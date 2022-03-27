مصدرها مصر .. تداول نسخ من القرآن الكريم في فلسطين بها نقص في سورة القصص والعنكبوت

وطن – وجه الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، تحذيرا من تداول نسخا للقرآن الكريم مصدرها جمهورية مصر العربية لوجود نقص في صفحاتها.

سورتا القصص والعنكبوت

وقال رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في بيان له نشرته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” : “نحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم. لوجود نقص في صفحات من سورة القصص والعنكبوت من (ص 388 الى ص 403).

وأوضح البيان أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة الصفا، في جمهورية مصر العربية. بتصريح رقم (75) الصادر في 17/6/2015م عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

مفتي فلسطين يناشد مالكي المصاحف

كما ناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء. لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

مناشدة سابقة

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في فلسطين مثل هذه التحذيرات من تداول نسخ للقرآن الكريم حوت مجموعة من الأخطاء.

خطأ في سورة النساء

فقد حذر الشيخ محمد حسين في سبتمبر/أيلول 2021 من تداول نسخة من القرآن الكريم. لوجود نقطة فوق حرف العين في كلمة “عليما”. موضحا أنه في الآية 39 من سورة النساء وردت الكلمة “غليما” بدل “عليما”.

كما أوضح حينها أن هذه النسخة صادرة عن الدار اللبنانية في بيروت. بتصريح رقم (41) الصادر في 26/4/2015م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.