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عملية الخضيرة .. فدائيان يقتلان ويصيبان 5 مستوطنين في ضربةٍ أمنية جديدة (فيديوهات)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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وطن – قتل إسرائليان وأصيب 3 اخرون على الأقل، مساء الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، في شارع “هربرت صموئيل” بمدينة الخضيرة بالداخل الفلسطيني .

وذكر موقع “والا” العبريّ -وفق ترجمة وطن– ان من بين الجرحى شرطيان إسرائيليان. ونقل الجرحى إلى مستشفى “هليل يافي” بالمدينة.

وذكر الموقع أنّه تم تحييد منفذي إطلاق النار من قبل قوات الشرطة. وهو مصطلح يشير إلى استشهاد منفذيْ العملية.

وأشار الموقع إلى أن قوات كبيرة من الشرطة تحت قيادة قائد المنطقة وصلت إلى مكان الحادث.

فيما قالت شرطة الإحتلال الإسرائيليّ  إنّ مشاهد عملية إطلاق النار في الخضيرة “مروعة ولم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية”.

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال جهاز “الشاباك” الإسرائيلي يشارك في التحقيقات حول عملية الخضيرة.

كما قالت إن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن منفذي العملية من منطقة “وادي عارة” في الداخل الفلسطيني المحتل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع، من عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان من منطقة حورة في النقب المحتل، وأدت لمقتل 4 إسرائيليين طعناً ودهساً.

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وتأتي هاتان العمليتان وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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