رئيس مقدونيا الشمالية يحذر رونالدو بتغريده قوية قبيل المواجهة الفاصلة

وطن – وجه رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بينداروفسكي، رسالة شديدة اللهجة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، قبيل مباراة البرتغال ومقدونيا الحاسمة في نهائي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

رسالة رئيس مقدونيا الشمالية إلى رونالدو

وغرد الرئيس المقدوني ستيفو بينداروفسكي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات تصفيات كأس العالم أوروبا بعد إقصاء إيطاليا بهدف نظيف في الوقت القاتل، قائلاً: ” استعد ياكريستيانو .. دورك قادم”.

وأردف بينداروفسكي في تغريده أخرى بعد فوز مقدونيا الشمالية على إيطاليا، ” لقد كتب أبطال كرة القدم في بلادنا بالفعل تاريخ كرة القدم المقدونية.. مبروك الفوز والتضحية والشجاعة والروح القتالية، في مباراة منتخبنا الوطني المقدوني ضد الخصم القوي”.

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ونجح منتخب مقدونيا الشمالية في بلوغ نهائيات الملحق الأوروبي. المؤهل لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، للمرة الأولى في تاريخ مسيرته. كما واستطاع الوصول العام الماضي إلى نهائيات نسخة يورو 2020.

ووصل منتخب البرتغال إلى المباراة النهائية الفاصلة من نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء نظيره التركي بفوز عليه بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

مباراة البرتغال ومقدونيا في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022

ويستعد منتخب البرتغال “الملاحون”، لحسم مباراة القمة على حساب منافسه مقدونيا الشمالية في التواجد بنهائيات كأس العالم 2022، على الرغم من المفاجأة التي قدمها الأخير. ونجاحه في إقصاء منتخب إيطاليا للمرة الثانية على التوالي، والمتوج بلقب مونديال كأس العالم 4 مرات في تاريخ مسيرته.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب البرتغال ومقدونيا الشمالية، في نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب “التنين” في مدينة بورتو البرتغالية.

(المصدر: وطن + تويتر)

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