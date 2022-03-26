مصر.. طالب متهم بممارسة المثلية الجنسية مع زملائه يثير جدلاً واسعاً!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لطالب يتهم مدرسته بمنعه من الدخول وتهديد مستقبله، واتهامه بممارسة المثلية الجنسية مع زملاءه.

رسائل غير لائقة

لكن نائب مدير عام مدرسة الرواد، فرع مدينة النصر، نسرين الساركي، كشفت الحقيقة.

وقالت الساركي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24″، إنه تم الحصول على رسائل نصيه بتطبيق واتساب بينه وبين زملائه غير لائقة بطالب في هذا العمر بكلمات بذيئة.

وأشارت الساركي إلى أن الأمر استدعى على الفور تدخل المدرسة والتواصل مع ولي أمره، ليكون لديه علم بما يقوم به الطالب بشكل لا يليق بصورة المدرسة.

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“يحق لنا أن نربي أولا”

وأكدت الساركي أن مديرة المدرسة لم تمنعه من الحضور، وأمرت باستكماله للعام الدراسي.

وتابعت: “لنا الحق أن نربي أولًا قبل التعليم”.

وكان الطالب قد نشر فيديو بنفسه، قال فيه إن المديرة طردته من داخل المدرسة، بسبب وجود إشاعة أطلقها زملائه على حد قوله، بأنه يميل إلى المثلية الجنسية.

وأضاف الطالب الذي نشر الفيديو عبر حسابه على “انستجرام” أن هناك إشاعة وصلت إلى مديرة المدرسة وقامت بفصله.

وعمد الطالب لاحقاً إلى حذف الفيديو من حسابه الذي لا يحتوي أي منشور آخر.

زواج مثليتان في مصر

وفي عام 2020، صدم الناشطين بحادثة غريبة في مصر أيضاً، حين أعلنت فتاة تدعى شيرين مكاوي” زواجها من إحدى صديقاتها.

وجاءت القصة بحسب ما ذكرت ذات الصحيفة، حين ادعت فتاة مصرية تدعى “شيرين مكاوي” عبر حساب شخصي، زواجها من الفتاة التي تدعى “ريم محسن”. معلقةً على الزواج بقولها: “أخيرًا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد”.

ليأخذ المنشور بعدها رواجاً واسعاً، وتنهال عليه مئات التعليقات من قبل المتفاعلين عبر فيس بوك، والذين اتهمومها بالترويج للفسق والشذوذ في المجتمع المصري، وطالبوا السلطات المصرية بالقبض عليها.

وذكر الموقع المصري بتقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس “حملة خليها تنضف” ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي. ضد ريم محسن وشيرين مكاوي.

وقال فرحات حينها إن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعض على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قررتا الزواج. في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة لقانون المصري والمبادئ والقيم الإنسانية.

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