جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

وطن- تنطلق نهائيات مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في القارة الآسيوية والأوروبية يوم الثلاثاء، لحسم المنتخبات المتأهلة للمشاركة لمونديال قطر.

موعد اليابان وفيتنام في نهائيات تصفيات آسيا 2022

وستقام أولى المواجهات لهذا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022، بين منتخب اليابان ونظيره فيتنام في تمام الساعة الواحدة وخمسة وثلاثين دقيقة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

𝟭𝟵𝟵𝟴 🇫🇷 ｜𝟮𝟬𝟬𝟮 🇯🇵 🇰🇷

𝟮𝟬𝟬𝟲 🇩🇪 ｜𝟮𝟬𝟭𝟬 🇿🇦

𝟮𝟬𝟭𝟰 🇧🇷 ｜𝟮𝟬𝟭𝟴 🇷🇺 𝟮𝟬𝟮𝟮 🇶🇦🆕 pic.twitter.com/yBHq3B7zKZ — الكرة اليابانية (@JLeagueArab) March 24, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة الثانية عشر وخمسة وثلاثين دقيقة ظهراً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثين دقيقة بعد الظهر.

مباراة إيران ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022

وستنطلق مباراة إيران ولبنان في ثاني المواجهات عند الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، ولكن بتوقيت دولة مصر في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً.

1/3 – خاض منتخب لبنان مرانه الرئيس بعد ظهر الأحد في الملعب الرديف لاستاد الإمام الرضا في مشهد

وشملت الحصة التدريبية بقيادة هاشيك، فواصل لياقية ومهارية وتسديدا مباشرا على المرمى، فضلاً عن مناورات متنوّعة ضمن مساحات صغيرة وتقسيمة تنفيذية للوقوف على الجهوز البدني والفني المطلوبين pic.twitter.com/L0gq4v6ODh — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) March 27, 2022

موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية

وستكون ثالث مواجهات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، بين منتخب الإمارات وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، أما بتوقيت الإمارات وعمان ستكون عند الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية متوفرة الآن عبر موقع بلاتينيوم ليست ⬇️https://t.co/DCjTyCt2Yw#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/DdckjaEzFw — UAEFA (@uaefa_ae) March 27, 2022

مباراة سوريا والعراق في تصفيات كأس العالم 2022

وتتزامن مباراة سوريا والعراق بنفس توقيت المباراة مع الإمارات وكوريا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم 2022.

-4-

وفي حال التساوي يكون اللجوء الى فارقِ المواجهتين المباشرة.

ومن المؤمل أن يعقد غداً المؤتمران الفني والصحفي لمباراةِ العراق وسوريا، كما سيتم إجراءُ فحوصات الـ PCR لوفد المُنتخب الوطني صباحاً، وستكون تدريباتُ المنتخب الوطني مفتوحة أمام وسائل الإعلامِ في الـ 15 دقيقة الأولى. pic.twitter.com/SMwhjcCM1Y — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 27, 2022

موعد مباراة عمان والصين

وستقام مباراة عمان والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

📸 يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره الداخلي الذي يمتد حتى 31 مارس الجاري، حيث أدى حصة مسائية اليوم بمشاركة جميع اللاعبين الذين شملتهم القائمة. pic.twitter.com/PukgZc6Md5 — OFA – Official Page (@OmanFA) March 27, 2022

كما وستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة السعودية وأستراليا

وتختم نهاية مواجهات لهذا اليوم بين منتخب السعودية المتأهل وأستراليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، كما وستكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة الثامنة مساءً.

المعلقين على مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وسيعلق على مباراة إيران ولبنان المعلق الرياضي راشد الدوسري، كما وسيعلق على أحداث مباراة سوريا والعراق المعلق عبد العزيز السبر.

بينما سيعلق على مباراة عمان والصين المعلق فهد الدريبي، أما مباراة السعودية وأستراليا سيعلق عليها المعلق الرياضي عيسى الحربين.

القنوات الناقلة للمباريات

وستبث كافة مباريات تصفيات كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “SSC Sports HD” الرياضية السعودية في الوطن العربي.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: