سحب جائزة الأوسكار من ويل سميث .. اجتماع عاجل لأخذ قرار نهائي

وطن – بات النجم الهوليودي ويل سميث، مهددا بخسارة جائزة “الأوسكار” التي حصل عليها بعد صفعه الممثل “كريس روك” مقدم الحفل بسبب دعابة اعتبرها سميث غير لائقة بشأن زوجته المصابة بمرض “الثعلبة” خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن إدارة الأوسكار اعتبرت ما قام به ويل سميث تجاه كريس روك، انتهاكا غير مقبول.

وأوضحت الصحيفة، أن رؤساء الأوسكار منقسمون حول ما إذا كانوا سيسحبون جائزة ويل سميث لدوره في ‘King Richard’، لخرقه مدونة السلوك التي وضعتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وعقدت الأكاديمية اجتماعا طارئا عبر Zoom حول تجريد ويل سميث من جائزة أفضل ممثل، لصفعه كريس روك على وجهه بسبب مزاحته عن زوجته جادا بينكيت سميث.

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هذا وقال مصدر لصحيفة “ذا صن”: “بمجرد انتهاء الحفل تم استدعاء الأعضاء الرئيسيين، لعقد اجتماع طارئ حول الإجراء الذي يجب عليهم اتخاذه.”

كانت هناك دعوات لتجريد ويل سميث من جائزة أفضل ممثل. لا يمكن أن يُنظر إليهم على أنهم يتغاضون عن العنف بأي شكل من الأشكال.

وهناك بعض الأشخاص في الأكاديمية يعتقدون أنه يجب سحب الجائزة منه وعدم التغاضي عن هذا العنف بأي شكل من الأشكال. لكن يعتقد آخرون أنه يجب سحبها منه.

ما وضع كريس روك؟

وقال المصدر إن “كريس روك” الذي لم يظهر منذ الهجوم، عُرض عليه “حزمة رعاية ما بعد الجراحة” بما في ذلك مستشار إذا احتاج إلى واحد.

وقال الممثل الكوميدي لإدارة شرطة لوس أنجلوس إنه لا يريد توجيه اتهامات.

لكن الأثرياء والمشاهير في لوس أنجلوس ما زالوا يرحبون بسميث كبطل عندما أيدوه الليلة الماضية.

وتم احتضان النجم البالغ من العمر 53 عامًا ، واحتفي به داخل احتفال كبير من قبل الضيوف في حفل “فانيتي فير” في “بيفرلي هيلز”. حتى بعد اعتداءه على الممثل الكوميدي قبل دقائق فقط من تسلمه جائزة أفضل ممثل.

أشار النقاد أيضًا إلى أن الأكاديمية حظرت كيفن هارت كمضيف لجوائز الأوسكار لعام 2019 بسبب تغريدات تاريخية غير مقبولة – لكنها لم تعاقب ويل سميث للكمه شخصًا ما.

وغرد برناردين إيفاريستو ، الكاتب الحائز على جائزة مان بوكر: “يا له من شيء يجب أن تستيقظ عليه. هو خامس رجل أسود فقط منذ ما يقرب من 100 عام يفوز بجائزة الأوسكار عن دور البطولة، والأول منذ 16 عامًا، يلجأ إلى العنف بدلاً من استخدام قوة الكلمات لإحراج كريس روك. ثم يدعي أن الله والحب جعله يفعل ذلك”.

بيان شرطة لوس أنجلوس

من ناحية أخرى، أصدر قسم شرطة لوس انجلوس بيانا حول الواقعة جاء فيه “كيانات التحقيق في شرطة لوس أنجلوس على علم بالحادث الذي وقع بين شخصين خلال حفل جوائز الأوسكار. وتضمنت الحادثة صفع فرد لآخر، إلا أن الشخص المعني رفض تقديم بلاغ للشرطة، وإذا رغب الطرف المعني في تقرير الشرطة في وقت لاحق، فستكون دائرة شرطة لوس أنجلوس متاحة لفتح تحقيق.

وصعد ويل على المسرح ليضرب الممثل كريس روك الذي مزح حول إصابة زوجة الأول جادا بينكت سميث بالثعلبة.

وفاز سميث بالجائزة عن دوره في فيلم “كينج ريتشارد” حيث جسد دور والد لاعبتي التنس فينيوس وسيرينا ويليامز.

وقد حدثت الواقعة عندما سخر روك من مظهر شعر جادا. وأطلق عليها تسريحة “جيه اي جين” في إشارة لفيلم قامت ببطولته الممثلة ديمي مور وكانت حليقة الرأس.

وبعد ذلك نهض سميث من بين الحضور وقام بصفع روك. مما أصاب روك بالدهشة وقال “ويل سميث قام بضربي”.

بعد ذلك عاد سميث إلى مقعده وقال بصوت مرتفع” لا تنطق باسم زوجتي”.

وحاول سميث الدفاع عن نفسه في خطاب فوزه. وقال “الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة”.

وأضاف سميث وهو يبكي “أعتذر للاكاديمية وأريد أن أعتذر لزملائي المرشحين. هذه لحظة جميلة”.

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