ما سر تجاهل الإعلام الأردني الحكومي للبيان الصادر عن الأميرة هيا طليقة حاكم دبي؟

وطن – كان لافتا للأنظار عقب إصدار الأميرة هيا بنت الحسين، بيانا بشأن الحكم الصادر من محاكم بريطانيا لصالحها ضد زوجها السابق الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، تجاهل وسائل الإعلام الأردنية الرسمية لهذا البيان.

وبينما ضجت جميع وسائل الإعلام العالمية والعربية ومواقع التواصل بأخبار عن هذا البيان الصادر عن الأميرة هيا. فلم تتطرق له إطلاقا أي وسيلة إعلامية رسمية في الأردن.

الأمر الذي دفع بالبعض للتساؤل بشأن هذا التجاهل المتعمد من قبل الإعلام الحكومي الأردني لهذه القضية الهامة، وسبب ذلك.

تفاصيل القضية

ويشار إلى أن المحكمة كانت قد انتهت إلى أن حاكم دبي، أثار خوف الأميرة هيا على حياتها. بعد اختطاف ابنتيه من زيجتين أخريين، وتبين إساءة معاملتهما. فضلا عن أوامره بمراقبة هاتفها وهواتف محاميها عبر برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته شركة إسرائيلية.

وقضت المحكمة بدفع محمد بن راشد، نقفة قياسية تتجاوز 730 مليون دولار، من أجل تأمين الطفلين ورعايتهما.

مراسل “إندبندنت عربية” طارق ديلواني، اعتبر أن تجاهل وسائل الإعلام الأردنية الرسمية للبيان الصادر عن الأميرة هيا تماماً. بينما نشرته بعض المواقع الإخبارية قبل أن تحذفه لاحقاً، يؤكد أن هذه القضية لم تؤثر مطلقاً في العلاقات الثنائية بين الأردن والإمارات.

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ولفت “ديلواني” في تقريره بالصحيفة أنه في فبراير الماضي، أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زيارة رسمية إلى الإمارات، رافقته فيها قرينته الملكة رانيا العبد الله.

وقال الملك عبد الله الثاني خلالها، إن أمن الإمارات من أمن بلاده، مؤكداً إدانته “الاعتداءات الحوثية” عليها في هذا التوقيت.

كما أعرب ملك الأردن عن تضامن المملكة ووقوفها مع الإمارات في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

تغريدة الأمير علي

وفي أغسطس 2020، ثار جدل كبير بعد نشر الأمير علي بن الحسين، شقيق الأميرة هيا، تغريدة قاسية ومسيئة للإمارات حول اتفاق سلام مع إسرائيل، حُذفت لاحقا.

وتسببت هذه التغريدة في إحراج العاهل الأردني الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع أبو ظبي.

ووقتها فضل الأردن الصمت إعلاميا وسياسيا حيال اتفاق السلام الإماراتي- الإسرائيلي. باستثناء موقف يتيم عبر عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي ربط نتائج الاتفاق بتصرفات إسرائيل. بينما خلا الإعلام الرسمي من أي إشارة أو مقال يوضح موقف الأردن.

ورأى مراقبون أن تغريدة الأمير علي جاءت وقتها في سياق معركة الطلاق المريرة التي خاضتها شقيقته الأميرة هيا. من طليقها الشيخ محمد بن راشد.

وخلص بعض النشطاء على مواقع التواصل إلى أن ملك الأردن عبدالله الثاني، ربما أعطى تعليمات مباشرة للإعلام الحكومي بعدم التطرق بأي صورة من الصور لقضية الأميرة هيا بنت الحسين. لعدم زعزعة العلاقات مع الإمارات.

حياة الأميرة هيا

ويشار إلى أن الأميرة هيا بنت الحسين ولدت في عمان عام 1974 للملك الحسين بن طلال من زوجته الراحلة الملكة علياء، التي توفيت في حادث سقوط طائرة مروحية عام 1977 وكانت الأميرة هيا وقتها لم تتجاوز عامها الثالث.

وهي الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني، وشقيقة الأمير علي بن الحسين.

وتزوجت الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد من 2004 إلى 2019.

وكانت طالبت الأميرة هيا، خلال النزاع القضائي، بالحماية من الزواج القسري ووصاية طفليها، بينما طالب حاكم دبي باستعادة الطفلين إلى دبي.

وقبلت المحكمة الدعاوى بعد وصول الأميرة هيا إلى لندن، حيث تقيم في منزلها، البالغة قيمته نحو مئة مليون دولار، بالقرب من قصر كينسنغتون.

ووفقا للبيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، فقد وجهت الأميرة هيا بنت الحسين الشكر لأخيها العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين والأمير علي.

وأعلنت الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني في بيانها، طي صفحة الخلاف مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي. بعد نزاع قضائي طويل في لندن حول حضانة ولديها زايد والجليلة.

من جانبه قال متحدث باسم الشيخ محمد بن راشد، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه يواصل رفض الاتهامات، التي وجهت إليه.

مضيفا أنه يأمل في الإيضاح أنه “يحب طفليه، ويعتز بحبهما له، كما أنه كان دوماً يوفر لهما الرعاية. وكل ما يحتاجانه، وسيستمر في فعل ذلك”.

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