منتخب إنجلترا يُلغي تدوين أسماء اللاعبين على قمصانهم لهذا السبب (صور)

وطن – تفاجأت جماهير الكرة الإنجليزية داخل المدرجات من دخول نجوم منتخب إنجلترا مع بداية أحداث الشوط الثاني في المباراة الودية أمام سويسرا، بقمصان دون تدوين أسمائهم على ظهورهم كما كان في مجريات الشوط الأول من اللقاء.

منتخب إنجلترا والتعاطف الإنساني

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن السبب وراء دخول نجوم منتخب إنجلترا الشوط الثاني من المباراة الودية أمام سويسرا بدون ظهور أسماء على قمصانهم، كان لسبب إنساني. على الرغم من ظن البعض بأنه خطأ إداري قد حدث.

لماذا ارتدى لاعبو منتخب إنجلترا قمصان بدون أسماء في ودية سويسرا ؟ pic.twitter.com/gj6HUxhjFJ — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) March 27, 2022

وبينت تلك التقارير، بأن نجوم المنتخب الإنجليزي شارك بالشوط الثاني من المباراة بقمصان دون تدوين أسمائه عليها، جاء للتوعية حول مرض الخرف والزهايمر الذي يصيب كبار السن.

قمصان منتخب إنجلترا والمزاد العلني

وأوضحت، بأن هذه اللفتة الإنسانية الجميلة من جانب نجوم المنتخب الإنجليزي، هو لجذب انتباه الناس حول هذا المرض، كما ووضع جماهيره وعشاقه محل المصابين بمرض الزهايمر والخرف. حيث أشعرت تلك الحركة الجماهير بما يشعر به المصابين بهذا المرض.

خلال شوط المباراة الثاني من مباراة منتخب إنجلترا أمام سويسرا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

ظهرت قمصان لاعبي المنتخب الإنجليزي بدون أسماء، ضمن مباردة دعم خاص لجمعية مرضى الزهايمر ❤️🙏

من أجل توضيح كيف يفقد المصابين بهذا المرض ذكرياتهم 🥺 pic.twitter.com/9qHD14IRB1 — كرة الامارات (@koorauae4) March 27, 2022

وأضافت التقارير الإنجليزية، ” تلك الحركة التي أقدم عليها لاعبو المنتخب، جعلت الجماهير في حيرة من أمرهم. كما أنها جاءت للتذكير بالمعاناة التي يمر بها المصابين بمرض الخرف والزهايمر من نسيان الذكريات الجميلة، وقد يصل الأمر إلى نسيان لاعبيهم المفضلين”.

وتابعت، ” سيتم عرض قمصان نجوم المنتخب الإنجليزي للبيع في المزاد العلني، من أجل جمع تلك الأموال والتبرع بها لصالح جمعية الزهايمر في المملكة المتحدة البريطانية”.

منتخب إنجلترا والفوز الثمين على سويسرا

ونجح منتخب إنجلترا ” الأسود الثلاثة” من تحقيق الفوز على سويسرا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية في إطار الاستعدادات للمشاركة نهائيات كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وأحرز أولى أهداف المباراة منتخب سويسرا في الدقيقة ال22. عن طريق بريل إيمبولو، كما وأدرك صاحب الأرض إنجلترا التعادل مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق لوك شاو.

– فيل فودين بالرقم 10 مع منتخب إنجلترا 🤩💙 pic.twitter.com/Se1oMiPWZH — مشعل (@Dolgador) March 26, 2022

وجاء هدف الفوز لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة ال78. عن طريق قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين من ركلة جزاء سددها بقوة داخل شباك منافسه سويسرا.

كما ويستعد منتخب الإنجليزي لمواجهة ساحل العاج في المباراة الودية الثانية. في فترة التوقف الدولي، مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب ” استاد ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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