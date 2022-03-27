رياضة

البرغوث ميسي قريب من اعتزال اللعب مع منتخب الأرجنتين

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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وطن – ألمح جوهرة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بشأن اعتزاله دولياً، عقب فوز منتخب بلاده في مباراته الماضية على فنزويلا في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية بثلاثية نظيفة دون مقابل.

ميسي واعتزال اللعب مع منتخب الأرجنتين

وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريح صحفي عبر شبكة “ESPN” الأمريكية، ” لا أعلم ماذا سأفعل بعد بطولة كأس العالم 2022، لكنني بالطبع سأعيد تقييم الأمور بالنسبة لي”.

وأردف ميسي، ” أنا سعيد جداً لارتداء قميص منتخب الأرجنتين، والتتويج ببطولة كوبا أمريكا العام الماضي. وأشكر كل ما ساعدني على ذلك”.

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كما وأضاف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ” لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ما أفكر به الآن فقط هو المباراة القادمة أمام الإكوادور، ثم بعدها المباريات الدولية في يونيو وسبتمبر المقبلين. نأمل أن تسير الأمور على أفضل وجه ممكن، لكنني بعد كأس العالم ستتغير أشياء كثيرة بالنسبة لي”.

وتابع، ” لقد كنت سعيدا هنا لفترة طويلة، إنها مجموعة رائعة. الناس يحبونني كثيرًا وكل شيء يتدفق بشكل طبيعي داخل وخارج الملعب، كما وأعتقد أن هذا كان وداع دولة الأرجنتين قبل كأس العالم”.

ونجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل توقيع الهدف الثالث في المباراة الأخيرة داخل شباك منافسه فنزويلا، في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية. كما ويستعد ميسي ورفاقه لخوض مباراة قادمة أمام الإكوادور فجر يوم الأربعاء المقبل في نهائيات تصفيات مونديال قطر.

وجاء منتخب الأرجنتين في وصافة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة، خلف المتربع على الصدارة منتخب البرازيل الذي لم يخسر في أي من المباريات برصيد 42 نقطة.

(المصدر: وطن + ESPN + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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