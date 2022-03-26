بعد طرده سيدة “الشعر الأحمر”.. مرتضى منصور يمنع ذوات الثدي الكبير من دخول نادي الزمالك!

وطن – تصدر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد قصته مع ذات الشعر الأحمر، والقرارات التي أصدرها بعدها.

ذوات الثدي الكبير!

وجاءت التحذيرات الخاصة للسيدات، من مرتضى منصور، عبر ميكرفونات داخلية، داخل النادي.

ومن القرارات الأكثر غرابة، منع السيدات ذوات الثدي الكبير بحسب تعبيره، من الدخول إلى النادي.

وكذلك من تقوم بصبغ شعرها، وترتدي النقاب، ممنوعة من دخول النادي.

كما أمر رئيس نادي الزمالك بعدم دخول الشباب مرتدي الشورت، وأصحاب الشعر الطويل. وأيضاً منع الضحك داخل النادي.

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سيدة الشعر الأحمر

وجاءت قرارات مرتضى، بعد ظهور إحدى عضوات نادي الزمالك، في فيديو تشكوه فيه بعدما منعها من دخول نادي الزمالك بسبب لون شعرها “الأحمر”. وقام بسحب كارنيه العضوية منها.

وقام منصور بمنع سيدة ذات الشعر الأحمر، من دخول نادي الزمالك وطالب مدير الأمن بسحب الكارنيه الخاص بها بالإكراه.

واستنجدت السيدة بزوجها خلال الواقعة، ليتدخل الأخير ولكن طالبه مرتضى بالانفصال عن زوجته، قائلًا: ”طلق مراتك أو تغير لون شعرها”.

وقررت السيدة التقدم ببلاغ رسمي ضد منصور مُطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل، والنائب العام، بالتدخل سريعًا من أجل الحصول على حقوقها.

سخرية وانتقادات

وتداول الناشطون قرارات مرتضى منصور على نطاق واسع، مصحوبة بتعليقات تعبر عن صدمتهم.

وجاء فيها: ” أنا كنت فاكرها هبدة من هبدات السوشال ميديا، بس طلعت حقيقة”.

أنا كنت فاكرها هبدة من هبدات السوشال ميديا

بس طلعت حقيقة

مرتضى منصور رئيس النادي يسحب كارنيه عضوة في النادي علشان شعرها أحمر فلما جوزها يتدخل ويطالب باستعادة الكارنيه يطلب منه يطلقها أو تغير لون شعرها

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😂😂😂😂 https://t.co/j4ZFWp4a5Z — Georgia (@georgia1572007) March 27, 2022

ونشر آخر صورة ساخرة، معقباً: ” مرتضى منصور وهو قاعد ع البوابة بيشوف العضوات وهما داخلين نادي الزمالك”.

مرتضى منصور وهو قاعد ع البوابة بيشوف العضوات وهما داخلين نادي الزمالك 😀😀 pic.twitter.com/HWNmtaCC8P — أبو نصر (@abomo45) March 27, 2022

مرتضى منصور ع بوابة نادي الزمالك 😀😀 pic.twitter.com/scKto0M0S7 — أبو نصر (@abomo45) March 27, 2022

وكتبت مغردة: ” مش فاهمة ليه زعلانين من مرتضي منصور بالذات أعضاء نادي الزمالك. مش إنتم انتخبتوه وبلتونا بيه أهه بيتعامل معاكم كأنه صاحب مدرسة أطفال لا رقيب ولا حسيب علي تصرفاته مع التلامذة”.

وتابعت: “ناقص يمدهم علي رجليهم أنا مش مستغربة ما هو كده طول عمره والمرة دي راجع يفتري متقمص دور أمير الانتقام”.

مش فاهمة ليه زعلانين من مرتضي منصور بالذات أعضاء نادي الزمالك مش إنتم انتخبتوه وبلتونا بيه أهه بيتعامل معاكم كأنه صاحب مدرسة أطفال لا رقيب ولا حسيب علي تصرفاته مع التلامذة ناقص يمدهم علي رجليهم أنا مش مستغربة ما هو كده طول عمره والمرة دي راجع يفتري متقمص دور أمير الانتقام. — Ahdab 🇪🇬 (@happydaruich) March 27, 2022

وعقب آخر: بالنسبة للاثداء الكبيرة هل سيكون الموضوع حسب مقاس الستيان ولا بالنظر ؟أليس في مصر من يوقف هذا المتنمر القذر؟”.

بالنسبة للاثداء الكبيرة هل سيكون الموضوع حسب مقاس الستيان ولا بالنظر ؟#مرتضى_منصور

اليس في مصر من يوقف هذا المتنمر القذر ؟ — Walid (@syriatopfree) March 27, 2022

وأعاد آخر نشر الخبر، مرفقاً إياه بصورة من إحدى مسرحيات الفنان الراحل سمير غانم.

سب وقذف

وفي سياق آخر، قررت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، مد أجل الحكم على مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى جلسة 17 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة مد أجل الحكم في قضية اتهام رئيس نادي الزمالك، بسب وقذف محسن حافظ، مستشار نادي الزمالك السابق لذات التاريخ.

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