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ما سرّ الشعار الذي ظهر على قميص أحد منفذي عملية الخضيرة؟! (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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منفذي عملية الخضيرة watanserb.com
منفذ عملية الخضيرة ارتدى سترة مضادة للرصاص تحمل رمز "المعاقِب" من فيلم (The punisher)

وطن – بعد عملية الخضيرة التي نفذها مقاومان فلسطينيان، وأدّت لمقتل مستوطنين وإصابة آخرين، مساء الأحد، اعتبرت مصادر صحفية في موقع “واي نت” العبري، أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي في معضلة كبرى.

وقال “اليؤور ليفي” مراسل الموقع:”هناك شيء كبير ومقلق للغاية يحدث هنا تحت أنوفنا بينما منشغلون مع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.

بينما قال المراسل العسكري في القناة 11 العبرية عن عملية الخضيرة إنها:”هجوم جيد التخطيط. استخدام سلاح ناري، اختطاف سلاح، ضمان قتل، أبعد ما يكون عن كونه منفذ منفرد”.

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ولوحظ من المشاهد التي وثقتها كاميرات المراقبة، انّ أحد منفذي عملية الخضيرة كان يحمل سترة مضادة للرصاص تحت جاكيت، وعليها رمز “المعاقِب” من فيلم (The punisher).

في الفيلم، المعاقب، يسافر حول نيويورك وينتقم لموت عائلته على يد الجريمة المنظمة.

وتم توثيق استخدام هذا الرمز من قبل الشرطة والجنود وحتى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة.‬

وذكر موقع “والا” العبريّ -وفق ترجمة وطن– ان من بين الجرحى في العملية شرطيان إسرائيليان. ونقل الجرحى إلى مستشفى “هليل يافي” بالمدينة.

وقالت شرطة الإحتلال الإسرائيليّ إنّ مشاهد عملية إطلاق النار في الخضيرة “مروعة ولم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية”.

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال جهاز “الشاباك” الإسرائيلي يشارك في التحقيقات حول عملية الخضيرة.

منفذي عملية الخضيرة

وتضاربت الأنباء حول الشهيدين منفذي عملية الخضيرة، وبينما قالت بعض الأنباء إنهم من منطقة وادي عارة، ذكرت مصادر أخرى أنهما من مدينة أم الفحم . دون الإعلان رسمياً عن هويتهما -حتى كتابة وطن لهذا الخبر-.

ووقعت عملية الخضيرة بعد أسبوع، من عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان من منطقة حورة في النقب المحتل، وأدت لمقتل 4 إسرائيليين طعناً ودهساً.

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وتأتي هاتان العمليتان وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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المصدر
واي نت والا
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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