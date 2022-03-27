ياسر أبو هلالة للوزراء العرب المشاركين بقمة “النقب”: “لا تنصروا القدس لكن لا تحتفلوا بتدنيسها”

وطن – احتفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بالقمة التي تم الإعلان عن عقدها في إسرائيل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر. موضحة أنه من المقرر أن تكون التهديدات التي تشكلها مشكلة إيران النووية وتداعياتها على أمن الشرق الأوسط الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال.

قمة النقب

وقالت الصحيفة في تقرير لها أن قمة النقب، التي من المقرر أن تستضيفها مجموعة سديه بوكير الصحراوية النائية في النقب، تأتي بعد سلسلة من التطورات السياسية في المنطقة على مدى العامين الماضيين. والتي ساعدت على ترسيخ إسرائيل كلاعب سياسي مهم في الشرق الأوسط.

زيارة “هرتسوغ” لتركيا و”بينيت” لمصر

وأوضحت أنه من بين هذه التطورات المهمة، حدث بعضها في الأسابيع القليلة الماضية: زيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى تركيا بعد أكثر من عقد من الجمود في العلاقات. واجتماع رئيس الوزراء نفتالي بينيت الأسبوع الماضي في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات، وتعزيز التعاون الأمني مع المغرب.

القلق الإسرائيلي من الاتفاق النووي

وأشارت إلى أن كل هذا يشير إلى التطور الجيوسياسي للدولة العبرية، وخاصة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال قلق إسرائيل الرئيسي هو التجديد المحتمل للاتفاق النووي مع إيران. وكذلك المخاوف من التصعيد الأمني في مواجهة بداية شهر رمضان المبارك في 2 أبريل.

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وأضافت أنه يبدو أن بينيت كان قادرًا على ملء الحذاء السياسي الذي تركه سلفه، بنيامين نتنياهو. الذي وضع الأساس لهذه التطورات الأخيرة – مع توقيع اتفاقيات إبراهيم خلال فترة ولايته – التي بدأتها الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

العلاقات المصرية-الإسرائيلية

واعتبرت الصحيفة أن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر أكد على العلاقات الدافئة بين إسرائيل والدول العربية. وناقش القادة الثلاثة في الاجتماع استقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي والتطورات التكنولوجية.

ضغوط اقتصادية على مصر بسبب الحرب في أوكرانيا

ولفتت إلى أن مصر تواجه ضغوطًا اقتصادية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا. ويأمل بينيت اغتنام الفرصة وعرض صفقة على المصريين من شأنها أن تخضع الغاز الإسرائيلي لعملية تكرير في مصر ثم يتم شحنه إلى أوروبا.

“بينيت” يدين الهجوم الحوثي على السعودية

ونوهت الصحيفة إلى أنه في محاولة للاستفادة من القلق المشترك بشأن إيران، أصدر بينيت يوم السبت إدانة لهجوم المتمردين الحوثيين على أهداف سعودية، على الرغم من أن البلاد ليست جزءًا من اتفاقيات إبراهيم. العلاقات غير الرسمية بين الدولتين قد تم توطيدها بلا شك، حيث تسمح الدولة السنية الآن للرحلات الجوية من إسرائيل بالمرور فوق أراضيها.

وقال بينيت في البيان إن “دولة إسرائيل تعرب عن حزنها للمملكة العربية السعودية بعد الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران”.

وأضاف “الهجوم دليل آخر على أن العدوان الإقليمي الإيراني لا يعرف حدودًا ويعزز القلق من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.”

شرق أوسط مختلف

وقال مسؤول اسرائيلي يوم السبت ان “هدف قمة النقب شرق اوسط مختلف”.

وأضاف “لم تستضيف إسرائيل أبدا قمة من هذا النوع ، يشارك فيها أربعة وزراء خارجية عرب”.

وأضاف المسؤول أن المخاوف من إحياء الصفقة الإيرانية مطروحة على جدول الأعمال رغم حضور وزيرة الخارجية الأمريكية. مشيرًا إلى أن “جميع الدول المشاركة تشارك نفس التهديد الإيراني”.

احتفاء صهيوني ! غلاف صحيفة يديعوت أحرونوت هذا الصباح:

"قمة النقب وزراء خارجية أربع دول عربية سيأتون في آن واحد إلى إسرائيل"!! pic.twitter.com/peEUy4oohw — Izzadeen Ahmad (@IzzadeenAhmad) March 27, 2022

من جانبه، شن الإعلامي الأردني والمدير السابق لقناة “الجزيرة” ياسر أبو هلالة هجوما عنيفا على وزراء الخارجية العرب المشاركين في القمة.

وقال في تدوينة له عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها حديثه للوزراء العرب المشاركين في القمة:”وسيزورون قبر بن غوريون ! لا تنصروا القدس لكن لا تحتفلوا بتدنيسها.”

وسيزورون قبر بن غوريون ! لا تنصروا القدس لكن لا تحتفلوا بتدنيسها. ماذا يمكن أن تقول لوزراء خارجية #مصر #المغرب #الإمارات #البحرين ؟ https://t.co/wi6Y0sjpjt — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) March 27, 2022

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