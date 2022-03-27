ما سرّ الشعار الذي ظهر على قميص أحد منفذي عملية الخضيرة؟! (فيديو)

وطن – بعد عملية الخضيرة التي نفذها مقاومان فلسطينيان، وأدّت لمقتل مستوطنين وإصابة آخرين، مساء الأحد، اعتبرت مصادر صحفية في موقع “واي نت” العبري، أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي في معضلة كبرى.

#شاهد📸| مشاهد جديدة من عملية إطلاق النار الفدائيــة في مدينة #الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل والتي أدّت لمقتل مستوطنين إثنين وإصابة 3 آخرين، واستشهاد المنفذيْن. pic.twitter.com/AWtbKID6W9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 27, 2022

وقال “اليؤور ليفي” مراسل الموقع:”هناك شيء كبير ومقلق للغاية يحدث هنا تحت أنوفنا بينما منشغلون مع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.

بينما قال المراسل العسكري في القناة 11 العبرية عن عملية الخضيرة إنها:”هجوم جيد التخطيط. استخدام سلاح ناري، اختطاف سلاح، ضمان قتل، أبعد ما يكون عن كونه منفذ منفرد”.

ولوحظ من المشاهد التي وثقتها كاميرات المراقبة، انّ أحد منفذي عملية الخضيرة كان يحمل سترة مضادة للرصاص تحت جاكيت، وعليها رمز “المعاقِب” من فيلم (The punisher).

في الفيلم، المعاقب، يسافر حول نيويورك وينتقم لموت عائلته على يد الجريمة المنظمة.

وتم توثيق استخدام هذا الرمز من قبل الشرطة والجنود وحتى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة.‬

وذكر موقع “والا” العبريّ -وفق ترجمة وطن– ان من بين الجرحى في العملية شرطيان إسرائيليان. ونقل الجرحى إلى مستشفى “هليل يافي” بالمدينة.

وقالت شرطة الإحتلال الإسرائيليّ إنّ مشاهد عملية إطلاق النار في الخضيرة “مروعة ولم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية”.

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال جهاز “الشاباك” الإسرائيلي يشارك في التحقيقات حول عملية الخضيرة.

منفذي عملية الخضيرة

وتضاربت الأنباء حول الشهيدين منفذي عملية الخضيرة، وبينما قالت بعض الأنباء إنهم من منطقة وادي عارة، ذكرت مصادر أخرى أنهما من مدينة أم الفحم . دون الإعلان رسمياً عن هويتهما -حتى كتابة وطن لهذا الخبر-.

ووقعت عملية الخضيرة بعد أسبوع، من عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان من منطقة حورة في النقب المحتل، وأدت لمقتل 4 إسرائيليين طعناً ودهساً.

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وتأتي هاتان العمليتان وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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