره التركي. من نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

وفي مفاجأة مدوية تمكن المنافس مقدونيا الشمالية من إقصاء منتخب إيطاليا للمرة الثانية على التوالي في التأهل لمونديال قطر 2022، بهدف نظيف في الوقت القاتل. فمن سيحسم مباراة قمة التأهل للمونديال البرتغال أم مقدونيا؟!

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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