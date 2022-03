موعد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

وطن – يترقب جماهير كرة القدم مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا يوم الثلاثاء، لحسم المنتخبات العربية الأفريقية في التأهل للمشاركة في نهائيات مونديال قطر.

وستنطلق مواجهة القمة بين منتخب مصر والسنغال، في نهائيات مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة التاسعة مساءً.

وكان منتخب مصر “الفراعنة” قد حقق الفوز على نظيره السنغال “أسود الترانغا”، بهدف نظيف دون رد في ذهاب الملحق النهائي من تصفيات أفريقيا 2022.

وتتزامن توقيت مباراة غانا ونيجيريا مع مباراة منتخب مصر والسنغال، في نهائيات مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

كما وخيم التعادل السلبي بدون أهداف بين منتخب غانا ونيجيريا، في تصفيات نهائيات كأس العالم 2022.

وستقام مباراة منتخب الجزائر والكاميرون الحاسمة في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس. ستكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، أما بتوقيت دولة مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفاز منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” على نظيره الكاميرون ” الأسود” بهدف نظيف دون مقابل، في نهائيات مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

ويتزامن توقيت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية مع مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 عن القارة الأفريقية.

كما وتعادل منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية. في ذهاب نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

تصريح اللاعب طارق التيسودالي

🎙 Tarik Tissoudali: " It was a difficult match in Kinshasa. We have a second leg to play in Morocco and we need our supporters " #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCupQualifiers #WCQ2022 #TeamMorocco pic.twitter.com/NBAJwIifaX

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 26, 2022