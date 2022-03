رونالدو يتلقى خسارة مالية مع مانشستر يونايتد

وطن – ذكرت صحيفة بريطانية عن تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، للخسارة المالية الكبيرة مع نادي مانشستر يونايتد خلال منافسات الموسم الحالي بسبب سوء نتائج الشياطين الحمر في كافة المسابقات المختلفة.

وقالت صحيفة ” ذا صن” البريطانية، بأن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالد قد خسر خمسة ملايين جنيه إسترليني من راتبه الذي يتقاضاه مع النادي الإنجليزي هذا الموسم. بسبب سوء نتائج الفريق في كافة المسابقات المحلية والقارية

وأوضحت الصحيفة، ” الخسارة المالية الأكبر للدون رونالدو والتي تقدر ب2.5 مليون يورو، عقب فشل مانشستر يونايتد في بلوغ دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

Cristiano Ronaldo will miss out on £5MILLION worth of bonuses after another trophyless Man Utd season https://t.co/OrZSbJkzf1

— The Sun – Man Utd (@SunManUtd) March 26, 2022