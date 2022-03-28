كواليس اجتماع قمة النقب بمشاركة المغرب والإمارات .. لماذا رفض الأردن الحضور؟

وطن – استضافت دولة الاحتلال إسرائيل اليوم، الاثنين، وزراء خارجية أربع دول عربية والولايات المتحدة في محاولة لتعزيز مكانتها في شرق أوسط سريع التحول.

قمة النقب التطبيعية

وضم الاجتماع كبار الدبلوماسيين من جميع الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة باستثناء دولة واحدة.

وشمل ذلك ثلاثًا وقعت على ما يسمى باتفاقات أبراهام خلال إدارة ترامب في عام 2020 – الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب – بالإضافة إلى مصر، أول دولة تطبع مع إسرائيل.

وخلال اجتماع في منتجع في صحراء النقب جنوب إسرائيل، تعهد الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، بتوسيع التعاون ليشمل مسائل الطاقة والبيئة والأمن. ومحاولة إشراك الآخرين في الاتفاقات.

وقال بلينكين: “قبل سنوات قليلة فقط كان من المستحيل تخيل هذا التجمع”.

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وإلى جانب الابتسامات والمصافحات، تلوح في الأفق سلسلة من التهديدات الإقليمية.

ومع تجمع الوزراء في وقت متأخر من يوم الأحد، أدى هجوم إطلاق نار مميت تبنته تنظيم الدولة الإسلامية. إلى مقتل ضابطي شرطة شابين في وسط إسرائيل.

كما أعرب المشاركون بالاجتماع مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم بشأن السلوك العسكري الإيراني في جميع أنحاء المنطقة. واحتمال تجديد الاتفاق النووي الدولي مع إيران.

سر رفض الأردن المشاركة بقمة النقب

في غضون ذلك قام العاهل الأردني، الذي رفضت حكومته المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية، بزيارة الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.

وكانت زيارة الملك عبد الله الثاني رفيعة المستوى – الأولى له منذ ما يقرب من خمس سنوات – .

وغياب الأردن عن اجتماع الوزراء، بمثابة تذكير بأن القضية الفلسطينية لم تختف من جدول الأعمال الإقليمي. وأن الأردن حليف رئيسي وداعم قوي للدولة الفلسطينية، بحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”.

وقال الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الذي رحب بالزيارة: “لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

فيما لم يعلق أي من الزعيمين على الاجتماع الذي استضافته إسرائيل.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن المجموعة “تصنع التاريخ” حيث أعلن أن التجمع سيصبح حدثًا سنويًا.

وقال: “هذه البنية الجديدة والقدرات المشتركة التي نبنيها ترهب وتردع أعداءنا المشتركين ، وفي مقدمتهم إيران ووكلائها”.

أدانوا عملية الخضيرة

هذا وأدان الوزراء العرب العملية الاستشهادية التي وقعت ليلة، الأحد، في مدينة الخضيرة – لكنهم قالوا مرارًا وتكرارًا إنه من الأهمية بمكان معالجة الصراع في الشرق الأوسط المستمر منذ قرن من الزمان.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: “لقد أبرزنا أهمية عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على مصداقية وجدوى حل الدولتين هذه قضية مهمة.”

كما حثت إدارة بايدن إسرائيل والفلسطينيين على اتخاذ خطوات لتقليل التوترات وتهيئة الظروف لاستئناف محادثات السلام في نهاية المطاف. لكنها أوضحت أنه ليس لديها خطط فورية للضغط على الجانبين لاستئناف المفاوضات.

ويشار إلى أن آخر محادثات جادة وموضوعية انهارت منذ أكثر من عقد من الزمان.

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، إنه يعارض قيام دولة فلسطينية وليس لديه نية لاستئناف محادثات السلام. وبدلاً من ذلك، دعا إلى اتخاذ خطوات لتحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين للمساعدة في تقليل التوترات والحفاظ على الهدوء.

اتفاق إيران النووي

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تعمل فيه إدارة بايدن على تجديد الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 مع إيران. وفرض الاتفاق قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات بمليارات الدولارات.

وبدعم من إسرائيل، انسحبت إدارة ترامب من الصفقة في 2018، مما أدى إلى تفككها.

وعلى الرغم من أن إيران مضت قدماً منذ ذلك الحين في برنامجها النووي، فإن إسرائيل ودول الخليج العربية تشعر بقلق عميق بشأن استعادة الصفقة الأصلية.

وتعتقد كل من إسرائيل وحلفائها في الخليج أيضًا أن تخفيف العقوبات الاقتصادية، سيسمح لإيران بتكثيف أنشطتها العسكرية في جميع أنحاء المنطقة. بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة المعادية في العراق وسوريا ولبنان واليمن والأراضي الفلسطينية.

فيما قال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، إن الحاجة إلى التعاون أصبحت “أكثر إلحاحًا” بسبب هجمات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والقضية النووية التي لم تحل بعد.

وتابع: “نحن بحاجة إلى تطبيق المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقات، وخاصة مبادئ الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. ومن خلال القيام بذلك سنثبت للمنطقة بأسرها ما يمكن تحقيقه من خلال العمل معًا.”

وزار لابيد يوم، الاثنين، قبر بن غوريون مع بلينكن. لكن الوزراء العرب لم ينضموا اليهم متذرعين بقضايا تتعلق بالجدول الزمني.

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