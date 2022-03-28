أخبره أنني سأضربهم.. الكشف عن رسالة بخط يد “زيلينسكي” قدمها “أبرواموفيتش” لـ”بوتين” وأثارت غضبه!

وطن– كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن مالك نادي “تشيلسي” رومان أبراموفيتش، يقود محاولة وساطة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. كاشفة أيضا عن رد فعل “بوتين” الغاضب على رسالة نقلها له “أبراموفيتش” بخط يد “زيلينسكي”.

“أبراموفيتش” يقود وساطة بين “بوتين” و”زيلينسكي”

وقالت الصحيفة إن رومان أبراموفيتش يقوم بدور صانع السلام في الحرب الروسية في أوكرانيا. لأنه يتجنب العقوبات الغربية في تركيا. حيث يسافر مالك نادي تشيلسي بين اسطنبول وموسكو وكييف لنقل الرسائل بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي .

وأوضحت الصحيفة أنه عندما سلم رسالة من الرئيس الأوكراني تحدد شروط السلام ، رد فلاديمير بوتين عليه بغضب.

كان أبراموفيتش يحاول إنقاذ سمعته بعد تعرضه لعقوبات من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب قربه من بوتين.

وفي التفاصيل، فقد وصل أبراموفيتش مطار أتاتورك في اسطنبول على متن طائرة خاصة من طراز هوكر 800 إكس بي يوم الأربعاء الماضي، متجهًا عبر البحر الأسود باتجاه سوتشي.

ووفقا للصحيفة فقد اختفت الطائرة عن جهاز تعقب الرحلة الخاص بها بالقرب من مدينة مينيراليني فودي. وظهرت الطائرة في وقت لاحق وهي تغادر مطار فنوكوفو في موسكو وتعود إلى العاصمة التركية.

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رد فعل “بوتين” على رسالة “زيلينسكي”

وقالت الصحيفة عن الأوليغارشي، قد سافر لمقابلة بوتين وتسليمه مذكرة مكتوبة بخط اليد من قبل زيلينسكي تحدد موقف شروط السلام لأوكرانيا. ليرد “بوتين” غاضبا: “قل له إنني سأضربهم”.

ووفقا للصحيفة، فقد عاد “أبراموفيتش” إلى اسطنبول وتواصل مع السياسي الأوكراني رستم أوميروف ، الذي قيل إنه كان يعمل كمفاوض عن كييف.

والتقيا في فندق خمس نجوم في العاصمة التركية أنقرة، بعد أن أنشأ المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان إبراهيم كالين قناة تواصل بينهما.

وبحسب “التايمز” يبدو أنهم يحرزون تقدمًا مع المحادثات المستقبلية التي من المقرر أن تستمر هذا الأسبوع.

وقال كالين لصحيفة حريت نهاية الأسبوع الماضي إنهم “قريبون من الاتفاق” بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحلف شمال الأطلسي ونزع السلاح ووضع الحماية للغة الروسية.

لكن لا تزال هناك خلافات حول مستقبل شبه جزيرة القرم – التي ضمتها روسيا في عام 2014 – ودونباس، التي احتُلت في الغالب خلال الصراع الحالي.

مقترح باستئجار روسيا لجزيرة القرم ودونباس

وطرح كالين فكرة أن شبه جزيرة القرم ودونباس يمكن أن تحتفظ بها موسكو بموجب عقد إيجار طويل الأجل مثل بريطانيا على هونج كونج من 1898 إلى 1997.

ويُعتقد أن بوتين يفكر في الفكرة ، لكن يقال إن غضبه من إخفاقات جيشه وكراهيته لزيلينسكي يعيقه عن التقدم.

“ابراموفيتش” التقى “زيلينسكي” في كييف

وأكدت الصحيفة أن “أبراموفيتش” وأوميروف زارا الرئيس الأوكراني في كييف التي مزقتها الحرب بعد أن سافروا على متن طائرات خاصة متجهة عبر وارسو ، بولندا.

وكان رجل الأعمال يطير على متن طائرة مملوكة لشركة تركية بسبب تعرضه لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر مطلعة إنه مصمم على إنهاء الحرب بعد رؤية الأهوال في أوكرانيا ، حيث ولدت والدته إيرينا.

لقاء سري بين “أبراموفيتش” والمستشار الألماني السابق “شرودر” في موسكو

كما التقى “أبراموفيتش” بالمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر في محاولة للتوسط من أجل السلام مع بوتين في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعتقد أنهما التقيا في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة الروسية حيث كان يقيم المستشار الألماني السابق، وفقًا لمصادر متعددة.

وقالت الصحيفة أن “أبراموفيتش” دخل وخرج عبر باب جانبي لتجنب رصده.

يعتقد أن الاجتماع كان في نفس الجناح. حيث صليت زوجة شرودر، سويون شرودر كيم ، من أجل السلام مع الكرملين على إنستغرام.

وبحسب الصحيفة، استغرقت المحادثات “عدة ساعات” وفي وقت لاحق من المساء يقال إن شرودر التقى ببوتين في الكرملين.

عقوبات على أبراموفيتش

وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على أبراموفيتش ، الذي كان مالك نادي تشيلسي لما يقرب من 20 عامًا منذ شراء النادي في عام 2004.

وتعهد أبراموفيتش بشطب ديون تشيلسي البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني. وقد يؤدي جنون العطاءات للنادي إلى وصول الصفقة النهائية إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.

وجمع الملياردير الروسي ثروته بشراء أصول مخفضة للدولة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويمتلك أصولًا بمليارات الجنيهات الاسترلينية في المملكة المتحدة.

في الشهر الماضي، تعرض لسلسلة من العقوبات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب علاقته الوثيقة مع بوتين، وسارع إلى التصفية قبل تجميد الأصول.

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