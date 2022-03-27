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فيديو نجيب ساويرس يوزع دولارات على المصريين باستاد القاهرة يثير الجدل (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو لرجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، ظهر فيه داخل استاد القاهرة الدولي أول أمس، الجمعة، لتشجيع منتخب مصر أمام السنغال.

وظهر نجيب ساويرس وهو يلقي أكياسا صغيرة بكثرة على المشجعين المصريين في الاستاد، وزعم متداولوا المقطع أن هذه الأكياس كان بداخلها أموال (دولارات).

ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) وغزا مواقع التواصل فقد ظهر نجيب ساويرس، وهو يبتسم ويناوله مساعده هذه الأكياس وهو يلتقطها ويلقيها للمشجعين بجانبه.

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وبتتبع الفيديو اتضح أن وصفه كاذب وأن ما كان يوزعه ساويرس هي “بالونات” تشجيع المنتخب وليست أموالا كما زعم البعض.

الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الفيديو دفعت أيضا نجيب ساويرس، للخورج عن صمته وكشف الحقيقة.

حيث كتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “اللى كان نفسه إنى أكون بوزع فلوس فى الماتش يخش ينام و يحلم تاني”.

وتابع موضحا: “أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمتخب اللى بتعمل صوت.. والحمد لله كسبنا”.

كما شارك رجل الأعمال المصري المقطع المصور له والمنشور على حساب صحفية تدعى هاجر صلاح. وعلق عليه مستنكرا: “معقولةً انتى صحفية؟!”.

من جانبه علق نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي، على تغريدة نجيب ساويرس بقوله: “انتقدناك عشان كنا فاكرينك بترمي فلوس.. دلوقتي هننتقدك اكتر عشان ما طلعتش فلوس.”

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز أول أمس، الجمعة، على منتخب السنغال بهدف واحد مقابل لا شيء. في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

وهذه المباراة هي مباراة الذهاب في مرحلة الحسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من قبل المشجعين المصريين، مؤازرة لفريقهم وأملا في حسم المنافسة الصعبة مع السنغال للذهاب إلى الدوحة بعد أشهر قليلة للمشاركة بكأس العالم.

المصدر
تويتر وطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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