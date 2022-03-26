موقف محرج لمذيعة “BBC” على الهواء ولم تستطع إكمال النشرة (فيديو)

وطن – تعرضت مذيعة قناة “بي بي سي BBC” رانيا العطار، لموقف محرج على الهواء أثناء تقديم النشرة الإخبارية جعلها حديث مواقع التواصل.

وكانت مذيعة “بي بي سي” تقرأ عناوين النشرة الإخبارية والتي بدأتها بخبر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبولندا.

إلا أنها أثناء قراءتها الخبر ولسبب مجهول دخلت في نوبة ضحك هستيرية ما عرضها لإحراج كبير على الهواء.

وحاولت مذيعة الـ”بي بي سي” رانيا العطار، تمالك نفسها وإكمال النشرة مرتين متتاليتين إلا أنها فشلت في ضبط نفسها.

كما تصدرت مذيعة “BBC” عقب هذا الموقف مواقع التواصل، وتداول النشطاء مقطعها الضاحك آلاف المرات مع تعليقات متباينة.

وحتى الآن لم تكشف المذيعة عن سبب ضحكها المفاجئ بهذه الصورة أثناء تقديم النشرة.

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وبينما لم يكن هناك أي ضيف معها أو شيء غريب بالاستديو، رجح ناشطون أن يكون سبب ضحكها هو شيء رأته خلف الكاميرات أو أن أحدا من معدي البرنامج خاطبها بشيء مضحك في سماعة الأذن.

ضحك هستيري لمذيعة عراقية على الهواء

ويشار إلى أنه في يناير الماضي حدث موقف مشابه مع مذيعة عراقية بقناة “صلاح الدين” وتسبب في جدل واسع على مواقع التواصل وقتها. حيث دخلت المذيعة في وصلة ضحك هستيري على الهواء مباشرة.

مذيعة قناة صلاح الدين تخرج عن النص 😂 pic.twitter.com/eB2ductfVF — حسين الموسوي 🇮🇶 (@6foVWrJ8t6QatAs) January 25, 2022

وبحسب ما رصدت (وطن) آنذاك فإن مذيعة القناة العراقية التي كانت تقرأ بيانا صادرا عن وزارة الكهرباء. لم تتمالك نفسها عندما قرأت تصريح منسوب للمتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء شمل عبارة “الكهرباء انهجمت”. لتضحك بصوت عالي وتتوقف عن القراءة.

كما ظهرت المذيعة وهي لا تستطيع التوقف عن الضحك وتقول “أستغفر الله يا ربي”.

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها المقطع، أصدرت وزارة الكهرباء العراقية بيانا رسميا استنكرت فيه موقف القناة ومذيعتها، ووصفتهم بأنهم “إعلام مضلل”.

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