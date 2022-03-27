أموال ضخمة تتدفق إليها .. دبي تفتح أبوابها أمام “الأوليغارش” الروس

وطن – أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن “الأوليغارشية”، وغيرهم من الروس الذين حصلوا على أموال، مرحب بهم في دبي، إلى جانب ثرواتهم، التي تتدفق إلى الإمارات العربية المتحدة بكميات غير مسبوقة – غالبًا عبر وسائل سرية.

طلب كبير لشراء العقارات في دبي

وقالت الصحيفة إن الإمارات لم تتبع الحكومات الغربية في استخدام العقوبات انتقاما لغزو أوكرانيا. حيث أبلغ المصرفيون ووكلاء العقارات وتجار السيارات والمراسي عن وجود طلب غير عادي على المنازل والسيارات الرياضية ومساحات الإرساء مع استقرار التدفق في نظام ملكي غني بالنفط. رسم مساره الخاص في روسيا ولا يخشى كشف التوترات الصارخة مع الولايات المتحدة في القيام بذلك.

العملات المشفرة طريق جديد لنقل أموال المستثمرين الروس إلى دبي

وقال مصدر استخباراتي إقليمي لصحيفة الأوبزرفر إن المعاملات، من مبيعات العقارات النخبة إلى عقود الإيجار، تتم إلى حد كبير باستخدام العملات المشفرة، لكن بعضها كان تحويلات مباشرة من كيانات مالية روسية مرتبطة بأباطرة أعمال خاضعين للعقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه التحركات تقوض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حلفاء القادة الروس. وهي تمثل إغراء قوي للفئة التالية من رجال الأعمال الروس الذين يخشون المصير نفسه.

وبحسب الصحيفة، يبلغ وكلاء العقارات في دبي عن واحدة من أكبر الأسواق الصاعدة على الإطلاق حيث يقتنص المستثمرون الروس شققًا غير مرئية. إما بشرائها مباشرة أو دفع إيجار لمدة عام مقدمًا.

وقال آلان بينتو، مستشار التأجير في شركة Espace Real Estate في مرسى دبي: “لقد كان أمرًا لا يصدق”.

مالك “تشيلسي” يبحث عن فيلا فاخرة في دبي

وتنتشر الشائعات بين سماسرة العقارات في دبي بأن الملياردير والمالك السابق لنادي تشيلسي لكرة القدم، رومان أبراموفيتش، يبحث في السوق فيلا فاخرة على شاطئ المدينة المرغوب فيها. حيث كانت إحدى طائراته من الزوار المنتظمين للقاعدة الجوية ، وتم إرساء يخت مرتبط به في مياه الخليج القريبة.

العقوبات ضد مالك “تشيلسي”

وتخضع ممتلكات أبراموفيتش للتدقيق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إقليم سانت بارتس الفرنسي في منطقة البحر الكاريبي، حيث يمتلك أكبر عدد من المنازل الفاخرة في خليج جوفيرنور، بالقرب من مجمعات مملوكة لحكم الأقلية الآخرين.

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ويُعتقد أنه موّل ترقيات كبيرة للمرافق العامة، بما في ذلك الطرق ومواقف السيارات، وفاز بتأييد السلطات المحلية.

وقال وكيل عقاري باع عقارين فاخرين تصل قيمتهما إلى 20 مليون دولار إلى مستثمرين روس في الأسابيع الثلاثة الماضية: “سيكون الأمر كذلك في دبي”. إنهم يعرفون كيف يتعاملون مع السلطات المحلية ويجعلون أنفسهم جيرانًا جيدين”.

وقال بينتو: “كثير من المستثمرين الجدد في صمت شديد”. “لن يشتروا أبدًا بشكل مباشر، فهم يدفعون الشركات للقيام بذلك نيابة عنهم.”

استمرار الرحلات الجوية بين الإمارات وروسيا

وبينما تستمر طائرات الأوليغارشية في التنقل بين موسكو ودبي، كذلك تستمر الرحلات الجوية التجارية. حيث انه ليس هناك ما يشير إلى تباطؤ تدفق الأموال بين المدينتين، ولم يكن هناك رد فعل محلي يُذكر على التحرك الذي اتخذته في وقت سابق في آذار (مارس) هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية. وهي مجموعة العمل المالي، لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمتها “الرمادية” . مما يعني أن مصدر بعض النقود في الإمارات يمكن اعتباره مبهمًا.

وبين المصرفيين وسماسرة النفوذ وكبار رجال الأعمال العالميين، أنه لطالما عُرفت الإمارات العربية المتحدة بكونها بيئة متقبلة للاستثمار تطرح بعض الأسئلة. حيث يمكن الحصول على تصريح إقامة وحساب مصرفي في غضون 30 يومًا بعد تسجيل الشركة، كما يمكن شراء الإقامة الدائمة بسعر فيلا فاخرة – حوالي 1.5 مليون دولار.

جولدمان ساكس ينقل موظفيه من روسيا إلى دبي

وكان بنك جولدمان ساكس من بين أوائل البنوك الأمريكية التي أعلنت إغلاق أعمالها في روسيا. كان لديها حوالي 80 موظفًا في موسكو قبل النزاع، نصفهم تقريبًا ينتقل الآن إلى دبي.

وينتقل أيضًا عدد صغير من القوة العاملة في موسكو البالغ قوامها 160 فردًا. على الرغم من أن العديد من الموظفين لا يزالون في روسيا، مما أدى إلى إنهاء العمليات هناك. حيث أنه من المفهوم سهولة توافر التأشيرات بعد أن لعبت دبي دورًا في اختيار الانتقال.

ويقال أيضًا إن بنك روتشيلد الخاص، الذي ورد أن وحدته لإدارة الثروات قررت التوقف عن قبول عملاء روس جدد، ينقل أيضًا بعض موظفيه المقيمين في روسيا إلى الإمارات.

الإمارات والقائمة الرمادية للأموال القذرة

وزعمت حكومة الإمارات العربية المتحدة أنها اتخذت تدابير مهمة لتنظيم تدفق الأموال. موضحة الصحيفة إن قبولها الجاهز للثروة الروسية في وقت يخضع فيه للتدقيق العالمي على قياصرة بوتين الماليين قد يضع هذا الادعاء على المحك.

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