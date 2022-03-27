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غادة عويس تسخر من ابن سلمان وتنصحه باختراق هاتف الحوثي.. لماذا؟

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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غادة عويس watanserb.com
الإعلامية اللبنانية والمذيعة البارزة بقناة الجزيرة غادة عويس - ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وطن – علقت الإعلامية اللبنانية والمذيعة البارزة بقناة الجزيرة غادة عويس، على عمليات قصف جماعة الحوثي اليمنية للمنشآت النفطية السعودية وعملاق النفط أرامكوا، والتي كان آخرها قبل يومين وتسببت بخسائر فادحة للمملكة.

غادة عويس تعلق على قصف أرامكو

وسخرت غادة عويس من هشاشة النظام السعودي ودفاعاته أمام صواريخ الحوثي البدائية، محملة ابن سلمان مسؤولية الخراب في المملكة بسبب سياساته الطائشة والقمعية.

وقالت مذيعة الجزيرة في تغريدة لها رصدتها (وطن): “بعد استهداف أرامكو المستنكر، هذا اقتراح للنظام السعودي الموقر بما أني متعاطفة معه جداً ومستاءة من الحوثي.”

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وتابعت ساخرة: “اخترق هاتف الحوثي واسرق صورة له وهو يقطف التفاح بالبيجاما، ثم قل إنها صورته وهو يرقص بالديسكو بنيويورك مع سامانتا فوكس.. هذا سيحرجه تماما وسيتوقف عن قصف العظمى.”

كما علقت غادة عويس أيضا، على التقارير المنشترة التي تفيد بطلب السعودية من إيران التدخل وتوظيف علاقاتها في اليمن لوقف الحرب.

الحوثي هزم السعودية بأسلحة بدائية

وكتبت ما نصه: “في حال طلبت السعودية فعلاً من إيران توظيف علاقاتها في اليمن لإنهاء الحرب هناك بحسب ما كشف وزير الخارجية الإيراني.

ألا يعني ذلك أن الحوثي بأسلحته البدائية هزم النظام السعودي صاحب إحدى أكبر ترسانات الأسلحة؟”

ويشار إلى أن جماعة الحوثي شنت، الجمعة، مجموعة هجمات على مواقع في السعودية، تسببت في خسائر كبيرة.

أبرز هذه الضربات التي شغلت العالم كله، كانت على خزانات نفط، لشركة أرامكو في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

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وكان الناطق باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، كشف في بيان له تفاصيل تلك الهجمات الواسعة لجماعته بواسطة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

واستهدفت الضربات الحوثية بحسب “سريع” منشآت لأرامكو في جدة، ومنشآت حيوية في الرياض، بدفعة من الصواريخ المجنحة.

كما أشار المتحدث باسم الحوثيين إلى توجيه ضربات أيضا إلى عملاق النفط أرامكو في جيزان ونجران.

وتم قصف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بطائرات مسيرة أيضا، فضلا عن ضرب أهداف أخرى في مناطق جيزان وظهران الجنوب، وأبها، وخميس مشيط، بوابل من الصواريخ البالستية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، صرح أمس بأن السعودية طلبت من إيران رسميا توظيف علاقتها في اليمن لإنهاء الحرب.

كما أعلن مهدي المشاط رئيس مايسمى المجلس الأعلى في صنعاء أيضا بالأمس، عن مبادرة سلام تشمل وقف الضربات الصاروخية لـ3 أيام ، وكذلك إيقاف جبهات القتال الداخلية لمدة 3 ايام مماثلة.

بالإضافة إلى تعليق العمليات الهجوميهة على مأرب وإطلاق جميع الأسرى.

وذلك مقابل إيقاف الغارات الجوية، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأيضا سحب جميع القوات الأجنبية من أرض اليمن.

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المصدر
تويتروطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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