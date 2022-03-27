رونالدو يتلقى خسارة مالية مع مانشستر يونايتد

وطن – ذكرت صحيفة بريطانية عن تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، للخسارة المالية الكبيرة مع نادي مانشستر يونايتد خلال منافسات الموسم الحالي بسبب سوء نتائج الشياطين الحمر في كافة المسابقات المختلفة.

خسارة رونالدو مع مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة ” ذا صن” البريطانية، بأن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالد قد خسر خمسة ملايين جنيه إسترليني من راتبه الذي يتقاضاه مع النادي الإنجليزي هذا الموسم. بسبب سوء نتائج الفريق في كافة المسابقات المحلية والقارية

وأوضحت الصحيفة، ” الخسارة المالية الأكبر للدون رونالدو والتي تقدر ب2.5 مليون يورو، عقب فشل مانشستر يونايتد في بلوغ دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

Cristiano Ronaldo will miss out on £5MILLION worth of bonuses after another trophyless Man Utd season https://t.co/OrZSbJkzf1 — The Sun – Man Utd (@SunManUtd) March 26, 2022

كما وأردفت، ” رونالدو كان سيحصل على مبلغ 1.5 مليون يورو، في حال نجاحه في قيادة مانشستر يونايتد بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، إلا أن الشياطين الحمر ابتعد كثيرًا في المنافسة على صدارة جدول الترتيب هذا الموسم”.

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رونالدو والمكافأة المالية

وأشارت الصحيفة، أن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو سيحصل على مكافأة مالية، في حال إنهاء هذا الموسم هدافاً للدوري الإنجليزي.

كما وحرم البرتغالي رونالدو من التتويج مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، من العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والتي أبرزها كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزية. والفشل على الصعيد القاري بعد توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الثمن النهائي.

⭕️كريستيانو رونالدو @Cristiano يختار أفضل لاعب عن شهر مارس في مانشستر يونايتد @ManUtd_AR

⬅️ ثلاثية كريستيانو أمام توتنهام جعلته يحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق

⬅️ الجائزة هي الثالثة للنجم البرتغالي 🇵🇹 هذا الموسم pic.twitter.com/NR9IIgEqbZ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 26, 2022

وكان الدون رونالدو قد وافق على الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي، بعد خفض راتبه الذي كان يتقاضاه مع ناديه السابق يوفنتوس.

وأحرز رونالدو منذ قدومه إلى الشياطين الحمر الإنجليزي 18 هدفاً، وصناعة 3 تمريرات حاسمة خلال مشاركته في 33 مباراة مع الفريق.

نهائيات تصفيات كأس العالم 2021

كما ويصب رونالدو جل اهتمامه في قيادة منتخب بلاده البرتغال، للعبور إلى مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، حيث سيواجه منتخب مقدونيا الشمالية. الذي نجح في إقصاء إيطاليا للمرة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي .برصيد 50 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر وحامل اللقب السابق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة.

(المصدر: وطن + ذا صن)

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