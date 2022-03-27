7 أمور مجهولة سيتعين على البشرية مواجهتها خلال العام الثالث للوباء

وطن– من الأدوية المضادة للفيروسات إلى اللقاحات والمتغيرات الجديدة، يحذر الخبراء من أن فيروس كوفيد-19 لن يمنح العلم فترة راحة على الأقل في الوقت الراهن. ولكن أشاروا في ذات الوقت، إلى أن هناك بعض البيانات المشجعة لعام 2022.

منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن، أصيب أكثر من 469 مليون شخص في العالم بعدوى فيروس كورونا، ومات أكثر من 6 ملايين شخص.

وتميزت السنة الأولى من الوباء بقوة بإغلاق واسع النطاق للمدن والبلدان لإبطاء انتشار الفيروس. وفي العام الماضي، بدلاً عن ذلك، ركز العالم أكثر على تطبيق اللقاحات ضد كوفيد-19.

قلق في أوروبا

أما في عام 2022، ظهرت بالفعل اتجاهات مختلفة في مسار الوباء، بما في ذلك زيادة استخدام العلاجات المضادة للفيروسات التي تم تطويرها لمواجهة العدوى.

على المستوى العالمي – في دول أوروبا الغربية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا؛ ومن آسيا مثل الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، يتزايد عدد الحالات الجديدة مرة أخرى. وينظر الخبراء في علم الأوبئة والأمراض المعدية إلى هذه الحقائق بقلق تام.

ويؤكدون أن الوباء لم ينته بعد وأن الرعاية ضرورية لتجنب موجة جديدة أخرى. ناهيك أن متغير Omicron المتحور عن الفيروس التاجي، وهو الأكثر قابلية للانتقال في السنة الثالثة من الوباء.

تم اكتشاف أوميكرون في نوفمبر من العام الماضي، وكان النسخة المتحورة من فيروس كورونا، الذي انتشر بأسرع ما يكون في جميع أنحاء الكوكب.

أنتج هذا المتحور موجة من الحالات غير المتوقعة بين نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، ثم بدا وكأنه تراجع. وسرعان ما وجهت سلالة Omicron BA.2 ضربة أخرى وارتفعت الحالات من جديد في العديد من البلدان.

وفي الحقيقة؛ على الرغم من أننا نعيش مع الوباء للعام الثالث على التوالي، لا يزال يتوجب على البشرية معرفة 7 أسرار يخفيها كوفيد-19، عن العالم وفيما يلي استعرضها موقع “إنفو با إي” الأرجنتيني.

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1- كيفية متابعة تسجيل حالات كوفيد-19

بحسب ترجمة “وطن”، في كل عام، لا تسجل السلطات الصحية الإسبانية، جميع حالات الأشخاص المصابين بالأنفلونزا، ولكن يتم إجراء المراقبة.

اليوم، مع نظام رصد الأوبئة الجديد المخصص لـفيروس كوفيد-19 -وهو في المرحلة النهائية من الإعداد بين المسؤولين عن مركز تنسيق التنبيهات الصحية وحالات الطوارئ. تلك الخاصة بتقرير التنبيهات، والذي يتضمن فنيين من المجتمعات المستقلة؛ وتلك الخاصة بالمركز الوطني للأوبئة- سيتم اختيار مجموعة من أطباء الرعاية الأولية أو المراكز الصحية ليتم دمجهم بشكل استراتيجي مع المستشفيات للعمل كمراقبين.

بهذه الطريقة، سيتم إنشاء عينة ذات دلالة إحصائية وتوزيعها في النقاط الرئيسية.

بمعنى آخر، بدلاً عن إجراء إحصاء شامل للحالات المؤكدة لـ كوفيد-19، سيتم إجراء استقراء على تداول الفيروس.

2- تحدّي الحد من الوفيات

بدأ التطعيم ضد كوفيد-19 في ديسمبر 2020 في الغرب. حاليًا، تلقى 66٪ من الناس في العالم بالفعل الجرعة الأولى. و59٪ منهم تلقوا الجرعتين و 19٪ تلقوا جرعة إضافية أو معززة.

لقد ساهم الوصول إلى التطعيم أثناء الموجات المتتالية إلى تقليص عدد الوفيات. لأن اللقاحات تم تطويرها للوقاية من المضاعفات والوفيات بالدرجة الأولى.

لكن، مع أوميكرون، تزداد احتمالية إصابة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل بالفيروس. لكن تم الحفاظ على حماية عالية لمنع دخول المستشفيات والوفيات.

في إسبانيا، توفي 72.085 شخصًا بفيروس COVID-19 خلال العام الأول. بيد أنه، خلال الموجة الثانية للوباء، مع وانتشار اللقاح بالفعل بين السكان، أصبحت الوفيات أقل حيث بلغت حوالي 29000: خفضت حملة التحصين الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بنحو 60٪.

كبح جماح الوباء

فيما يتعلق بما إذا كان هذا العام الثالث من الوباء سيكون قادرًا على كبح جماح الوباء وتسجيل 0 حالة وفاة في يوم واحد – وهو ما لم يحدث منذ 18 يونيو 2020.

يقول العالم إيتانسيلاو نيستال، في الفيروسات وأستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة CEU- جامعة سان بابلو: “سيعتمد الأمر على ما إذا كان وصول الطقس الجيد، في منتصف يونيو. سيخفض ​​معدل الإصابة، بحيث لا يعاني المرضى من أي مشاكل”.

وفقًا لماركوس لوبيز هويوس، رئيس الجمعية الإسبانية لعلم المناعة، يتم فقدان مستويات الأجسام المضادة المعادلة بسبب الإصابة أو بسبب التطعيم. وقال “نحن محميون من الأمراض والمكونات الأخرى ، لكن ليس من العدوى”.

وبالنظر إلى ما قد يحدث هذا العام، يأخذ الخبراء في الاعتبار الأوبئة السابقة ويعتبرون أن المرحلة التي يمكن فيها اعتبار العدوى وبائية لا تعني عدم حدوث وفيات.

جائحة الإنفلونزا

في عام 1918، أسفرت جائحة الإنفلونزا عن مقتل أشخاص أكثر من الحرب العالمية الأولى. إنه مثال على الأوبئة، بسبب خطورتها.

لكن بمرور الوقت، انتهى الأمر بأن تصبح الأنفلونزا الموسمية التي تظهر كل عام. عندما ينتشر فيروس في المجتمع، نحمي أنفسنا بالتطعيمات والتعرض.

وقال ويليام هاناج، عالم الأوبئة والأستاذ المساعد في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، لصحيفة هارفارد جازيت، إن الموجات اللاحقة قد تكون أقل حدة، ما قد يؤدي إلى مرض مستوطن مستقر.

بالنسبة للأخصائي، “القول بأن المرض” مستوطن” لا يعني أن المرض غير ضار، لأنه يمكن أن يكون لديك مرض مستوطن يستمر طوال الوقت ويقتل الكثير من الناس”.

على سبيل المثال، أشار هاناج، إلى أن “السل مرض مستوطن في كثير من أنحاء العالم، ويقتل الملايين من الناس. الملاريا قاتلة بنفس القدر، ومع ذلك فهي تعتبر وباءً أيضا”.

3- الأدوية المضادة للفيروسات متوفرة بالفعل

تم تطوير عقاقير ضد الفيروس، حيث يوجد في أوروبا العديد من العلاجات المتاحة والمصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

يوصي باستخدام molnupiravir، من قبل لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري للجهة التنظيمية الأوروبية.

ويوصف عقار ريمديسفير في المستشفيات. وإذا أثبت هذا الدواء فعاليته وتمكن من احتواء الحالات الخطيرة جدًا بسرعة، فسنحقق تقدمًا كبيرًا آخر ضد الفيروس.

وأوضح الدكتور نيستال لصحيفة أ بي ثي الإسبانية، أنه سيكون بديلاً لم يكن موجودًا حتى الآن بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون مجابهة الفيروس من خلال اللقاح.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون أيضًا خطوة أساسية لمنع استمرار كوفيد-19، الذي يؤثر على حوالي 10 ٪ من السكان.

أداة مهمة في مكافحة الجائحة

يمكن أن يكون أحد عقاقير PaxLovid المضاد لـكوفيد-19 من شركة Pfizer، أداة مهمة في مكافحة الجائحة، بعد أن قلل من دخول المستشفى في المرضى المعرضين لمخاطر عالية بحوالي 90٪ في التجارب السريرية.

كانت النتائج أفضل بكثير من تلك الخاصة بحبوب molnupiravir، المضادة للفيروسات في تجربتها السريرية.

يذكر أن باكسلوفيد هو علاج من دوائين يجمع بين مركب جديد، نيرماتريلفير وريتونافير المضاد للفيروسات.

يجب تناول كلا الحبتين لمدة خمسة أيام بعد وقت قصير من ظهور الأعراض الأولى لـ كوفيد-19.

توصلت شركة Pfizer بالفعل إلى اتفاق مع صندوق براءات اختراع الأدوية د، المدعوم من الأمم المتحدة للسماح لأكثر من 30 شركة لتصنيع الأدوية الجنيسة بإنتاج نسخ أرخص في 95 دولة، على الرغم من أنه من غير المتوقع توفر أي منها قبل أوائل عام 2023.

من المكسيك، قالت العالمة سوزانا لوبيز شاريتون، باحثة علم الفيروسات في معهد التكنولوجيا الحيوية التابع لجامعة المكسيك الوطنية المستقلة. لـموقع “إنفو باي إي”: “أوافق على أن هذا العام سيكون هناك مزيد من الاهتمام بالأدوية المضادة للفيروسات ضد COVID-19. ما يجب أخذه في الاعتبار أيضًا هو أننا لن نكون آمنين”.

وأضافت “وأعني بذلك أنه يجب علينا التأكيد على أن هناك توزيعًا عادلًا للقاحات في العالم وأن تطعيم الأطفال في المزيد من البلدان، التي لا تزال في خطر ومن المهم جدًا حمايتها”.

4- أن يكون التطعيم متاحاً للبشرية جمعاء.

تم إعطاء 11.01 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، بمعدل 16.24 مليون جرعة كل يوم. لكن هناك فجوة كبيرة في الوصول إلى اللقاح: فقط 14.4٪ من الناس في البلدان منخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل. وهذا غير عادل

وقالت: “طالما أن نسبة كبيرة من سكان العالم لم يتم تطعيمهم، وهم موجودون في إفريقيا وآسيا. فلا يمكننا التوقف عن التفكير في اللقاحات باعتبارها المحور الرئيسي للاستجابة للوباء”.

5- المزيد من الجرعة المنشطة

بمرور الوقت، قد تنخفض الحماية من اللقاحات. في البلدان المتقدمة، يتم بالفعل تقييم إمكانية إعطاء الجرعة الرابعة على نطاق واسع. لكن هناك أيضًا شكوك حول فائدتها.

بعد ما يقرب من شهر من إطلاق مركز شيبا الطبي، دراسة تاريخية لاختبار فعالية لقاح رابع لـ كوفيد19، كشف المستشفى أن الجرعة المعززة كانت فعالة جزئيًا فقط في الحماية من عدوى متغير Omicron.

ترفع الجرعة الرابعة من لقاح ،COVID-19 الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من الحقنة الثالثة، لكنها لا تكفي لمنع عدوى أوميكرون، وفقًا للدراسة الأولية.

اعتبرت الجمعية الإسبانية لعلم المناعة أنها لا تؤيد تلقيح جرعة رابعة لأنه يتم تطبيق نفس النوع من اللقاح، بناءً على البديل الأصلي الذي برز في ووهان-الصين.

بالنسبة إلى ليث أبو رداد، اختصاصي وبائيات الأمراض المعدية في طب وايل كورنيل-قطر في الدوحة، فإن لقاحات الحمض النووي الريبي الرسول ضد كوفيد-19 تمنع تدهور العديد من الحالات، بما في ذلك الاستجابة لسلالة BA.2 الفرعية. لذلك، عليك أن تفكر في لقاحات لأنواع مختلفة.

وقال في حوار مع مجلة نيتشر: “في الواقع، تعمل اللقاحات بشكل غير عادي، مع مراعاة تحديات التطور”. لكنه يجب عليهم التوقف عن تصميم لقاحات ضد المتغيرات الفردية والانتقال إلى تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا الشامل، أي اللقاحات التي تحمي من أنواع مختلفة من فيروس كورونا. ورأى أن “هذا سيكون حلاً أكثر جوهرية للمستقبل”.

6- هناك لقاحات أخرى في الطريق

تتطلب اللقاحات عادة سنوات من البحث والاختبار قبل الوصول إلى العيادة. ولكن في عام 2020 شرع العلماء في سباق لإنتاج لقاحات آمنة وفعالة لفيروس كورونا في وقت قياسي.

حاليًا يختبر الباحثون 119 لقاحًا في التجارب السريرية البشرية، ووصل 49 لقاحًا إلى المراحل النهائية من الاختبار.

يتم إجراء أكثر من 75 لقاحًا قبل السريرية بنشاط على الحيوانات. وقد يؤدي وصول أنواع مختلفة من اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى السوق إلى تغيير المشهد.

7- مخاطر المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق

فيروس كورونا لم يتوقف عن التطور، فهو في كل مرة يخلق طفرات جديدة. بعضها جزء من المتغيرات المثيرة للقلق، مثل Alpha و Beta و Delta و Omicron.

كما يعتمد ظهور متغيرات جديدة على عدة عوامل مثل النسبة المئوية للأشخاص غير المطَعمين والالتزام بتدابير الوقاية، من بين أمور أخرى.

ختاما، بالنسبة لأندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وماريا فان كيركوف، من منظمة الصحة العالمية، لن يكون أوميكرون هو البديل الأخير.

أكد الخبراء أيضًا أنه “ليس من المؤكد أن فيروس كورونا SARS-CoV-2، سيستمر في التحول إلى متغيرات أكثر اعتدالًا، تجعل الناس مرضى بصفة أقل.

من جهتها، تقول الخبيرة شاريتون؛ “طالما أن هناك بؤر كبيرة، لتكاثر الفيروس في البلدان التي كان التطعيم فيها نادرًا، فإن ظهور متغيرات جديدة من الفيروس التاجي قد تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر خطورة، أمرا مرجّحاً للغاية “.

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