زعيم مافيا المخدرات في بريطانيا ضبط بقصره آلاف الدراهم الإماراتية محشوة في وسائد (شاهد)

وطن – سُجن زعيم جريمة أيرلندي لمدة 21 عامًا بتهمة تهريب مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني إلى بريطانيا، بعد أن عثرت الشرطة على آلاف العملات محشوة أسفل أريكة ووسائد بقصره الفاخر المضاد للرصاص عندما تم مداهمه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد وصفت الوكالة الوطنية للجريمة توماس كافانا. بأنه “الرجل الأول” في المملكة المتحدة لمجموعة الجريمة المنظمة “كيناهان” التي تعمل في أيرلندا.

وتقدر وكالة الجريمة الوطنية الشبكة الأيرلندية – التي تم فيها تسمية الملاكم دانيال كيناهان من قبل المحكمة العليا على أنه شخصية بارزة – استوردت مخدرات بقيمة تزيد عن 35 مليون يورو (30 مليون جنيه إسترليني) إلى المملكة المتحدة.

وعاش كافانا مع عائلته في قصر فخم محصن بأبواب مقواة وزجاج مضاد للرصاص في “تامورث” بستافوردشاير، حيث كان يدير إمبراطوريته الإجرامية.

وعندما داهم الضباط العقار كجزء من تحقيق أوسع لتفكيك إمبراطورية المخدرات الخاصة به في يناير 2019. عثر الضباط على أسلحة بما في ذلك سكاكين ومضارب بيسبول وسيوف وبندقية صاعقة غير قانونية حُكم على كافانا بسببها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

دولارات ويورو ودراهم إماراتية

كما صادر الضباط نقوداً تقدر بنحو 35 ألف جنيه إسترليني بفئات مختلفة، بما في ذلك الجنيه الاسترليني والدولار واليورو والدرهم الإماراتي. والتي تم حشوها في الأدراج والحقائب وأسفل ظهر وسائد الأريكة.

هذا واستهدف ضباط NCA أيضًا شركائه وضمنهم شقيقه المولود في دبلن جاري فيكيري” 39 عامًا، ودانييل كانينج 43 عامًا. الذين كانوا وراء شحنات مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى بيع الأسلحة النارية.

واعترف “كافانا” من تامورث، إلى جانب كانينج وفيكيري وكلاهما من “سوليهول” ويست ميدلاندز، بالتآمر لاستيراد أدوية من الفئتين A و B، وغسيل الأموال.

كما اعترف كانينج بحيازة سلاح ناري وذخيرة.

وتم سجن كافانا لمدة 21 عامًا في Ipswich Crown Court بينما سجن كانينج 19 عامًا ونصف. بينما فيكري حكم عليه بالسجن 20 عاما.

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من جانبه قال “مات هورن” نائب مدير التحقيقات في NCA: “كان كافانا عضوًا رفيع المستوى في كارتل كيناهان. وهي جماعة إجرامية منظمة وكان هو زعيم العصابة في بريطانيا.”

ومن خلال علاقاتهم الإجرامية في الخارج، تمكنت منظمته من تنظيم واستيراد وتوزيع مخدرات بقيمة عدة ملايين من الجنيهات.

وتابع “هورن”:”اعتبر هؤلاء الرجال أنفسهم غير قابلين للمس أو عقوبة القانون. لكننا تمكنا من تفكيك المجموعة بشكل منهجي وإثبات أن الأمر لم يكن كذلك”.

وفي يناير 2017 ، تعقبت الشرطة الأيرلندية عددًا من عمليات ضبط المخدرات والأسلحة لشركات الشحن والخدمات اللوجستية في ميدلاندز المرتبطة بـ Canning و Vickery ورجل أيرلندي ثالث يدعى Martin Byrne.

تم القبض على فيكري وكانينج وبيرن من قبل NCA في أكتوبر 2017 بعد مصادرة 15 كيلوغرامًا من الكوكايين. وأكثر من 220 كيلوغرامًا من الحشيش، تم العثور عليها داخل آلة إزالة مدرج صناعية تزن ستة أطنان في دوفر.

تم إخفاء المخدرات داخل الجهاز. الذي كان مزودًا بجهاز تتبع وكان من المقرر تسليمه إلى وحدة صناعية في ولفرهامبتون.

أدى ذلك إلى قيام ضباط NCA بمداهمة وحدتين صناعيتين مرتبطتين بالعصابة. واحدة في ولفرهامبتون والأخرى في وينزبيري.

وكان الثلاثي قد أقر بالذنب في يوليو 2020، لكن تسليم فيكيري من لانزاروت أدى إلى تأخير النطق بالحكم عليهم في نهاية المطاف. توفي مارتن بيرن بسبب السرطان في أغسطس 2018 قبل توجيه تهم إليه.

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