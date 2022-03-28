رياضة

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
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مباريات نهائيات تصفيات آسيا 2022 والقنوات الناقلة watanserb.com
جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وطن- تنطلق نهائيات مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في القارة الآسيوية والأوروبية يوم الثلاثاء، لحسم المنتخبات المتأهلة للمشاركة لمونديال قطر.

موعد اليابان وفيتنام في نهائيات تصفيات آسيا 2022

وستقام أولى المواجهات لهذا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022، بين منتخب اليابان ونظيره فيتنام في تمام الساعة الواحدة وخمسة وثلاثين دقيقة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

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كما وستكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة الثانية عشر وخمسة وثلاثين دقيقة ظهراً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثين دقيقة بعد الظهر.

مباراة إيران ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022

وستنطلق مباراة إيران ولبنان في ثاني المواجهات عند الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، ولكن بتوقيت دولة مصر في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً.

موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية 

وستكون ثالث مواجهات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، بين منتخب الإمارات وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، أما بتوقيت الإمارات وعمان ستكون عند الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

مباراة سوريا والعراق في تصفيات كأس العالم 2022

وتتزامن مباراة سوريا والعراق بنفس توقيت المباراة مع الإمارات وكوريا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة عمان والصين

وستقام مباراة عمان والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة السعودية وأستراليا 

وتختم نهاية مواجهات لهذا اليوم بين منتخب السعودية المتأهل وأستراليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، كما وستكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة الثامنة مساءً.

المعلقين على مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وسيعلق على مباراة إيران ولبنان المعلق الرياضي راشد الدوسري، كما وسيعلق على أحداث مباراة سوريا والعراق المعلق عبد العزيز السبر.

بينما سيعلق على مباراة عمان والصين المعلق فهد الدريبي، أما مباراة السعودية وأستراليا سيعلق عليها المعلق الرياضي عيسى الحربين.

القنوات الناقلة للمباريات

وستبث كافة مباريات تصفيات كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “SSC Sports HD” الرياضية السعودية في الوطن العربي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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