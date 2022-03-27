“خائن”.. استجابة سانشيز لملك المغرب محمد السادس تضعه في ورطة كبيرة (شاهد)

وطن – تسببت استجابة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، لملك المغرب محمد السادس وإعلان دعمه للمغرب في قضية الصحراء الغربية، في موجة غضب كبيرة ضد حكومته بإسبانيا.

مظاهرات ضد حكومة سانشيز

ورصدت الصحف الإسبانية تظاهرات بدأت الأسبوع الماضي في البلاد ومستمرة إلى الآن، ضد حكومة “سانشيز” مطالبين بإعطاء الشعب الصحرواي حق تقرير مصيره.

مظاهرات بالمدن الإسبانية تنديدا بالتحول المفاجئ لموقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية و دعوات تطالب #إسبانيا بتحمل مسؤولياتها التاريخية و الأخلاقية تجاه القضية.#الجزائر #الصحراء_الغربية #المغرب pic.twitter.com/wkJTitZast — سيف الإسلام (@zeghidi_said2) March 26, 2022

وندد المتظاهرين في المدن الإسبانية بالتحول المفاجئ لموقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية.

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ووجهوا دعوات تطالب إسبانيا بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه القضية.

وكان قرار رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، بدعم خطة الرباط بشأن النزاع على أراضي الصحراء الغربية، قد وضع قبل أيام حدا لموقف دبلوماسي ملتبس استمر قرابة عام.

ونددت لافتات عديدة للمتظاهرين في شوارع إسبانيا بالقرار.

وكتب على بعض هذه اللافتات:”سانشيز خائن” و”الصحراويون يقررون، ليسوا ورقة مساومة بيدكم”، وكذلك “الصحراء ليست للبيع”.

هذا وقالت “روزا ألونسو” رئيس جمعية رمال الصحراء “تورميس” في حديث لوسيلة إعلام إسبانية: “لا نتفق مع الرسالة التي كتبها بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب. ونشعر نحن والشعب الصحراوي بالخيانة الكاملة للمرة الثانية بعد 46 عامًا “.

مظاهرات امام مقر وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد تنديدا بقرار سانشيز pic.twitter.com/XEe7SCFZrJ — أم الخير حميدي (@oumlkheirhamidi) March 26, 2022

وشددت “روزا” على أن “وحدهم من يحق لهم تقرير مستقبلهم هم الصحراويون”.

من جانبها أضافت “ماريا أنجليس لوبيز” أمين صندوق جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي على أنه إذا كان قرار سانشيز يستجيب لمسألة مراقبة الهجرة. فإن “الشعب الصحراوي لا يمكن أن يكون ورقة مساومة وأنهم ليسوا مشاركين في القرار”.

وتابعت:”الصحراويون مستاؤون للغاية ويشعرون أن إسبانيا باعتهم مرة أخرى.”

وقالت روزا ألونسو ، التي تتذكر كيف يتم إساءة معاملة النشطاء ولجان المحامين والأطباء والمنظمات غير الحكومية الذين يذهبون إلى الصحراء الغربية حيث يتم طردهم.

فيما قالت “روزا ألونسو”: “إسبانيا تستسلم لابتزاز المغرب”.

الأمم المتحدة ترفض

والأسبوع الماضي، رفضت الأمم المتحدة إعلان الحكومة الإسبانية دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع حول الصحراء الغربية.

وذكّرت المنظمة الدولية بضرورة حل هذا الصراع من خلال “الالتزام الكامل (من الأطراف) بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.

وحث المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف المعنية على دعم جهود المبعوث الشخصي للصحراء، ستافان دي ميستورا ، “الهادفة إلى استئناف العملية السياسية” للتفاوض بين أطراف النزاع.

كما اكتفى المتحدث بتأكيد أنه اطلع على “إعلان الحكومة الإسبانية بشأن المغرب والصحراء الغربية”، والذي لم يرغب في التعليق عليه.

لكنه أضاف بعد ذلك أن دي ميستورا “لا يزال على اتصال بالمحاورين المعنيين”. حسب الزعم أيضا فيما يتعلق بإسبانيا.

الجزء الأكثر أهمية في الإعلان هو أن الأمم المتحدة “تكرر أهمية الحفاظ على الالتزام الكامل (للأطراف) بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. بما يتماشى مع القرار رقم 2602 لسنة (2021)”.

وهذا هو القرار الأخير الذي وافق عليه مجلس الأمن في (أكتوبر) الماضي، والذي اختار فيه المجلس “حلاً واقعيًا وقابل للحياة ودائمًا ومقبولًا للطرفين وقائمًا على حل وسط. والذي ينص على إعطاء الشعب الصحراوي حق تقرير مصيره، في إطار أحكام ومبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة “.

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