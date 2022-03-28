إذا كنت بهذه الوضعية أثناء النوم فأنت تؤذي عمودك الفقري

وطن – عندما يتعلق الأمر بالحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، فلدينا جميعًا وضعية نوم مفضلة، يحتاج البعض منا على سبيل المثال إلى الاستلقاء على بطونهم للحصول على قسط جيد من النوم. بينما يحتاج البعض الآخر إلى النوم على جانبهم مع وضع وسادة بين أرجلهم.

حسب مجلة “bestlife” الأمريكية، هناك وضعية نوم واحدة يمكن أن تؤثر على العمود الفقري بشكل كبير.

ثني الساق على الجانب أثناء النوم

يمكن أن يؤدي ثني ساق واحدة على الجانب أثناء النوم إلى إصابة عمودك الفقري.

عندما يتعلق الأمر بوضعيات نومك، يوصي خبراء الصحة بتجنب هذه الوضعية لأنها يمكن أن تكون ضارة وقد تسبب اختلال العمود الفقري.

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وفقًا لديريك هالس، خبير النوم ومؤسس موقع NapLab.com، يحدث هذا الاختلال ذلك أن عمودك الفقري يلتوي حتى يتلائم مع التواء ساقيك. وهو ليس الوضع الطبيعي للعمود الفقري.

ويوضح هالز في هذا السياق: “أثناء النوم لساعات عديدة، يؤدي النوم في هذه الوضعية إلى إحداث ضغط على العمود الفقري. مما يخلق نقاط ضغط في المفاصل والعضلات وأربطة أسفل الظهر والكتفين.”

تراكم الضغط والألم بمرور الوقت

قد يكون النوم في وضع ملتوي مريحًا في البداية، وقد لا تلاحظ الضغط الواقع على عمودك الفقري.

لكن أليكس سافي، استشاري نوم محترف معتمد ومؤسس موقع Sleeping ،Ocean يقول إنه نظرًا لأن هذا الوضع يتسبب في التواء العمود الفقري في الجزء السفلي منه. فقد يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تراكم الضغط والألم.

ويشرح قائلاً: “أسوأ شيء هو أن تراكم التوتر يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص الذين ينامون بألم في أجزاء مختلفة من الجسم. بما في ذلك الوركين وأسفل الظهر وأعلى الظهر وحتى الرقبة”.

وبمرور الوقت تتطلب منك الآلام المختلفة الناتجة عن وضعية النوم مساعدة إذا تركتها تستمر لفترة طويلة.

وفي هذا الإطار، يحذر موشيه لويس حاصل على درجة دكتوراه في الطب قائلا “أن وضعية النوم السيئة يمكن أن تؤدي إلى أعراض سريرية مثل آلام الظهر وآلام الرقبة. وغيرها من المشكلات التي يصعب التعامل معها في حالة عدم وجود رعاية من أخصائي تقويم العظام.”

تنميل الجسم

وفقًا لستيف هروب، أخصائي في تقويم العمود الفقري ومؤسس شركة Kaizen Progressive Wellness، يمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى تورم قدميك وكاحليك. وقد تشعر بتنميل أو وخز في ساقيك بمرور الوقت.

الحل؟

إذا لم تكن على استعداد للتخلي عن هذه الوضعية أثناء نومك، يمكن أن يساعد استخدام الوسائد بشكل استراتيجي في تخفيف آلام العمود الفقري.

حاول استخدام وسادة لدعم ركبتيك عندما تنام على جانبك، أو ضع وسادة بين ركبتيك عندما تنام على ظهرك.

يمكنك أيضًا محاولة النوم على ظهرك مع وضع وسادة تحت رأسك ووسادة تحت ركبتيك للحفاظ على استقامة عمودك الفقري.

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