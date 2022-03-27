الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية بيد المحققين أخيرا.. هل يحل اللغز بينما لم ينجو أحد؟

وطن – ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه تم انتشال “الصندوق الأسود” الثاني من حادث تحطم طائرة بوينج 737-800 التابعة لشركة شرق الصين، والتي أودت بحياة 132 شخصًا كانوا على متنها الأسبوع الماضي.

الصندوق الأسود للطائرة الصينية

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “CCTV” الصينية، إن رجال الإطفاء المشاركين في البحث عثروا على المسجل ـ الصندوق الأسود. وهو أسطوانة برتقالية اللون، على منحدر جبلي على عمق 1.5 متر تحت الأرض.

هذا وأكد الخبراء أنه بينما عثر على الصندوق الأسود الثاني. فقد أدى تأثير الاصطدام إلى تناثر الحطام على نطاق واسع وخلق حفرة بعمق 20 مترًا في جانب الجبل.

وكان الباحثون يبحثون عن مسجل بيانات الرحلة بعد العثور على مسجل صوت قمرة القيادة قبل أربعة أيام.

ويجب أن يساعد المسجلان المحققين في تحديد سبب هبوط الطائرة من 29000 قدم (8800 متر) إلى سفح جبل مليء بالغابات في جنوب الصين.

وتعقد البحث عن الصناديق السوداء وحطام الطائرة بسبب الإعداد عن بعد والظروف الممطرة والموحلة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته “CGTN” الذراع الدولية لـ “CCTV”، مسؤولاً يحمل قطعة تشبه العلبة البرتقالية في الموقع مكتوب عليها عبارة “RECORDER” و “ممنوع الفتح”. وبدت منبعجة قليلاً ولكنها سليمة.

تحطم الطائرة الصينية

وتحطمت الرحلة MU5735 يوم، الاثنين، الماضي في طريقها من مدينة “كونمينغ” في جنوب شرق الصين إلى مدينة قوانغتشو، وهي مدينة رئيسية ومركز تصنيع للتصدير بالقرب من هونج كونج.

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وقال مسؤولون إن مراقب الحركة الجوية حاول الاتصال بالطيارين عدة مرات بعد أن رأى ارتفاع الطائرة ينخفض ​​بشدة لكنه لم يتلق أي رد.

وتم العثور على مسجل صوت قمرة القيادة وهو أيضًا أسطوانة برتقالية اللون، وتم إرساله إلى بكين لفحصه وتحليله.

ويقوم المئات من الباحثين بتمشيط الموقع خارج مدينة “ووتشو” منذ أيام بالمجارف والأدوات اليدوية الأخرى. وتم جلب حفارات البناء لإزالة الأرض وتنظيف الممرات المؤدية إلى الموقع، ويتم استخدام المضخات لتصريف المياه المجمعة من المطر.

وأعلن مسؤولون في وقت متأخر من يوم، السبت، عدم وجود ناجين بين الركاب البالغ عددهم 123 راكبا وأفراد الطاقم التسعة.

وقالوا إن تحليل الحمض النووي أكد هوية 120 شخصا كانوا على متن الطائرة. كما عثر الباحثون على بطاقات هوية وبطاقات مصرفية للضحايا.

من جانبها أُوقفت شركة “تشاينا إيسترن” إحدى شركات الطيران الرئيسية الأربع في الصين، والشركات التابعة لها جميع طائرات (بوينج 737-800)، بإجمالي 223 طائرة.

وقالت شركة النقل في بيان لها، إن التأريض كان إجراء احترازيا وليس علامة على أي مشكلة في الطائرات.

كما قالت شركة “بوينج” في بيان إن فريقًا فنيًا من لديها يدعم مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي وإدارة الطيران المدني الصينية، والتي ستقود التحقيق في الحادث.