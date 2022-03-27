فيديو نجيب ساويرس يوزع دولارات على المصريين باستاد القاهرة يثير الجدل (شاهد)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو لرجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، ظهر فيه داخل استاد القاهرة الدولي أول أمس، الجمعة، لتشجيع منتخب مصر أمام السنغال.

وظهر نجيب ساويرس وهو يلقي أكياسا صغيرة بكثرة على المشجعين المصريين في الاستاد، وزعم متداولوا المقطع أن هذه الأكياس كان بداخلها أموال (دولارات).

نجيب ساويرس من مباراة مصر والسنغال😃 pic.twitter.com/hSLMAud4n5 — Mohamed Alaa (@elbadry9999) March 26, 2022

ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) وغزا مواقع التواصل فقد ظهر نجيب ساويرس، وهو يبتسم ويناوله مساعده هذه الأكياس وهو يلتقطها ويلقيها للمشجعين بجانبه.

وبتتبع الفيديو اتضح أن وصفه كاذب وأن ما كان يوزعه ساويرس هي “بالونات” تشجيع المنتخب وليست أموالا كما زعم البعض.

الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الفيديو دفعت أيضا نجيب ساويرس، للخورج عن صمته وكشف الحقيقة.

اللى كان نفسه إنى اكون بوزع فلوس فى الماتش .. يخش ينام و يحلم تانى .. انا كنت بوزع بالونات التشجيع للمتخب اللى بتعمل صوت … و الحمد لله كسبنا … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 26, 2022

حيث كتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “اللى كان نفسه إنى أكون بوزع فلوس فى الماتش يخش ينام و يحلم تاني”.

وتابع موضحا: “أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمتخب اللى بتعمل صوت.. والحمد لله كسبنا”.

كما شارك رجل الأعمال المصري المقطع المصور له والمنشور على حساب صحفية تدعى هاجر صلاح. وعلق عليه مستنكرا: “معقولةً انتى صحفية؟!”.

من جانبه علق نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي، على تغريدة نجيب ساويرس بقوله: “انتقدناك عشان كنا فاكرينك بترمي فلوس.. دلوقتي هننتقدك اكتر عشان ما طلعتش فلوس.”

انتقدناك عشان كنا فاكرينك بترمي فلوس

دلوقتي هننتقدك اكتر عشان ماطلعتش فلوس — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 26, 2022

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز أول أمس، الجمعة، على منتخب السنغال بهدف واحد مقابل لا شيء. في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

وهذه المباراة هي مباراة الذهاب في مرحلة الحسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من قبل المشجعين المصريين، مؤازرة لفريقهم وأملا في حسم المنافسة الصعبة مع السنغال للذهاب إلى الدوحة بعد أشهر قليلة للمشاركة بكأس العالم.