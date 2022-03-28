رغم الخيانة .. ويل سميث وزوجته ظلا متزوجين 28 عامََا

وطن – شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 واقعة مفاجئة، حيث أقدم نجم هوليوود الممثل الأمريكي ويل سميث على صفع مقدم الحفل والممثل الكوميدي كريس روك، بعد إلقاء الأخير نكتة عن زوجته جادا بينكت سميث.

وخاطب روك خلال الحفل زوجة سميث وقال لها وهو على المسرح “جادا أحبك.. فيلم G.I.Jane 2 بانتظارك”، وهو ما أثار انزعاج جادا التي سبق أن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني منه.

ولم تجد جايدا النكتة مضحكة فصعد زوجها ويل إلى المسرح وقام بتوجيه صفعة لروك. قبل أن يعود إلى مقعده صارخََا “اترك اسم زوجتي بعيداً عن فمك اللعين”.

وحصل النجم ويل بعد ذلك على جائزة أوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد” وتوجه باكيا “بالاعتذار من الأكاديمية” الجهة القائمة على جوائز الأوسكار) قائلا “الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة”.

وفي هذا السياق، استغلت صحيفة “ديلي ستار” الحادثة لتلقي نظرة على الحياة الزوجية لويل سميث وجادا. والتي تكشف عن خفايا كثيرة حول هذا الثنائي.

بداية ارتباط ويل وزوجته

التقى ويل وجادا في عام 1994 أثناء تجارب الأداء الخاص بالمسلسل التلفزيوني “Fresh Prince Of Bel Air”، ووقتها لم تحصل جادا على دور في هذا المسلسل.

وفي ذلك الوقت، كان ويل متزوجًا من الممثلة شيري زامبينو، وهي والدة ابنه تري البالغ من العمر 27 عامًا.

لكن ويل كان يعرف وقتها أن جادا هي الشخص المناسب له، وهو ما عبر عنه في لقاء سابق: “في ليلة ذهبت أنا وشيري لتناول العشاء، وجلست معها، إلا أنني أدركت ليلتها أنني لست مع الشخص الذي كان من المفترض أن أكون معه.”

بعد فترة، ارتبط الثنائي وتزوجا في 1997، وأنجبا جادين البالغ من العمر 23 عامًا، وويلو البالغة من العمر 21 عامًا.

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وفي عام 2011، تعرضت جادا لشائعات مفادها أنها كانت تتعامل مع زوج جنيفر لوبيز آنذاك، المغني مارك أنتوني.

وقد أصدرت مع زوجها سميث بيانًا مشتركًا تنفي تلك المزاعم جاء فيه “رغم أننا مترددون في الرد على هذه الأنواع من التقارير الصحفية. إلا أن الشائعات المتداولة حول علاقتنا خاطئة تمامًا.. ما زلنا معا، وزواجنا سليم.”

يشير ويل وجادا إلى بعضهما البعض باسم “شركاء الحياة” بدلاً من الزوج والزوجة. لأن الألقاب التقليدية تجعل جادا تشعر وكأنها في “قفص ذهبي”.

ورغم التفاهم بينهما إلا أنهما انفصلا سابقًا، إذ كشف النجم العالمي في عام 2018 أنهما انفصلا لفترة وجيزة بسبب الخلاف حول مهنة ابنتهما ويلو في مجال الغناء. فيما ظهرت شائعات بشأن علاقة جادا مع المغني أوجست أنتوني السينا.

علاقة جادا بالمغني أوجست

في سبتمبر من ذلك العام، أشعل نجم “الهيب هوب” الأميركي، أوغست أنتوني السينا، مواقع التواصل الإجتماعي بادعائه أنه على علاقة مع جادا.

وقال أوغست في مقابلة مع مقدمة البرامج الإذاعية، أنجيلا يي: “لقد جلست بالفعل مع ويل سميث وأجريت محادثة بسبب تحول زواجهما إلى شراكة حياة. وقد تحدثنا في الأمر عديد المرات وأعطاني موافقته”.

وتابع: “أنا حقًا أحبها بشدة ولدي الكثير من الحب لها، لقد كرست نفسي تمامًا لهذه العلاقة لسنوات من حياتي”.

ومن جهة، أنكر ويل وجادا هذه المزاعم، قائلين إن هذه القصة المثيرة غير صحيحة. ونفى المتحدث بإسم جادا الإدعاءات الموجهة إليها.

وفي مقابلة حديثة مع مجلة GQ الأمريكية، اعترف سميث بأنه كان هناك وقت في حياته تعرف فيه على 20 امرأة جميلة، رغم كونه متزوجًا من جادا.

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