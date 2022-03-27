البرغوث ميسي قريب من اعتزال اللعب مع منتخب الأرجنتين

وطن – ألمح جوهرة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بشأن اعتزاله دولياً، عقب فوز منتخب بلاده في مباراته الماضية على فنزويلا في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية بثلاثية نظيفة دون مقابل.

ميسي واعتزال اللعب مع منتخب الأرجنتين

وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريح صحفي عبر شبكة “ESPN” الأمريكية، ” لا أعلم ماذا سأفعل بعد بطولة كأس العالم 2022، لكنني بالطبع سأعيد تقييم الأمور بالنسبة لي”.

🚨 تصريح ليونيل ميسي يتحدث فيه عن مستقبله بعد مونديال قطر

🗨️سأقوم بتوضيح أمور كثيرة عقب المونديال بغض النظر عن النتيجة هناك، ونأمل أن تكون الأمور جيدة. pic.twitter.com/ncb1JWqnTY — كرة القدم اللاتينيه (@CONMEBOL2021) March 26, 2022

وأردف ميسي، ” أنا سعيد جداً لارتداء قميص منتخب الأرجنتين، والتتويج ببطولة كوبا أمريكا العام الماضي. وأشكر كل ما ساعدني على ذلك”.

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ليونيل ميسي ومسيرته الطويلة

كما وأضاف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ” لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ما أفكر به الآن فقط هو المباراة القادمة أمام الإكوادور، ثم بعدها المباريات الدولية في يونيو وسبتمبر المقبلين. نأمل أن تسير الأمور على أفضل وجه ممكن، لكنني بعد كأس العالم ستتغير أشياء كثيرة بالنسبة لي”.

وتابع، ” لقد كنت سعيدا هنا لفترة طويلة، إنها مجموعة رائعة. الناس يحبونني كثيرًا وكل شيء يتدفق بشكل طبيعي داخل وخارج الملعب، كما وأعتقد أن هذا كان وداع دولة الأرجنتين قبل كأس العالم”.

بعد تسجيله هدف في شباك تشيلي ⚽️ نيمار وصل إلى هدفه الدولي رقم 71 خلال 117 مباراة فقط ✨ 9 أهداف دولية أقل من ليونيل ميسي صاحب الـ 80 هدفًأ خلال 158 مباراة 🇦🇷 نيمار نجح في معادلة عدد الأهداف الدولية التي سجلها الألماني كلوزه مع 20 مباراة أقل 😎 pic.twitter.com/3xGt6lhSlu — GOAL Arabia (@GoalAR) March 26, 2022

ونجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل توقيع الهدف الثالث في المباراة الأخيرة داخل شباك منافسه فنزويلا، في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية. كما ويستعد ميسي ورفاقه لخوض مباراة قادمة أمام الإكوادور فجر يوم الأربعاء المقبل في نهائيات تصفيات مونديال قطر.

وجاء منتخب الأرجنتين في وصافة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة، خلف المتربع على الصدارة منتخب البرازيل الذي لم يخسر في أي من المباريات برصيد 42 نقطة.

(المصدر: وطن + ESPN + تويتر)

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