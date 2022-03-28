لفتة إنسانية من الحارس كيلور نافاس مع اللاجئين الأوكرانيين .. ماذا فعل؟!

وطن – كشفت وكالة فرانس برس الفرنسية عن تجهيز حارس فريق باريس سان جيرمان كيلور نافاس 35 عاماً، بيته من أجل استضافة عشرات اللاجئين الأوكرانيين الهاربين من الحرب الدائرة داخل بلدهم مع دولة روسيا.

مبادرة الحارس كيلور نافاس

وأفادت الوكالة الفرنسية، نقلاً عن مصادر لها داخل نادي باريس سان جيرمان. الذي يلعب في صفوفه الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، بأن الحارس نافاس يأوي قرابة ثلاثين لاجئ أوكراني. داخل بيته الفارين من الحرب داخل بلادهم.

وكانت زوجة الحارس كيلور نافاس “أندرياس سالاس”، قد نشرت العديد من التغريدات عبر حسابها الشخصي، قائلة: ” يمكننا مساعدة الأطفال، بعضهم برفقة أمهاتهم وغيرهم لا. كما أن شبان وحدهم وصلوا بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط، وهذا الشيء الوحيد الذي استطاعوا جلبه معهم”.

منزل كيلور نافاس

وبينت وكالة فرانس برس، بأنه تم نقل العشرات من اللاجئين الأوكرانيين إلى منزل الحارس كيلور نافاس، من خلال تعاون مع جمعية إنجيلية الخيرية.

كما وأردفت الوكالة، ” نادي باريس سان جيرمان لم يؤكد عدد الأشخاص. الذي قام الحارس نافاس باستقبالهم داخل منزله، في ظل عدم رغبة الأخير في الترويج إلى تلك اللفتة الإنسانية”.

وانضم الحارس نافاس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2019، قادماً من صفوف ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

الحارس نافاس ومنتخب كوستاريكا

ونجح الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من الوصول مع برفقة منتخب بلاده، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على السلفادور بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما ويستعد منتخب كوستاريكا للمباراة النهائية القوية، يوم الخميس المقبل. أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لحسم المتأهل منهما للمشاركة في مونديال قطر 2022.

سبورت // كيلور نافاس أستقبل 30 لاجئًا أوكرانيًا في منزله… قدم لهم الطعام والملابس 👏🔴.

pic.twitter.com/uNl28dQ8DB — الأخبار الرياضية العالمية 🇸🇦™ (@officialS4ALLM3) March 27, 2022

ويحتل منتخب كوستاريكا المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة المنافسة. في تصفيات كأس العالم 2022، برصيد 22 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدر المتأهل منتخب كندا برصيد 28 نقطة.

(المصدر: وطن + فرانس برس + تويتر)