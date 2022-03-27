فاكهة قد تحمي الجسم من السرطان .. تعرف عليها

وطن – يختلف تأثير السرطان باختلاف مكان وجوده في الجسم، لكن مفتاح النجاة من هذا المرض هو الاكتشاف المبكر.

ومرض السرطان هو نمو غير طبيعي وغير منضبط للخلايا في أي مكان في جسم الإنسان. على الرغم من عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع لعلاج السرطان. أظهرت مؤخرا بعض الأبحاث أن لاستهلاك الأغذية النباتية نتائج واعدة في محاربة الخلايا السرطانية من بينها فاكهة الكمثرى.

الكمثرى

تظهر الأبحاث، حسب صحيفة “إكسبرس” البريطانية، أن فاكهة الكمثرى تحتوي على مركبات خاصة قد يكون لها قدرة على مقاومة السرطان.

كما أشاد عدد من الخبراء التغذية بالكمثرى لأنها تعد من الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة.

وهذه المركبات القوية لها تأثير قوي تعمل على تخفيض ضغط الدم، وتحسن صحة الأوعية الدموية.

كما أشارت بعض الدراسات إلى أنها قد تحمي أيضََا من سرطان القولون والمستقيم والرئة.

تقلل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة

في عام 2007، أظهرت دراسة أُجريت على أكثر من 478000 شخص أن تناول كميات أكبر من التفاح والكمثرى كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن “الإصابة بالسرطان قد انخفضت مع زيادة استهلاك التفاح والكمثرى بالإضافة إلى الخضروات الجذرية.”

كما تضيف نتائج هذه الدراسة، حسب قولهم، دليلاً على وجود ارتباط عكسي كبير بين استهلاك الخضار ونسبة الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.

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كما نسبت هذه التأثيرات الوقائية أيضًا إلى الأنثوسيانين المضاد للأكسدة، المعروف بإنخفاض تكوين الورم ونموه.

هذا مفيد بشكل خاص لصحة القولون، حيث أظهرت العديد من الأبحاث أن المركب فعال للغاية في إبطاء نمو الخلايا السرطانية داخل الجهاز الهضمي.

علاوة على ذلك، يحارب فيتامين C الموجود في الفاكهة الجذور الحرة التي تضع الخلايا تحت ضغط الأكسدة وتمهد الطريق لمرض السرطان.

تحسن الكوليسترول وتحمي القلب

من جهته، تحدث خبير التغذية روب هوبسون عن الفوائد الصحية الأخرى التي تلعبها هذه الفاكهة. حيث أكد هوبسون أن الكمثرى توفر ما يكفي من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لدعم خفض الكوليسترول وأمراض القلب.

قائلا في هذا السياق”تعد فاكهة الكمثرى وجبة خفيفة صحية، وهناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن الكمثرى مفيدة للصحة العامة للرجال. سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو للحصول على أكبر قدر من الألياف أو لخفض الكوليسترول.”

أعراض السرطان

هناك أكثر من 200 نوع من مرض السرطان وتشمل العلامات التحذيرية التي تظهر بشكل شائع والتي قد تشير إلى الاصابة بالمرض، فقدان الوزن والتعب والألم غير المبرر.

كما أن ظهور كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الخصية قد تكون علامة تحذيرية للسرطان.

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