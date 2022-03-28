ويل سميث يصفع الممثل كريس روك على مسرح الأوسكار .. بسبب زوجته! (فيديو)

وطن – شهدت خشبة مسرح حفل توزيع جوائز الاوسكار حدثا غريبا الليلة الماضية، بعد أن اقتحم الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث خشبة المسرح وقام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك على وجهه؛ بسبب مزحته عن زوجته جادا بينكيت سميث، ليترك الحضور والمشاهدين مذهولين.

ويل سميث يصفع كريس روك

وخلال كلمته في حفل توزيع جوائز الاوسكار قدم “روك” فقرة كوميدية ليمازح زوجة “سميث” قائلا: “جادا ، لا أطيق الانتظار حتى تصل إلى جين 2” ، في إشارة واضحة إلى تسريحة شعرها المحلوقة – والتي نتجت عن تساقط الشعر.

ليسير “سميث” على خشبة المسرح وضرب روك قبل أن يعود إلى مقعده ويصرخ: “أبق اسم زوجتي بعيدًا عن فمك [كلمة بذيئة].”

يشار إلى أن “روك” قارن شعر “جادا” مع ظهور الممثلة ديمي مور في فيلم “GI Jane”. واقترح أن تظهر في تكملته.

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الشرطة تعقب

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إنها “على علم” بالحادث الذي “قام فيه شخص بصفع شخص آخر”. لكن “الشخص المتورط رفض تقديم محضر للشرطة”.

وجاء في بيان الوزارة الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس: “إذا رغب الطرف المعني في الحصول على تقرير للشرطة في وقت لاحق ، فستكون دائرة شرطة لوس أنجلوس متاحة لإكمال تقرير التحقيق”.

وبعد انتهاء الحفل ، غردت الأكاديمية بأنها “لا تتغاضى عن العنف بأي شكل من الأشكال” ، دون الإشارة مباشرة إلى الحادث.

أفضل ممثل

من جانبه، ألمح سميث ، 53 عاما ، إلى الحادث الفوضوي في خطاب قبوله لأفضل ممثل ، والذي فاز به لدوره كأب لعظماء التنس فينوس وسيرينا ويليامز في فيلم “الملك ريتشارد”.

وقال سميث والدموع تنهمر على خديه إن “ريتشارد ويليامز كان مدافعًا شرسًا عن عائلته” وأن “الفن يقلد الحياة”.

وأضاف “أبدو مثل الأب المجنون مثلما قالوا عن ريتشارد ويليامز. لكن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة”.

وقال سميث بعد أن اعتذر لمنظمي الحدث وزملائه المرشحين “أتمنى أن تدعوني الأكاديمية مرة أخرى”.

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