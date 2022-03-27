لماذا لا يجب تخزين الخيار في الثلاجة؟ دراسة تجيب

وطن – نشرت صحيفة “إكسبرس” دراسة بريطانية حديثة تحذر من مخاطر تخزين ثمرة الخيار في الثلاجة ووضعها بدلاََ من ذلك في الخزانة أو في أي مكان آخر خارج البراد، لإبقائها طازجة لفترة أطول.

وفقًا لدراسة ”كلية العلوم الزراعية والبيئية“، فإنه إذا تم تخزين الخيار في درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية لأكثر من ثلاثة أيام، يمكن أن يتعرض لما يسمى بجروح البرد.

وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كمية الماء في الخيار، وإصابته بالتنقر مما سيؤدي إلى تلفه بسرعة.

يجب الاحتفاظ به خارج الثلاجة

وفي هذا السياق، قالت الدراسة “بناءً على هذه النظرية سيبقى الخيار في الواقع طازجًا لفترة أطول، إذا قمنا بتخزينه في الخزانة أو ربما حتى في وعاء الفاكهة خارج الثلاجة. مع التأكد من تخزينه في مكان مظلل وإبقائه بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة طوال اليوم.”

ولفتت الدراسة إلى أن ما يثير الاهتمام من الناحية النباتية. هو أن الخيار لا يصنف كخضروات مضيفة: ”في الواقع، وفقًا للمجلس الأوروبي للمعلومات الغذائية، يعتبر الخيار ثمرة فاكهة بسبب بذوره.“

وتابعت ”عادة يستخدم عالم النبات التصنيف النباتي الذي يعتمد على الخصائص الفيزيولوجية للنبات، مثل هيكل ووظيفة وتنظيم النبات. لذلك من الناحية النباتية فإن ”الفاكهة“ هي المنتج الحامل للبذور الذي ينمو من مبيض نبات مزهر. أو بعبارة أخرى الفاكهة هي طريقة النباتات لنشر بذورها.“

وأشارت الدراسة إلى أن الفاكهة النباتية تحتوي على بذرة واحدة على الأقل وتنمو من زهرة النبات. وأنه بأخذ هذا التعريف في الاعتبار يتم تصنيف ثمرة الخيار على أنها فاكهة، لأنها تحتوي على بذور صغيرة في المنتصف، وتنمو من زهرة نبات الخيار.

احذر من تخزينه بالقرب من الفواكه الأخرى

كما شددت الدراسة على ضرورة تجنب تخزين الخيار جنبًا إلى جنب مع بعض الفواكه والخضروات الأخرى. لأن الخيار يعتبر شديد الحساسية لغاز الإيثيلين، وهو غاز طبيعي يتسبب في نضوج بعض الأطعمة وفي النهاية إفسادها وتلفها بسرعة كبيرة.

لهذا السبب، حسب الدراسة، يجب التأكد من إبقاء حبات الخيار منفصلة عن بعض أنواع الفاكهة والثمار. خاصة الموز والطماطم والبطيخ، لأنها منتجات تحتوي على نسب عالية من غاز الإيثيلين.

ومن ناحية أخرى، يجب حفظ الفواكه الحمضية، مثل الليمون والليمون الحامض، في الثلاجة لإبقائها طازجة لفترة أطول.

اقرأ أيضا: