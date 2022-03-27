عملية الخضيرة .. فدائيان يقتلان ويصيبان 5 مستوطنين في ضربةٍ أمنية جديدة (فيديوهات)

وطن – قتل إسرائليان وأصيب 3 اخرون على الأقل، مساء الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، في شارع “هربرت صموئيل” بمدينة الخضيرة بالداخل الفلسطيني .

#شاهد📸| عملية إطلاق فدائيــة في مدينة #الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل وأنباء عن إصابات خطيرة في صفوف المستوطنين . pic.twitter.com/jMPjHnPdpe — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 27, 2022

وذكر موقع “والا” العبريّ -وفق ترجمة وطن– ان من بين الجرحى شرطيان إسرائيليان. ونقل الجرحى إلى مستشفى “هليل يافي” بالمدينة.

#شاهد📸| شرطة الإحتلال الإسرائيلي تعلن استشهاد منفذيْ عملية إطلاق النار الفدائيــة في مدينة #الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل . pic.twitter.com/dWfq59jyK4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 27, 2022

وذكر الموقع أنّه تم تحييد منفذي إطلاق النار من قبل قوات الشرطة. وهو مصطلح يشير إلى استشهاد منفذيْ العملية.

#شاهد📸| مشاهد جديدة من عملية إطلاق النار الفدائيــة في مدينة #الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل والتي أدّت لمقتل مستوطنين إثنين وإصابة 3 آخرين، واستشهاد المنفذيْن. pic.twitter.com/AWtbKID6W9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 27, 2022

وأشار الموقع إلى أن قوات كبيرة من الشرطة تحت قيادة قائد المنطقة وصلت إلى مكان الحادث.

فيما قالت شرطة الإحتلال الإسرائيليّ إنّ مشاهد عملية إطلاق النار في الخضيرة “مروعة ولم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية”.

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال جهاز “الشاباك” الإسرائيلي يشارك في التحقيقات حول عملية الخضيرة.

كما قالت إن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن منفذي العملية من منطقة “وادي عارة” في الداخل الفلسطيني المحتل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع، من عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان من منطقة حورة في النقب المحتل، وأدت لمقتل 4 إسرائيليين طعناً ودهساً.

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وتأتي هاتان العمليتان وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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