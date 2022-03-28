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ويل سميث يصفع الممثل كريس روك على مسرح الأوسكار .. بسبب زوجته! (فيديو)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
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ويل سميث يصفع الممثل كريس روك على مسرح الأوسكار لهذا السبب! watanserb.com
اعتذر سميث لمنظمي الحدث وزملائه المرشحين

وطن – شهدت خشبة مسرح حفل توزيع جوائز الاوسكار حدثا غريبا الليلة الماضية، بعد أن اقتحم الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث خشبة المسرح وقام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك على وجهه؛ بسبب مزحته عن زوجته جادا بينكيت سميث، ليترك الحضور والمشاهدين مذهولين.

ويل سميث يصفع كريس روك

وخلال كلمته في حفل توزيع جوائز الاوسكار قدم “روك” فقرة كوميدية ليمازح زوجة “سميث”  قائلا: “جادا ، لا أطيق الانتظار حتى تصل إلى جين 2” ، في إشارة واضحة إلى تسريحة شعرها المحلوقة – والتي نتجت عن تساقط الشعر.

ويل سميث يصفع الممثل كريس روك
ويل سميث يصفع الممثل كريس روك

ليسير “سميث” على خشبة المسرح وضرب روك قبل أن يعود إلى مقعده ويصرخ: “أبق اسم زوجتي بعيدًا عن فمك [كلمة بذيئة].”

يشار إلى أن “روك” قارن شعر  “جادا” مع ظهور الممثلة ديمي مور في فيلم “GI Jane”. واقترح أن تظهر في تكملته.

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الشرطة تعقب

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إنها “على علم” بالحادث الذي “قام فيه شخص بصفع شخص آخر”. لكن “الشخص المتورط رفض تقديم محضر للشرطة”.

وجاء في بيان الوزارة الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس: “إذا رغب الطرف المعني في الحصول على تقرير للشرطة في وقت لاحق ، فستكون دائرة شرطة لوس أنجلوس متاحة لإكمال تقرير التحقيق”.

وبعد انتهاء الحفل ، غردت الأكاديمية بأنها “لا تتغاضى عن العنف بأي شكل من الأشكال” ، دون الإشارة مباشرة إلى الحادث.

أفضل ممثل

من جانبه، ألمح سميث ، 53 عاما ، إلى الحادث الفوضوي في خطاب قبوله لأفضل ممثل ، والذي فاز به لدوره كأب لعظماء التنس فينوس وسيرينا ويليامز في فيلم “الملك ريتشارد”.

وقال سميث والدموع تنهمر على خديه إن “ريتشارد ويليامز كان مدافعًا شرسًا عن عائلته” وأن “الفن يقلد الحياة”.

وأضاف “أبدو مثل الأب المجنون مثلما قالوا عن ريتشارد ويليامز. لكن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة”.

وقال سميث بعد أن اعتذر لمنظمي الحدث وزملائه المرشحين “أتمنى أن تدعوني الأكاديمية مرة أخرى”.

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المصدر
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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