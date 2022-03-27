شاهد: صهر “بوتين” السابق يهرب من جحيم العقوبات برفقة ابنة جنرال روسي كبير إلى الإمارات

وطن – أثار أصغر ملياردير روسي – وهو أيضًا صهر فلاديمير بوتين السابق – فضيحة بالسفر إلى دبي مع ابنة ثرية لجنرال في الأمن الفيدرالي الروسي FSB وسط بؤس العقوبات في موسكو.

صهر “بوتين” يهرب إلى الإمارات

وكان كيريل شامالوف، الذي أقام حفلاً فخمًا في عيد ميلاده الأربعين في الإمارات العربية المتحدة، متزوجًا من كاترينا تيخونوفا، 35 عامًا، الإبنة الثانية للرئيس الروسي التي تعشق بشدة الرقص مع موسيقى الروك أند رول.

كما قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه في حين أن الجميع في البلاد يشددون أحزمتهم. ويتم تكليف الأعمال والصناعة بأدوار رئيسية في إنقاذ الاقتصاد، فإن صهر فلاديمير بوتين السابق، الملياردير المساهم في سيبور “عملاق البتروكيماويات” كيريل شامالوف، يعيش حياته.

وبحسب ما ورد، فإن شريكته الجديدة هي أناستازيا زادورينا، 33 عامًا، ابنة جنرال قوي في جهاز المخابرات والأمن في FSB، وهي تلعب دورًا رئيسيًا في غزو بوتين لأوكرانيا.

برج العرب يستضيف صهر “بوتين”

وقالت الصحيفة أن برج العرب في دبي استضاف حفل عيد ميلاده الأربعين الفخم بعيدًا عن كآبة العقوبات في موسكو. موضحة أن الحفلة كانت “للنخبة فقط وتم عقدها في ظروف من السرية المتزايدة، بالنظر إلى الأحداث الجارية في أوكرانيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “شامالوف” استقبل ضيوفه جنبا إلى جنب مع عشيقته الجديدة أناستازيا زادورينا ابنة جنرال كبير في جهاز الامن الفيدرالي الروسي.

انهيار زواج “شمالوف” من ابنتة “بوتين”

وفي وقت سابق، كان ينظر إلى زواج شمالوف من كاترينا بأنه ينهار عندما بدأ علاقة مع المستثمرة في صناعة الطائرات ومقرها لندن زانا فولكوفا، 44 عامًا.

وقد انفجر الوضع العام الماضي بعد أن جلسوا معًا في ذروة الوباء، وعُقدت جلسات استماع سرية للطلاق في موسكو.

وقال مصدر مقرب من الملياردير – ابن أحد أقدم أصدقاء بوتين – إنه “أحب زانا كثيرًا” لكنه شكك في محاولتها المزعومة للحصول على الجنسية البريطانية في وقت فرض عليه الغرب عقوبات بسبب صلاته بالكرملين.

في وقت سابق صممت “زانا” عبر إحدى شركاتها الكبيرة المتخصصة في الموضة، قمصانًا دعائية وطنية روسية تشير إلى صواريخ بوتين كُتب عليها: “توبول ليس خائفًا من العقوبات”. في إشارة إلى الصاروخ الباليستي الروسي العابر للقارات المسمى توبول.

وذكرت مصادر أن كيريل شمالوف غادر إلى الإمارات العربية المتحدة بصحبة ابنة الجنرال في الأمن الفيدرالي الروسي. مؤسسة العلامة التجارية الأولمبية الروسية ، أناستاسيا زادورينا، قبل أقل من أسبوع بقليل”.

وقالت “يستريح الزوجان وينتظران الأوقات المضطربة على الشاطئ في الصباح، وفي المساء في الكاريوكي.”

دبي ملاذ للأثرياء الروس

كما أوضحت الصحيفة البريطانية أنه يتم النظر إلى دبي على أنها حلت محل لندن باعتبارها المنفذ المفضل للأثرياء الروس مع فرض العقوبات.

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ووالد “زادورينا” هو العقيد القوي ميخائيل شكين، المسؤول عن تزويد عملاء FSB بجميع المعدات.

وبحسب ما ورد تخرجت ابنته من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO). وهي ساحة تدريب لكبار الدبلوماسيين والجواسيس في المستقبل.

وكان نيكولاي شامالوف، والد شامالوف، البالغ من العمر 72 عامًا. وهو طبيب أسنان من الحقبة السوفيتية. وبوتين من الجيران القدامى بالقرب من سان بطرسبرج في التسعينيات.

كما أصبح ثريًا بعد حصوله على حصة في بنك روسيا، كما فعل شركاء بوتين الآخرون.

واعتبرت الصحيفة أن كيريل وكاترينا من بين جيل جديد من الروس الذين يتمتعون بامتيازات شبيهة بالأرستقراطيين. ويكتسبون مناصب في السلطة ويجمعون ثروة شخصية ضخمة من عائلاتهم المرتبطة جيدًا.

تعيين صهر “بوتين” في شركة غازبروم

وقبل تخرجه من الجامعة، تم تعيين كيريل مستشارًا قانونيًا رئيسيًا لشركة غازبروم للنشاط الاقتصادي الأجنبي في عام 2002. وكان عمره 20 عامًا فقط في ذلك الوقت.

ولا يزال والده نيكولاي، وهو صديق مقرب لنظام بوتين، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة ومساهمًا في بنك روسيا. الذي وصفه مسؤولو المخابرات سابقًا بأنه “البنك الشخصي ” للنخبة الروسية وتعرض لعقوبات.

كما بدأت ثروات كيريل في الارتفاع بعد فترة وجيزة من زواجه من ابنة الرئيس. وهي راقصة بهلوانية تنافسية ساعدت في الإشراف على توسعة جامعة موسكو الحكومية بقيمة 1.7 مليار دولار.

وزعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني، المسجون الآن أن كيريل أصبح أصغر ملياردير في روسيا. بعد “هدية زفاف بقيمة 380 مليون دولار”. عندما حصل على حصة في شركة “سيبور” مقابل 100 دولار فقط.

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