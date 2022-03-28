موعد مباراة البرتغال ومقدونيا والقناة الناقلة في نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

وطن – يستضيف ملعب “التنين” مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية المثيرة والقوية مساء يوم الثلاثاء، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.

موعد البرتغال مقدونيا في نهائي تصفيات أوروبا 2022

وستنطلق صافرة بدء مواجهة القمة الحاسمة بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وبتوقيت دولة مصر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث مباراة نهائيات تصفيات أوروبا 2022. بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، عبر شبكة قنوات ” beIN SPORTS HD” الرياضية القطرية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل مباراة البرتغال ومقدونيا عبر قناة “beIN SPORTS HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

المعلق على مباراة البرتغال ومقدونيا

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب البرتغال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس المواجهة الحاسمة. أمام منافسه الضيف مقدونيا الشمالية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دييغو كوستا.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: بيبي، دانيلوا بيريرا، دييغو دالوت، جوزيه فونته، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، برناردو سيلفا، أوتافيو، برونو فرنانديز، جواو موتينيو، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثنائي، كريستيانو رونالدو، دييغو جوتا.

وكان منتخب البرتغال “الملاحون” قد نجح في إقصاء نظيره التركي. من نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

وفي مفاجأة مدوية تمكن المنافس مقدونيا الشمالية من إقصاء منتخب إيطاليا للمرة الثانية على التوالي في التأهل لمونديال قطر 2022، بهدف نظيف في الوقت القاتل. فمن سيحسم مباراة قمة التأهل للمونديال البرتغال أم مقدونيا؟!

(المصدر: وطن + تويتر)

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